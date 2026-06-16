Millonarios en movimiento: Ganadores, perdedores y la competición global por la riqueza en 2026

LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Singapur, Italia, Suiza, Grecia, Hong Kong y Nueva Zelanda se perfilan como algunos de los destinos más atractivos para la riqueza con movilidad internacional en 2026, mientras que Reino Unido, Alemania, Francia, Noruega y Corea del Sur se enfrentan a una creciente presión competitiva, ya que las reformas fiscales, la incertidumbre económica y los cambios en las políticas llevan a las personas y familias adineradas a reevaluar sus opciones.

Al mismo tiempo, dos focos de movilidad parecen destinados a reconfigurar la geografía de la riqueza global este año: Estados Unidos, el mayor mercado de riqueza privada del mundo y creador de nueva riqueza, también está generando una demanda récord de residencia y opciones de ciudadanía, a medida que los estadounidenses adinerados buscan diversificación internacional en cifras sin precedentes; y el Golfo, donde el conflicto en curso pone a prueba la resiliencia de los centros de riqueza emergentes de la región, en particular los Emiratos Árabes Unidos —el principal destino de la migración de millonarios en los últimos dos años—, lo que impulsa una nueva fase de planificación de contingencia entre sus residentes con movilidad internacional.

Estos hallazgos se encuentran entre las principales conclusiones del Henley Private Wealth Migration Report 2026, que identifica un cambio creciente respecto a la planificación tradicional de la reubicación, a medida que las personas más ricas del mundo construyen cada vez más 'carteras soberanas' de derechos de residencia, ciudadanía, inversiones e intereses comerciales en múltiples jurisdicciones.

Solo en los primeros cinco meses de 2026, Henley & Partners recibió solicitudes de 86 nacionalidades en 47 programas de migración por inversión. Más del 28 % de los solicitantes residen actualmente fuera de su país de nacionalidad, lo que subraya una característica definitoria del panorama patrimonial actual: las personas con alto patrimonio neto y sus familias estructuran cada vez más sus vidas en diversas jurisdicciones en lugar de permanecer vinculadas a un solo país.

"Durante gran parte del siglo pasado, los gobiernos podían considerar a sus residentes más ricos como un activo relativamente fijo, arraigado en negocios, lazos familiares y una movilidad internacional limitada. Esta premisa está quedando cada vez más obsoleta" afirmó el Dr. Juerg Steffen, consejero delegado de Henley & Partners. "Como resultado, las jurisdicciones compiten no solo por el capital, sino también por los emprendedores, inversores, empresarios y profesionales cualificados que impulsan el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la prosperidad".

Un nuevo marco para comprender la movilidad de la riqueza

La edición de 2026 representa la evolución más significativa del Informe de Henley sobre la Migración de la Riqueza Privada desde su lanzamiento.

Si bien las ediciones anteriores se centraron principalmente en las estimaciones de migración de millonarios y los flujos direccionales de riqueza, el informe de este año presenta el Global Wealth Mobility Framework, un nuevo modelo analítico desarrollado por Henley & Partners para evaluar la competitividad estructural de las jurisdicciones a la hora de atraer, retener y apoyar la riqueza con movilidad internacional.

El marco evalúa a los países en función de diversos factores, como la fiscalidad, las vías de migración de los inversores, la calidad de vida, el estado de derecho, la inclusión familiar, la estabilidad geopolítica y la movilidad del capital, generando un Índice de Competitividad en Movilidad de Riqueza para cada mercado. El informe también incluye una serie de análisis de políticas que examinan cómo estas fuerzas están transformando la migración de la riqueza privada en todo el mundo.

"Las fortunas más móviles del mundo están tomando decisiones jurisdiccionales del mismo modo que los fondos soberanos asignan sus carteras: diversificando en función de los climas, los sistemas de gobernanza y las zonas geopolíticas para protegerse contra crisis que ninguno de nosotros puede prever por completo" dijo el Dr. Parag Khanna , fundador y consejero delegado de AlphaGeo.

Líderes y mercados globales en movilidad de patrimonio bajo presión

El informe identifica un grupo de jurisdicciones que demuestran un posicionamiento estructural particularmente sólido en 2026 para atraer, retener y apoyar la movilidad internacional del patrimonio.

Entre los países con mejor rendimiento se encuentran Singapur (con una puntuación de competitividad en movilidad de patrimonio de 79,5 sobre 100) y Nueva Zelanda (75,8). Un segundo grupo de países con un rendimiento destacado incluye las Islas Caimán (74,3), Chipre (73,5), Países Bajos (72,8), Portugal (72,5), Italia (72,3) y Bermudas (72,0). El informe también destaca a Uruguay (71,8), Letonia (71,7), Panamá (71,5), Hong Kong (71,2), Suiza (70,8), Grecia (70,5), Costa Rica (70,2) y Mónaco (70,0) como jurisdicciones altamente competitivas en movilidad de patrimonio.

Entre las clasificadas como 'Jurisdicciones Competitivas Bajo Presión' se encuentran Alemania (69,7), Noruega (69,0), Reino Unido (68,3), Corea del Sur (66,2) y Francia (65,7).

"La migración de personas con alto patrimonio es un indicador clave de la política económica", afirmó Douglas McWilliams, fundador del Centro de Investigación Económica y Empresarial del Reino Unido. "Si las personas adineradas abandonan un país en masa, es razonable suponer que la política económica de ese país no funciona".

El informe también destaca un grupo de jurisdicciones que se enfrentan a desafíos estructurales más persistentes en materia de movilidad de la riqueza, entre ellas Brasil (64,2), China (60,5), Rusia (58,7), India (56,5), Irán (45,8), Líbano (45,5) y Nigeria (43,0).

Las paradojas de la movilidad de la riqueza en EE.UU. y EAU

"La migración de personas con alto patrimonio es un indicador clave de la política económica", afirmó Douglas McWilliams , fundador del Centro de Investigación Económica y Empresarial del Reino Unido. "Si las personas adineradas abandonan un país en masa, es razonable suponer que su política económica no funciona".

Con un Índice de Competitividad en Movilidad de Riqueza de tan solo 62,3, EE.UU. ocupa una posición singular en este marco. Si bien sigue siendo el principal motor de creación de riqueza, emprendimiento y formación de capital, también es el mayor mercado de origen para Henley & Partners. Las solicitudes de ciudadanos estadounidenses se duplicaron en 2025 con respecto al año anterior y se mantienen elevadas en 2026. Solo el 7% de las solicitudes de ciudadanos estadounidenses provienen de estadounidenses que viven fuera del país, lo que demuestra que la demanda está impulsada mayoritariamente por residentes estadounidenses, en lugar de expatriados.

A pesar de las recientes tensiones regionales, los EAU lograron un impresionante Índice de Competitividad en Movilidad de Riqueza de 85,3, uno de los más altos del marco, lo que refleja su fortaleza en competitividad fiscal, acceso a inversores, inclusión familiar, seguridad, conectividad y vías de residencia a largo plazo.

Sin embargo, Henley & Partners registró un aumento del 41 % en las consultas de personas residentes en los EAU entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, mientras que las solicitudes de residencia alternativa o ciudadanía aumentaron un 29 % durante el mismo período.

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