Millionäre in Bewegung: Gewinner, Verlierer und der globale Wettlauf um Wohlstand im Jahr 2026

LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Singapur, Italien, die Schweiz, Griechenland, Hongkong und Neuseeland entwickeln sich 2026 zu einigen der attraktivsten Ziele für international mobiles Vermögen, während das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Norwegen und Südkorea zunehmendem Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, da Steuerreformen, fiskalische Unsicherheit und politische Kurswechsel vermögende Privatpersonen und Familien dazu veranlassen, ihre Optionen neu zu bewerten.

Gleichzeitig dürften in diesem Jahr zwei Brennpunkte im Bereich Mobilität die Verteilung des globalen Wohlstands neu gestalten: Die USA, der weltweit größte Markt für privates Vermögen und Schöpfer neuen Reichtums, sorgt zudem für eine Rekordnachfrage nach Wohnsitzmöglichkeiten und Staatsbürgerschaftsoptionen, da wohlhabende Amerikaner in noch nie dagewesener Zahl nach internationaler Diversifizierung streben; und die Golfregion, wo anhaltende Konflikte die Widerstandsfähigkeit der aufstrebenden Vermögenszentren der Region auf die Probe stellen, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten – dem führenden Ziel für die Migration von Millionären in den letzten zwei Jahren –, was eine neue Phase der Notfallplanung unter den international mobilen Einwohnern auslöst.

Diese Ergebnisse gehören zu den wichtigsten Erkenntnissen des „Henley Private Wealth Migration Report 2026", der eine zunehmende Abkehr von der traditionellen Umzugsplanung feststellt, da die Vermögendsten der Welt zunehmend „souveräne Portfolios" aus Aufenthaltsrechten, Staatsbürgerschaften, Investitionen und Geschäftsbeteiligungen in verschiedenen Rechtsräumen aufbauen.

Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 gingen bei Henley & Partners Anträge von Personen aus 86 Ländern im Rahmen von 47 Investitionsmigrationsprogrammen ein. Mehr als 28 % der Antragsteller leben derzeit außerhalb ihres Herkunftslandes, was ein prägendes Merkmal der heutigen Vermögenslandschaft verdeutlicht: Vermögende Privatpersonen und ihre Familien gestalten ihr Leben zunehmend über verschiedene Länder hinweg, anstatt an ein einziges Land gebunden zu bleiben.

„Während eines Großteils des vergangenen Jahrhunderts konnten Regierungen ihre wohlhabendsten Einwohner weitgehend als relativ festes Kapital betrachten – gebunden durch Unternehmen, familiäre Bindungen und begrenzte internationale Mobilität. Diese Annahme ist zunehmend überholt", sagt Dr. Juerg Steffen, CEO von Henley & Partners. „Infolgedessen konkurrieren die Regionen nicht nur um Kapital, sondern auch um die Unternehmer, Investoren, Geschäftsinhaber und Fachkräfte, die Wirtschaftswachstum, Innovation, Beschäftigung und Wohlstand vorantreiben."

Ein neuer Ansatz zum Verständnis der Vermögensmobilität

Die Ausgabe 2026 stellt die bislang bedeutendste Weiterentwicklung des „Henley Private Wealth Migration Report" seit dessen Einführung dar.

Während sich frühere Ausgaben vor allem auf Schätzungen zur Migration von Millionären und auf die Richtung von Vermögensströmen konzentrierten, stellt der diesjährige Bericht das „Global Wealth Mobility Framework" vor – ein neues Analysemodell, das von Henley & Partners entwickelt wurde, um die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit von Ländern bei der Anziehung, Bindung und Förderung international mobiler Vermögen zu bewerten.

Das Rahmenwerk bewertet Länder anhand einer Reihe von Faktoren, darunter Besteuerung, Einwanderungsmöglichkeiten für Investoren, Lebensqualität, Rechtsstaatlichkeit, Einbeziehung der Familie, geopolitische Stabilität und Kapitalmobilität, und ermittelt für jeden Markt einen „Wealth Mobility Competitiveness Score". Der Bericht enthält zudem eine Reihe von „Policy-Spotlights", in denen untersucht wird, wie diese Faktoren die weltweite Verlagerung von Privatvermögen neu gestalten.

