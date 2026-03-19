Milliken & Company é nomeada uma das World's Most Ethical Companies® de 2026

Ethisphere reconhece o compromisso da fabricante com práticas comerciais éticas pelo vigésimo ano consecutivo

SPARTANBURG, Carolina do Sul, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Milliken & Company foi nomeada uma das World's Most Ethical Companies® de 2026 pela Ethisphere, marcando o 20º ano consecutivo em que a fabricante global diversificada recebe o reconhecimento. A Milliken é uma das apenas seis empresas a serem homenageadas todos os anos desde o início do programa em 2007.

O marco reflete um compromisso de longa data com práticas comerciais éticas que estão integradas na governança, cultura e operações da Milliken.

A Milliken & Company foi reconhecida pela Ethisphere como uma das World’s Most Ethical Companies® em 2026, pelo 20º ano consecutivo. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

"Receber o reconhecimento como uma World's Most Ethical Company por vinte anos consecutivos reflete algo profundamente enraizado na Milliken", disse Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken & Company. "Esse tipo de consistência não acontece por acaso, e não é por causa de uma única política ou líder. É construído ao longo do tempo por meio de uma cultura que incentiva todos na organização a fazerem as escolhas certas dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando."

O programa de ética e conformidade da Milliken é estruturado em torno de governança formal, padrões documentados e supervisão contínua. Ética e conformidade são integradas à gestão de riscos corporativos e reforçadas por meio de treinamento contínuo, responsabilidade da liderança e mecanismos de denúncia que incentivam os colaboradores a se manifestarem.

"Ser reconhecida como uma World's Most Ethical Company não sugere que o trabalho esteja concluído", disse Kasel Knight, vice-presidente executivo, diretor jurídico e chefe de sustentabilidade. "Isso reforça a importância de manter sistemas robustos, permanecer transparente e continuar evoluindo à medida que as expectativas e os riscos mudam."

A avaliação das World's Most Ethical Companies baseia-se no Ethics Quotient® proprietário da Ethisphere, que avalia as empresas em governança, ética e conformidade, cultura, impacto ambiental e social, e práticas da cadeia de valor. A avaliação exige documentação extensa e validação de políticas, programas e práticas.

"Nosso processo das World's Most Ethical Companies evoluiu ao longo das últimas duas décadas, e as práticas da Milliken acompanharam nossas crescentes expectativas", disse Erica Salmon Byrne, diretora de estratégia e presidente executiva da Ethisphere. "Sabemos que empresas comprometidas com a integridade empresarial estão melhor posicionadas para navegar em mudanças rápidas. Parabéns à equipe da Milliken por este reconhecimento consistente."

Sobre a Milliken

A Milliken utiliza a ciência dos materiais para entregar hoje os avanços de amanhã. Descubra nosso portfólio inovador de têxteis, revestimentos de piso, especialidades químicas e soluções de saúde em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937339/Milliken_and_Company_2026_World_s_Most_Ethical_Companies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/5871853/Milliken_and_Company_Logo.jpg

FONTE Milliken & Company