Mucho más que millonarios: ganadores, perdedores y la competencia mundial por la riqueza en 2026

LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Singapur, Italia, Suiza, Grecia, Hong Kong y Nueva Zelanda se perfilan como algunos de los destinos más atractivos para el patrimonio con movilidad internacional en 2026 , mientras que el Reino Unido, Alemania, Francia, Noruega y Corea del Sur enfrentan crecientes presiones de competitividad a medida que las reformas impositivas, la incertidumbre fiscal y los cambios regulatorios impulsan a las personas y familias acaudaladas a reevaluar sus opciones.

Al mismo tiempo, se prevé que dos focos de movilidad reconfiguren la geografía de la riqueza mundial este año: Estados Unidos , el mercado de patrimonio privado más grande del mundo y generador de nuevas fortunas, también registra una demanda récord de opciones de residencia y ciudadanía , ya que un número sin precedentes de estadounidenses adinerados busca la diversificación internacional; y el Golfo, donde el conflicto en curso pone a prueba la resiliencia de los centros de riqueza emergentes de la región, en particular de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), principal destino de la migración de millonarios durante los últimos dos años, lo que ha impulsado una nueva fase de planes de contingencia entre sus residentes con movilidad internacional.

Estos hallazgos forman parte de las perspectivas clave del Henley Private Wealth Migration Report 2026 , el cual identifica un alejamiento cada vez mayor de la planificación de reubicación tradicional, a medida que los más ricos del mundo construyen cada vez más "carteras soberanas" de derechos de residencia, ciudadanías, inversiones e intereses comerciales en múltiples jurisdicciones.

Solo en los primeros cinco meses de 2026, Henley & Partners recibió solicitudes de 86 nacionalidades en 47 programas de migración de inversión . Más del 28 % de los solicitantes viven actualmente fuera de su país de nacionalidad, lo que destaca una característica definitoria del panorama patrimonial actual: las personas de alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) y sus familias estructuran cada vez más sus vidas en una variedad de jurisdicciones, en lugar de permanecer vinculados a un solo país.

"Durante gran parte del siglo pasado, los gobiernos podían tratar a sus residentes más ricos prácticamente como un activo fijo, arraigado por sus empresas, lazos familiares y una movilidad internacional limitada. Esa premisa está cada vez más obsoleta", afirmó el Dr. Juerg Steffen , director ejecutivo de Henley & Partners. "Como resultado, las jurisdicciones compiten no solo por el capital, sino también por los emprendedores, inversores, propietarios de empresas y profesionales calificados que impulsan el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la prosperidad".

Un nuevo marco para comprender la movilidad de la riqueza

La edición de 2026 marca la evolución más significativa del Henley Private Wealth Migration Report desde su lanzamiento.

Si bien las ediciones anteriores se centraron principalmente en las estimaciones de migración de millonarios y los flujos direccionales de riqueza, el informe de este año presenta el Global Wealth Mobility Framework (Marco Global de Movilidad de la Riqueza), un nuevo modelo analítico desarrollado por Henley & Partners para evaluar la competitividad estructural de las jurisdicciones a la hora de atraer, retener y respaldar la riqueza móvil internacional.

El marco evalúa a los países mediante una variedad de factores, incluidos los impuestos, las vías de migración de los inversores, la calidad de vida, el estado de derecho, la inclusión familiar, la estabilidad geopolítica y la movilidad del capital, generando un puntaje de competitividad de movilidad de la riqueza para cada mercado. El informe también incluye una serie de puntos destacados de políticas que examinan cómo estas fuerzas reconfiguran la migración de la riqueza privada en todo el mundo.

"Las personas con el patrimonio más móvil del mundo toman decisiones jurisdiccionales de la misma manera que los fondos soberanos asignan sus carteras: diversificando entre distintos climas, sistemas de gobernanza y zonas geopolíticas para protegerse contra crisis que ninguno de nosotros puede prever por completo", señaló el Dr. Parag Khanna , fundador y director ejecutivo de AlphaGeo.

Líderes mundiales en movilidad patrimonial y mercados bajo presión

El informe identifica un grupo de jurisdicciones que demuestran un posicionamiento estructural particularmente fuerte en 2026 para atraer, retener y apoyar la riqueza móvil internacional.

Entre los que destacan están Singapur (con un puntaje de competitividad de movilidad de riqueza de 79,5 sobre 100) y Nueva Zelanda (75,8). Un segundo grupo de buenos resultados incluye a las Islas Caimán (74,3), Chipre (73,5), los Países Bajos (72,8), Portugal (72,5), Italia (72,3) y Bermudas (72,0), y el informe también destaca a Uruguay (71,8), Letonia (71,7), Panamá (71,5), Hong Kong (71,2), Suiza (70,8), Grecia (70,5), Costa Rica (70,2) y Mónaco (70,0) como jurisdicciones de movilidad de riqueza altamente competitivas.

Entre los clasificados como " Jurisdicciones competitivas bajo presión " se encuentran Alemania (69,7), Noruega (69,0), Reino Unido (68,3), Corea del Sur (66,2) y Francia (65,7).

"La migración de alto patrimonio neto es el canario en la mina de carbón para la política económica", señaló Douglas McWilliams , fundador del Centro de Investigación Económica y Empresarial del Reino Unido. "Si las personas ricas abandonan un país en masa, puede estar razonablemente seguro de que la política económica del país no está funcionando".

El informe también destaca un grupo de jurisdicciones que enfrentan desafíos de movilidad de riqueza estructural más persistentes, incluidos Brasil (64,2), China (60,5), Rusia (58,7), India (56,5), Irán (45,8), Líbano (45,5) y Nigeria (43,0).

Paradojas de la movilidad de la riqueza en Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos

Con un puntaje de competitividad de movilidad de riqueza de solo 62,3, Estados Unidos ocupa una posición única en el marco. Estados Unidos sigue siendo el mayor motor de creación de riqueza, emprendimiento y formación de capital, pero también es el mayor mercado de origen único de Henley & Partners. Las solicitudes de ciudadanos estadounidenses se duplicaron en 2025 en comparación con el año anterior y siguen siendo elevadas en 2026. Solo el 7 % de las solicitudes de los ciudadanos estadounidenses provienen de estadounidenses que viven fuera del país, lo que destaca que la demanda está siendo impulsada abrumadoramente por residentes estadounidenses en lugar de expatriados.

A pesar de las recientes tensiones regionales, los EAU lograron un impresionante puntaje de competitividad de movilidad de riqueza de 85,3, uno de los más altos del marco, lo que refleja su fortaleza en la competitividad fiscal, el acceso de los inversores, la inclusión familiar, la seguridad, la conectividad y las vías de residencia a largo plazo.

Sin embargo, Henley & Partners registró un aumento del 41 % en las consultas de personas radicadas en los EAU entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, mientras que las solicitudes de residencia o ciudadanía alternativa aumentaron en un 29 % durante el mismo período.

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FUENTE Henley & Partners