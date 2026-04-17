Milliken & Company divulga Relatório de Sustentabilidade 2025

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Milliken & Company divulgou seu Relatório de Sustentabilidade de 2025, detalhando os avanços nas áreas de capital humano, meio ambiente e conduta empresarial, marcando o oitavo ano consecutivo de divulgação de relatórios de sustentabilidade pela empresa.

A Milliken divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, detalhando os avanços nas áreas de capital humano, meio ambiente e conduta empresarial, marcando o oitavo ano consecutivo de divulgação de relatórios de sustentabilidade pela empresa. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

Em 2025, a Milliken promoveu melhorias contínuas na segurança dos funcionários, incluindo uma redução de 39% em relação ao ano anterior na taxa de gravidade dos acidentes e uma diminuição de 39% nos dias perdidos devido a acidentes de trabalho, refletindo o investimento contínuo em sistemas de gestão de segurança e no engajamento dos funcionários.

A inovação também continuou sendo fundamental para a estratégia de sustentabilidade da empresa, incluindo avanços em tecidos sem PFAS para proteção de bombeiros e iniciativas de reutilização de pisos.

"A sustentabilidade é um valor fundamental na Milliken e, em 2025, nossas equipes globais continuaram a transformar esse compromisso em ação", afirmou Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Desde a melhoria da segurança até o incentivo à inovação responsável, estamos empenhados em tornar nossa empresa mais forte e resiliente, ao mesmo tempo em que geramos um impacto positivo para as gerações futuras."

O relatório também divulga o desempenho em relação às metas de emissões de gases de efeito estufa da Milliken, baseadas em dados científicos, que são verificadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi). A empresa reduziu em 47% as emissões absolutas de gases de efeito estufa dos Escopos 1 e 2 em relação ao ano de referência de 2018 e deu continuidade à redução das emissões do Escopo 3 com o envolvimento de fornecedores, dados aprimorados sobre os produtos e iniciativas de circularidade. Nos últimos anos, a Milliken investiu mais de US$ 35 milhões na eliminação do carvão, na eficiência energética e na eletricidade renovável. As avaliações do ciclo de vida foram ampliadas usando ferramentas digitais, o que possibilitou aos clientes tomar decisões sobre produtos mais baseadas em dados. O Relatório de Sustentabilidade 2025 da Milliken inclui dados sobre emissões de gases de efeito estufa verificados por entidades independentes e divulgacões financeiras relacionadas ao clima, em conformidade com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).

"Uma governança sólida, aliada a dados confiáveis, é essencial para transformar os compromissos de sustentabilidade em impacto real", afirmou Kasel Knight, vice-presidente executivo, diretor jurídico e diretor de sustentabilidade da Milliken. "Este relatório reflete o nosso trabalho constante ao longo do tempo, envolvendo a disciplina, os sistemas e a prestação de contas necessários para garantir a transparência, gerenciar riscos e promover a melhoria contínua."

O compromisso da Milliken com a conduta empresarial responsável e uma governança sólida segue sendo reconhecido por organizações independentes. Em 2025, a empresa obteve a classificação Ouro da EcoVadis pelo quarto ano consecutivo e foi eleita uma das Empresas Mais Éticas do Mundo® pelo 19º ano consecutivo.

O relatório completo, acompanhado de outras informações, está disponível em milliken.com.

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FONTE Milliken & Company