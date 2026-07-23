MiTAC Computing aprimora infraestrutura de IA agêntica com CPUs de servidor AMD EPYC™ de 6ª geração

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MiTAC Computing Technology Corp.

23 jul, 2026, 18:30 GMT

SAN FRANCISCO, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), vem se destacando com sua mais recente infraestrutura de IA agêntica na AMD Advancing AI. A vitrine da MiTAC se concentra em sua principal linha de produtos em exposição, apresentando seus mais recentes servidores de IA com refrigeração líquida e a ar, além de plataformas multi-nós de última geração construídas com as novas CPUs de servidor AMD EPYC de 6a geração. Como parte do lançamento, a MiTAC apresenta um portfólio de plataformas de última geração criadas para ajudar os clientes a dimensionar cargas de trabalho de IA, nuvem, HPC e corporativas com maior desempenho, eficiência e flexibilidade.

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MiTAC Computing aprimora infraestrutura de IA agêntica com CPUs de servidor AMD EPYC de 6ª geração
MiTAC Computing aprimora infraestrutura de IA agêntica com CPUs de servidor AMD EPYC de 6ª geração

Os novos sistemas MiTAC M2810Z6 e M2610Z6, equipados com  CPUs de servidor EPYC de 6a geração, refletem o compromisso da MiTAC em fornecer opções de infraestrutura que alinhem densidade de computação, largura de banda de memória e capacidade de entrada/saída com os requisitos em constante evolução dos centros de dados. Com suporte para a arquitetura "Zen 6" Venice da AMD, subsistema de entrada/saída PCIe de 6ª geração e CXL 3.1, estas plataformas foram desenvolvidas para atender às demandas de ambientes modernos orientados por IA, otimizando o consumo de energia e a densidade do sistema.

"A IA agêntica e as cargas de trabalho empresariais de última geração exigem uma infraestrutura rápida, escalável e eficiente", disse Rick Hwang, Presidente da MiTAC Computing Technology. "Ao lançar nossa plataforma mais recente, equipada com CPUs de servidor AMD EPYC de 6a geração, a MiTAC oferece aos clientes os componentes básicos para implantar infraestrutura pronta para IA, enquanto suporta as cargas de trabalho que executam seus negócios atualmente."

Destaques do produto

MiTAC M2810Z6 – Servidor multi-nós 2U de 2 nós com soquete único AMD EPYC SP7 de 6a geração
O M2810Z6 é uma plataforma de alta densidade 2U de 2 nós desenvolvida em torno da arquitetura AMD SP7 de 1 soquete por nó. Cada nó suporta uma CPU de servidor AMD EPYC de 6ª geração com cTDP de até 600 W, 16 slots DIMM DDR5 com até 4 TB de memória DDR5-8000 e opções flexíveis de armazenamento NVMe hot-swap frontal, incluindo E3.S, E1.S e U.2. A plataforma também inclui a expansão OCP 3.0 TSFF para dar suporte às necessidades de implantação em escala de IA, HPC e nuvem.

MiTAC M2610Z6 – Servidor multi-nós 2U de 2 nós com soquete único AMD EPYC SP8 de 6a geração
O M2610Z6 foi desenvolvido para empresas que buscam uma plataforma versátil e econômica para cargas de trabalho de virtualização, armazenamento, borda e telecomunicações. Com arquitetura AMD SP8 de 1 soquete por nó, o sistema suporta processadores de servidor AMD EPYC™ 9006 SP8 com cTDP de até 400 W, 16 slots DIMM DDR5, até 4 TB de memória DDR5-6000 e conectividade OCP 3.0 TSFF. Assim como o M2810Z6, também oferece opções flexíveis de armazenamento NVMe com troca a quente para suportar uma ampla gama de cenários de implementação.

"A IA empresarial passou da fase de experimentação para a produção, e a IA agêntica irá impor demandas ainda maiores em termos de computação, largura de banda de memória, eficiência e orquestração a nível de sistema", disse Dan McNamara, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Computação e IA Empresarial da AMD. "Com as CPus de servidor AMD EPYC de 6a geração, a AMD vem ajudando os clientes a dimensionar a IA empresarial com o desempenho e a eficiência necessários para suportar fluxos de dados cada vez mais complexos, serviços de IA e aplicativos inteligentes em todo o centro de dados moderno."