„Die weltweit mobilsten Vermögenswerte treffen Standortentscheidungen auf die gleiche Weise, wie Staatsfonds ihre Portfolios aufteilen – sie diversifizieren über verschiedene Klimazonen, Regierungssysteme und geopolitische Regionen hinweg, um sich vor Schocks zu schützen, die keiner von uns vollständig vorhersehen kann", sagt Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von AlphaGeo.

Führende Akteure im Bereich der globalen Vermögensmobilität und Märkte unter Druck

Der Bericht identifiziert eine Gruppe von Ländern, die im Jahr 2026 eine besonders starke strukturelle Position aufweisen, um international mobiles Vermögen anzuziehen, zu halten und zu unterstützen.

Zu den Spitzenreitern zählen Singapur (mit einem „Wealth Mobility Competitiveness Score" von 79,5 von 100) und Neuseeland (75,8). Zu einer zweiten Gruppe von Ländern mit besonders guten Ergebnissen gehören die Kaimaninseln (74,3), Zypern (73,5), die Niederlande (72,8), Portugal (72,5), Italien (72,3) und Bermuda (72,0), wobei der Bericht zudem Uruguay (71,8), Lettland (71,7), Panama (71,5), Hongkong (71,2), die Schweiz (70,8), Griechenland (70,5), Costa Rica (70,2) und Monaco (70,0) als besonders wettbewerbsfähige Standorte für Vermögensmobilität hervorhebt.

Zu den Ländern, die als „Wettbewerbsfähige Länder unter Druck" eingestuft wurden, gehören Deutschland (69,7), Norwegen (69,0), das Vereinigte Königreich (68,3), Südkorea (66,2) und Frankreich (65,7).

„Die Abwanderung vermögender Personen ist der Kanarienvogel in der Kohlengrube der Wirtschaftspolitik", sagt Douglas McWilliams, Gründer des Centre for Economics and Business Research im Vereinigten Königreich. „Wenn wohlhabende Menschen ein Land in Scharen verlassen, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass die Wirtschaftspolitik des Landes nicht funktioniert."

Der Bericht hebt zudem eine Gruppe von Ländern hervor, die mit anhaltenden strukturellen Herausforderungen im Bereich der Vermögensmobilität konfrontiert sind, darunter Brasilien (64,2), China (60,5), Russland (58,7), Indien (56,5), Iran (45,8), Libanon (45,5) und Nigeria (43,0).

Das Paradoxon der Vermögensmobilität in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Mit einem „Wealth Mobility Competitiveness Score" von nur 62,3 nimmt die USA eine Sonderstellung in diesem Rahmenwerk ein. Die USA sind nach wie vor der wichtigste Motor für Vermögensbildung, Unternehmertum und Kapitalbildung, zugleich aber auch der größte Einzelmarkt von Henley & Partners. Die Zahl der Anträge von US-Bürgern hat sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und bleibt auch im Jahr 2026 auf einem hohen Niveau. Nur 7 % der Anträge von US-Bürgern stammen von Amerikanern, die außerhalb des Landes leben, was deutlich macht, dass die Nachfrage überwiegend von US-Einwohnern und nicht von im Ausland lebenden US-Bürgern getragen wird.

Trotz der jüngsten regionalen Spannungen erzielten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen beeindruckenden „Wealth Mobility Competitiveness Score" von 85,3 – einen der höchsten Werte im Rahmenwerk –, was ihre Stärke in den Bereichen Steuerwettbewerbsfähigkeit, Zugang für Investoren, Einbeziehung von Familien, Sicherheit, Anbindung und Möglichkeiten für einen langfristigen Aufenthalt widerspiegelt.

Henley & Partners verzeichnete jedoch zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 einen Anstieg der Anfragen von Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten von 41 %, während die Anträge auf eine alternative Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft im gleichen Zeitraum um 29 % zunahmen.

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