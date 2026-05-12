Choque no Oriente Médio redesenha o mapa global de riscos enquanto investidores reagem em tempo real

Após o choque geopolítico e energético desencadeado pela guerra dos EUA e Israel contra o Irã, com o FMI alertando que a escalada pode levar a economia global à recessão e causar danos duradouros mesmo no melhor cenário, o risco-país está sendo rapidamente reavaliado. Investidores já estão reorganizando tanto o capital quanto a exposição pessoal em diferentes jurisdições.

LONDRES, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A edição mais recente do Global Investment Risk and Resilience Index ("Índice Global de Risco de Investimento e Resiliência"), da Henley & Partners e da AlphaGeo, revela uma forte reclassificação do risco global. O índice combina resiliência estrutural, sinais de mercado em tempo real e comportamento dos investidores para oferecer um retrato baseado em dados sobre como os países – e os investidores – estão reagindo a condições geopolíticas em rápida mudança.

Para esta edição especial, o índice foi submetido a testes de estresse usando dados de prêmio de risco-país ("Country Risk Premium", ou CRP) vigentes em 1º de abril de 2026, combinados às tendências atuais de demanda de clientes da Henley & Partners.

Rápida reconfiguração em andamento

"A resiliência é uma característica de longo prazo: ela não muda da noite para o dia. O risco, no entanto, muda completamente. Os mercados estão reprecificando isso a cada hora", diz Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo.

Os tradicionais portos seguros continuam dominando o topo do ranking, liderados pela Suíça (1º lugar), Dinamarca (2º lugar), Suécia (3º lugar), Singapura (4º lugar) e Noruega (5º lugar), destacando a força do bloco nórdico e da estabilidade institucional.

Diversas economias emergentes subiram de forma expressiva no ranking, lideradas pela Índia (que avançou 40 posições, chegando ao 64º lugar) e pelas Filipinas (que também subiu 40 posições, alcançando o 74º lugar), além da Turquia (avanço de 32 posições, para o 88º lugar), México (alta de 30 posições, passando ao 66º lugar) e Marrocos (que subiu 28 posições, indo ao 70º lugar).

"O que estamos vendo não é apenas uma reprecificação, mas uma divergência", afirma Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners. "Nenhum país, sozinho, pode oferecer segurança duradoura ou reunir todos os atributos que os investidores procuram: estabilidade, acesso, oportunidade e segurança. Em conjunto, no entanto, eles criam algo mais poderoso: opcionalidade."

Esses movimentos refletem uma redistribuição da confiança, à medida que investidores diferenciam os países com base na credibilidade de políticas públicas, posicionamento estratégico e resiliência a choques geopolíticos.

"A narrativa tradicional de que 'país desenvolvido é sinônimo de porto seguro e países emergentes são arriscados' está se desfazendo", afirma o Dr. Tim Klatte, sócio da Grant Thornton China. "Os investidores não estão mais pensando em blocos regionais; estão avaliando a resiliência país por país e ajustando tanto o capital quanto o posicionamento pessoal de acordo com isso."

Entre as principais economias, a China se destaca como o avanço mais significativo, subindo 6 posições para o 31º lugar. Já o Canadá, que caiu 4 posições para o 15º lugar, registra a maior queda entre os países do G7. Os EUA (em 24º lugar) e o Reino Unido (em 19º) permanecem estáveis.

Países expostos a conflitos, sanções ou fragilidades estruturais caíram de forma acentuada, incluindo Belarus (que perdeu 57 posições, caindo para o 117º lugar), Bósnia e Herzegovina (recuo de 32 posições, para a 89º) e Ucrânia (queda de 28 posições, indo para o 131º lugar).

Aceleração da resposta dos investidores

Essas mudanças já se refletem no comportamento dos investidores.

Dados internos da Henley & Partners mostram solicitações de mais de 70 nacionalidades em mais de 40 programas de residência e cidadania desde janeiro de 2026.

A demanda por diversificação soberana cresce com força, com aumento nas solicitações para programas na Grécia (+61%), Itália (+43%), Malta (+38%) e Nauru (+200%). Já as consultas sobre opções de migração por investimento subiram 165% na Nova Zelândia, 44% na Costa Rica e 35% na Turquia.

O conflito no Oriente Médio está impulsionando esse reposicionamento.

"O conflito atual elevou significativamente os riscos para investidores, governos e pessoas com mobilidade global", afirma o Dr. Robert Mogielnicki, economista político especializado no Oriente Médio. "O Estreito de Ormuz continuará sendo um ponto de estrangulamento disputado e o prêmio de risco geopolítico dificilmente desaparecerá, mesmo em um caso de um acordo negociado."

No Golfo, as consultas de clientes baseados nos Emirados Árabes Unidos aumentaram 41%, enquanto as solicitações subiram 26%, impulsionadas principalmente por expatriados em busca de mais opções.

Embora as principais economias europeias continuem demonstrando resiliência em termos relativos, o cenário mais amplo está se tornando mais frágil.

"Embora a Europa enfrente dificuldades econômicas no curto prazo, os sinais de que começa a se consolidar como uma unidade política indicam que ela provavelmente continuará dominando as primeiras posições do índice", afirma Misha Glenny, jornalista premiado e comentarista geopolítico. No entanto, ele alerta que essa resiliência mascara pressões estruturais mais profundas, que vão do fraco crescimento e da vulnerabilidade energética à crescente fragmentação política no continente.

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FONTE Henley & Partners