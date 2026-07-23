SAN FRANCISCO, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), vem se destacando com sua mais recente infraestrutura de IA agêntica na AMD Advancing AI. A vitrine da MiTAC se concentra em sua principal linha de produtos em exposição, apresentando seus mais recentes servidores de IA com refrigeração líquida e a ar, além de plataformas multi-nós de última geração construídas com as novas CPUs de servidor AMD EPYC de 6a geração. Como parte do lançamento, a MiTAC apresenta um portfólio de plataformas de última geração criadas para ajudar os clientes a dimensionar cargas de trabalho de IA, nuvem, HPC e corporativas com maior desempenho, eficiência e flexibilidade.

MiTAC Computing aprimora infraestrutura de IA agêntica com CPUs de servidor AMD EPYC de 6ª geração

Os novos sistemas MiTAC M2810Z6 e M2610Z6, equipados com CPUs de servidor EPYC de 6a geração, refletem o compromisso da MiTAC em fornecer opções de infraestrutura que alinhem densidade de computação, largura de banda de memória e capacidade de entrada/saída com os requisitos em constante evolução dos centros de dados. Com suporte para a arquitetura "Zen 6" Venice da AMD, subsistema de entrada/saída PCIe de 6ª geração e CXL 3.1, estas plataformas foram desenvolvidas para atender às demandas de ambientes modernos orientados por IA, otimizando o consumo de energia e a densidade do sistema.

"A IA agêntica e as cargas de trabalho empresariais de última geração exigem uma infraestrutura rápida, escalável e eficiente", disse Rick Hwang, Presidente da MiTAC Computing Technology. "Ao lançar nossa plataforma mais recente, equipada com CPUs de servidor AMD EPYC de 6a geração, a MiTAC oferece aos clientes os componentes básicos para implantar infraestrutura pronta para IA, enquanto suporta as cargas de trabalho que executam seus negócios atualmente."

Destaques do produto

MiTAC M2810Z6 – Servidor multi-nós 2U de 2 nós com soquete único AMD EPYC SP7 de 6a geração

O M2810Z6 é uma plataforma de alta densidade 2U de 2 nós desenvolvida em torno da arquitetura AMD SP7 de 1 soquete por nó. Cada nó suporta uma CPU de servidor AMD EPYC de 6ª geração com cTDP de até 600 W, 16 slots DIMM DDR5 com até 4 TB de memória DDR5-8000 e opções flexíveis de armazenamento NVMe hot-swap frontal, incluindo E3.S, E1.S e U.2. A plataforma também inclui a expansão OCP 3.0 TSFF para dar suporte às necessidades de implantação em escala de IA, HPC e nuvem.

MiTAC M2610Z6 – Servidor multi-nós 2U de 2 nós com soquete único AMD EPYC SP8 de 6a geração

O M2610Z6 foi desenvolvido para empresas que buscam uma plataforma versátil e econômica para cargas de trabalho de virtualização, armazenamento, borda e telecomunicações. Com arquitetura AMD SP8 de 1 soquete por nó, o sistema suporta processadores de servidor AMD EPYC™ 9006 SP8 com cTDP de até 400 W, 16 slots DIMM DDR5, até 4 TB de memória DDR5-6000 e conectividade OCP 3.0 TSFF. Assim como o M2810Z6, também oferece opções flexíveis de armazenamento NVMe com troca a quente para suportar uma ampla gama de cenários de implementação.

"A IA empresarial passou da fase de experimentação para a produção, e a IA agêntica irá impor demandas ainda maiores em termos de computação, largura de banda de memória, eficiência e orquestração a nível de sistema", disse Dan McNamara, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Computação e IA Empresarial da AMD. "Com as CPus de servidor AMD EPYC de 6a geração, a AMD vem ajudando os clientes a dimensionar a IA empresarial com o desempenho e a eficiência necessários para suportar fluxos de dados cada vez mais complexos, serviços de IA e aplicativos inteligentes em todo o centro de dados moderno."

TN85-B8261 com GPU AMD Instinct™ MI350P

A MiTAC também apresentará o TN85-B8261, um servidor de IA versátil 2U com dois soquetes, criado para acelerar cargas de trabalho exigentes de IA, HPC e análise de dados. Com suporte para GPUs AMD Instinct™ MI350P e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, a plataforma oferece desempenho poderoso acelerado por GPU para treinamento e inferência de IA. Equipado com dois processadores AMD EPYC™ série 9005/9004, até 6 TB de memória DDR5 e suporte para quatro GPUs PCIe 5.0 de largura dupla, o TN85-B8261 oferece a densidade de computação e a escalabilidade exigidas pelos modernos centros de dados de IA. Oito baias NVMe U.2 hot-swap e fontes de alimentação redundantes com eficiência Titanium aprimoram ainda mais o desempenho, a confiabilidade e a flexibilidade de implementação. Para mais detalhes, acesse a página dedicada da MiTAC para soluções de GPU AMD Instinct™ MI350P.

Rack de IA de alta densidade 52U com refrigeração líquida: Os servidores de IA G4826Z5 com até 96 GPUs AMD Instinct™ MI355X e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

MiTAC também irão apresentar uma solução de infraestrutura de IA em escala de rack criada para fábricas de IA de última geração e treinamento de modelos em grande escala. Integrando 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 com até 96 GPUs AMD Instinct™ MI355X, a plataforma oferece 50% mais densidade de GPU por rack em comparação com implantações de IA convencionais, reduzindo a área ocupada no centro de dados em até 33%. Baseada na abordagem de integração prática em escala de rack da MiTAC, a solução combina refrigeração líquida avançada, fornecimento de energia otimizado, redes e integração de CDU para maximizar o desempenho, a eficiência e a escalabilidade, permitindo que os clientes implementem infraestrutura de IA de alta densidade com menor custo total de propriedade (TCO) e tempo de implantação acelerado.

G8825Z5 com tecnologia Diamond Cooling®

A MiTAC também irá apresentar o servidor de IA G8825Z5 Diamond Cooling, uma plataforma avançada desenvolvida para maximizar o desempenho de IA e a eficiência energética para centros de dados de última geração. Aproveitando a tecnologia proprietária Diamond Cooling® da Akash Systems e alimentada por GPUs AMD Instinct™ MI350X e NIC de IA AMD Pensando™ Pollara 400, a solução oferece até 50% mais tokens de IA por watt em condições operacionais padrão, mantendo o desempenho sem restrição em temperaturas de entrada acima de 95°F. O design térmico inovador reduz as necessidades de refrigeração e melhora a eficiência geral do sistema, ajudando a diminuir tanto o investimento inicial (CapEx) como o custo operacional (OpEx). Ao combinar aceleração de IA de alto desempenho com inovação revolucionária em resfriamento, o G8825Z5 permite que os clientes implementem uma infraestrutura de IA mais sustentável e econômica para cargas de trabalho de treinamento e inferência em larga escala.

Capacidade de teste de rack de IA

O MiTAC também oferece três racks de IA alimentados por GPUs AMD Instinct™ MI350 e CPUs AMD EPYC™, permitindo que até 96 engenheiros e desenvolvedores façam login remotamente para testes e validação. Este ambiente de acesso compartilhado oferece suporte ao desenvolvimento colaborativo de IA, à avaliação comparativa de cargas de trabalho e a iterações mais rápidas para equipes que avaliam a infraestrutura de IA de última geração.

Capacitando a transformação corporativa para o futuro

A MiTAC fornece infraestrutura de IA diversificada, abrangendo desde sistemas de CPU até racks com refrigeração líquida. A combinação das plataformas AMD com a experiência em integração da MiTAC otimiza perfeitamente as cargas de trabalho dos clientes. Isso cria uma infraestrutura preparada para o futuro em IA, HPC e transformação empresarial.

Acesse a página de destino dos processadores de servidor EPYC de 6a geração para saber mais sobre os detalhes do lançamento. Ou consulte o site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct e a combinação dos mesmos são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007488/image1.jpg

FONTE MiTAC Computing Technology Corp.