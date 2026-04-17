Milliken & Company publica su informe de sostenibilidad de 2025

SPARTANBURG, S.C., 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company publicó su Informe de Sostenibilidad 2025, en el que detalla los avances logrados en materia de personas, planeta y conducta empresarial, marcando el octavo año consecutivo de la compañía presentando informes de sostenibilidad.

Milliken released its 2025 Sustainability Report, detailing progress across people, planet, and business conduct, marking the company’s eighth consecutive year of sustainability reporting. (PRNewsfoto/Milliken & Company)

En 2025, Milliken logró mejoras continuas en el desempeño de seguridad de sus empleados, incluyendo una reducción interanual del 39 % en la tasa de gravedad de los incidentes de seguridad y una disminución del 39 % en los días perdidos debido a lesiones relacionadas con el trabajo, lo que refleja una inversión sostenida en sistemas de gestión de seguridad y en la participación de los empleados.

La innovación siguió siendo fundamental para la estrategia de sostenibilidad de la empresa, incluyendo los avances en tejidos libres de PFAS para la protección de los bomberos y las iniciativas de reutilización de suelos.

"La sostenibilidad es un valor fundamental en Milliken, y en 2025 nuestros equipos globales continuaron transformando ese compromiso en acciones concretas", declaró Halsey Cook, presidenta y consejera delegada de Milliken. "Desde la mejora de la seguridad hasta el fomento de la innovación responsable, nos centramos en construir un negocio más sólido y resiliente, a la vez que generamos un impacto positivo para las generaciones futuras".

El informe también revela el desempeño de Milliken con respecto a sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero basados en la ciencia, verificados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi). La compañía redujo las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 en un 47 % con respecto al año base 2018 y continuó sus esfuerzos para reducir las emisiones de Alcance 3 mediante la colaboración con proveedores, la mejora de los datos a nivel de producto y las iniciativas de economía circular. En los últimos años, Milliken invirtió más de 35 millones de dólares en la eliminación del carbón, la eficiencia energética y la electricidad renovable. Las evaluaciones del ciclo de vida se ampliaron aún más mediante herramientas digitales, lo que permite a los clientes tomar decisiones de producto más basadas en datos. El Informe de Sostenibilidad 2025 de Milliken incluye datos de emisiones de gases de efecto invernadero con garantía independiente y divulgaciones financieras relacionadas con el clima alineadas con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).

"Una gobernanza sólida y datos fiables son esenciales para traducir los compromisos de sostenibilidad en un impacto real", afirmó Kasel Knight, vicepresidente ejecutivo, director jurídico y responsable de sostenibilidad de Milliken. "Este informe refleja nuestro trabajo constante a lo largo del tiempo, con la disciplina, los sistemas y la rendición de cuentas necesarios para garantizar la transparencia, gestionar los riesgos e impulsar la mejora continua".

El compromiso de Milliken con una conducta empresarial responsable y una sólida gobernanza sigue siendo reconocido por organizaciones externas. En 2025, la compañía obtuvo la calificación Oro de EcoVadis por cuarto año consecutivo y fue nombrada una de las Empresas Más Éticas del Mundo® por decimonoveno año consecutivo.

El informe completo y las divulgaciones adicionales están disponibles en milliken.com.

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