TN85-B8261 com GPU AMD Instinct™ MI350P
A MiTAC também apresentará o TN85-B8261, um servidor de IA versátil 2U com dois soquetes, criado para acelerar cargas de trabalho exigentes de IA, HPC e análise de dados. Com suporte para GPUs AMD Instinct™ MI350P e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, a plataforma oferece desempenho poderoso acelerado por GPU para treinamento e inferência de IA. Equipado com dois processadores AMD EPYC™ série 9005/9004, até 6 TB de memória DDR5 e suporte para quatro GPUs PCIe 5.0 de largura dupla, o TN85-B8261 oferece a densidade de computação e a escalabilidade exigidas pelos modernos centros de dados de IA. Oito baias NVMe U.2 hot-swap e fontes de alimentação redundantes com eficiência Titanium aprimoram ainda mais o desempenho, a confiabilidade e a flexibilidade de implementação. Para mais detalhes, acesse a página dedicada da MiTAC para soluções de GPU AMD Instinct™ MI350P.

Rack de IA de alta densidade 52U com refrigeração líquida: Os servidores de IA G4826Z5 com até 96 GPUs AMD Instinct™ MI355X e AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC
MiTAC também irão apresentar uma solução de infraestrutura de IA em escala de rack criada para fábricas de IA de última geração e treinamento de modelos em grande escala. Integrando 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 com até 96 GPUs AMD Instinct™ MI355X, a plataforma oferece 50% mais densidade de GPU por rack em comparação com implantações de IA convencionais, reduzindo a área ocupada no centro de dados em até 33%. Baseada na abordagem de integração prática em escala de rack da MiTAC, a solução combina refrigeração líquida avançada, fornecimento de energia otimizado, redes e integração de CDU para maximizar o desempenho, a eficiência e a escalabilidade, permitindo que os clientes implementem infraestrutura de IA de alta densidade com menor custo total de propriedade (TCO) e tempo de implantação acelerado.

G8825Z5 com tecnologia Diamond Cooling®
A MiTAC também irá apresentar o servidor de IA G8825Z5 Diamond Cooling, uma plataforma avançada desenvolvida para maximizar o desempenho de IA e a eficiência energética para centros de dados de última geração. Aproveitando a tecnologia proprietária Diamond Cooling® da Akash Systems e alimentada por GPUs AMD Instinct™ MI350X e NIC de IA AMD Pensando™ Pollara 400, a solução oferece até 50% mais tokens de IA por watt em condições operacionais padrão, mantendo o desempenho sem restrição em temperaturas de entrada acima de 95°F. O design térmico inovador reduz as necessidades de refrigeração e melhora a eficiência geral do sistema, ajudando a diminuir tanto o investimento inicial (CapEx) como o custo operacional (OpEx). Ao combinar aceleração de IA de alto desempenho com inovação revolucionária em resfriamento, o G8825Z5 permite que os clientes implementem uma infraestrutura de IA mais sustentável e econômica para cargas de trabalho de treinamento e inferência em larga escala.

Capacidade de teste de rack de IA
O MiTAC também oferece três racks de IA alimentados por GPUs AMD Instinct™ MI350 e CPUs AMD EPYC™, permitindo que até 96 engenheiros e desenvolvedores façam login remotamente para testes e validação. Este ambiente de acesso compartilhado oferece suporte ao desenvolvimento colaborativo de IA, à avaliação comparativa de cargas de trabalho e a iterações mais rápidas para equipes que avaliam a infraestrutura de IA de última geração.

Capacitando a transformação corporativa para o futuro

A MiTAC fornece infraestrutura de IA diversificada, abrangendo desde sistemas de CPU até racks com refrigeração líquida. A combinação das plataformas AMD com a experiência em integração da MiTAC otimiza perfeitamente as cargas de trabalho dos clientes. Isso cria uma infraestrutura preparada para o futuro em IA, HPC e transformação empresarial.

Acesse a página de destino dos processadores de servidor EPYC de 6a geração para saber mais sobre os detalhes do lançamento. Ou consulte o site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, o logotipo AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct e a combinação dos mesmos são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3007488/image1.jpg

FONTE MiTAC Computing Technology Corp.

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