Milliken & Company publie son rapport sur le développement durable de 2025

SPARTANBURG, S.C., 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company a publié son rapport sur le développement durable de 2025, détaillant les progrès réalisés au niveau des personnes, de la planète et de la conduite commerciale, marquant ainsi la huitième année consécutive de rapport sur le développement durable de l'entreprise.

Milliken released its 2025 Sustainability Report, detailing progress across people, planet, and business conduct, marking the company’s eighth consecutive year of sustainability reporting.

En 2025, Milliken a continué d'améliorer ses performances en matière de sécurité du personnel, avec notamment une baisse de 39 % du taux de gravité des accidents par rapport à l'année précédente et une diminution de 39 % du nombre de jours d'arrêt pour cause d'accident du travail, ce qui témoigne d'un investissement constant dans les systèmes de gestion de la sécurité et de l'engagement du personnel.

L'innovation est également restée au cœur de la stratégie de développement durable de l'entreprise, notamment grâce aux avancées réalisées dans le domaine des tissus sans PFAS destinés à la protection des pompiers et aux initiatives de réutilisation des revêtements de sol.

« Le développement durable est une valeur fondamentale de Milliken et, en 2025, nos équipes internationales ont continué à traduire cet engagement en actions », a déclaré Halsey Cook, président du CA et président-directeur général de Milliken. « De l'amélioration de la sécurité à la promotion de l'innovation responsable, nous nous concentrons sur la construction d'une entreprise plus forte et plus résiliente, tout en créant un impact positif pour les générations à venir. »

Le rapport présente également les résultats obtenus par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Milliken, fondés sur des données scientifiques et vérifiés par l'initiative Science Based Targets (SBTi). L'entreprise a réduit ses émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 47 % par rapport à l'année de référence 2018 et a poursuivi ses efforts pour réduire les émissions de scope 3 grâce à la mobilisation des fournisseurs, à l'amélioration des données au niveau des produits et à des initiatives en faveur de l'économie circulaire. Ces dernières années, Milliken a investi plus de 35 millions de dollars dans la suppression du charbon, l'efficacité énergétique et l'électricité renouvelable. Les évaluations du cycle de vie ont été développées à l'aide d'outils numériques, ce qui a permis aux clients de prendre des décisions plus éclairées sur les produits. Le rapport sur le développement durable de 2025 de Milliken comprend des données sur les émissions de gaz à effet de serre certifiées par un organisme indépendant, ainsi que des informations financières liées au climat conformes aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

« Une gouvernance solide et des données crédibles sont essentielles pour traduire les engagements en matière de développement durable en un impact réel », a déclaré Kasel Knight, vice-président exécutif, directeur juridique et responsable du développement durable chez Milliken. « Ce rapport reflète notre travail continu au fil du temps, avec la discipline, les systèmes et la responsabilité nécessaires pour assurer la transparence, gérer les risques et favoriser l'amélioration continue. »

L'engagement de Milliken en faveur d'une conduite responsable des affaires et d'une gouvernance solide continue d'être reconnu par des organisations tierces. En 2025, l'entreprise a obtenu la note « Or » d'EcoVadis pour la quatrième année consécutive et a été désignée comme l'une des « World's Most Ethical Companies® » pour la 19e année consécutive.

Le rapport complet et les informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : milliken.com.

À propos de Milliken

Milliken s'appuie sur la science des matériaux pour réaliser aujourd'hui les innovations de demain. Découvrez notre portefeuille novateur de textiles, de revêtements de sol, de produits chimiques spécialisés et de solutions de soins de santé sur milliken.com et sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2958390/Milliken__Company__Milliken_released_its_2025_Sustainability_Report_detailing_progress_across.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg