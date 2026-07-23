MiTAC Computing impulsa la infraestructura de IA agente con AMD EPYC™ Server CPUs de sexta generación

SAN FRANCISCO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), presenta su infraestructura de IA con agentes en AMD Advancing AI. La exposición de MiTAC se centra en su gama de productos estrella, que incluye sus servidores de IA con refrigeración líquida y por aire, así como plataformas multinodo de última generación basadas en los nuevos procesadores AMD EPYC Server de sexta generación. Como parte del lanzamiento, MiTAC presenta una cartera de plataformas de última generación diseñadas para ayudar a los clientes a escalar cargas de trabajo de IA, nube, HPC y empresariales con mayor rendimiento, eficiencia y flexibilidad.

MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

Los nuevos sistemas MiTAC M2810Z6 y M2610Z6, equipados con procesadores EPYC Server de sexta generación, reflejan el compromiso de MiTAC de ofrecer opciones de infraestructura que equilibren la densidad de cómputo, el ancho de banda de memoria y la capacidad de E/S con las necesidades cambiantes de los centros de datos. Gracias a la compatibilidad con la arquitectura Venice "Zen 6" de AMD, el subsistema de E/S PCIe Gen 6 y CXL 3.1, estas plataformas están diseñadas para satisfacer las exigencias de los entornos modernos impulsados por la IA, al tiempo que optimizan el consumo de energía y la densidad del sistema.

"La IA de agentes y las cargas de trabajo empresariales de próxima generación requieren una infraestructura rápida, escalable y eficiente", afirmó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing Technology. "Con el lanzamiento de nuestra última plataforma, impulsada por las CPU de servidor AMD EPYC de sexta generación, MiTAC ofrece a sus clientes los componentes básicos para implementar una infraestructura preparada para la IA, al tiempo que da soporte a las cargas de trabajo que impulsan sus negocios hoy en día".

Características destacadas del producto

MiTAC M2810Z6: Servidor multinodo 2U de 2 nodos con procesador AMD EPYC SP7 de 6ª generación y un solo socket

El M2810Z6 es una plataforma 2U de alta densidad con 2 nodos, basada en una arquitectura AMD SP7 de un socket por nodo. Cada nodo admite una CPU de servidor AMD EPYC de 6ª generación con un cTDP de hasta 600 W, 16 ranuras DIMM DDR5 con hasta 4 TB de memoria DDR5-8000 y opciones de almacenamiento NVMe frontal flexibles con intercambio en caliente, incluyendo E3.S, E1.S y U.2. La plataforma también incluye expansión OCP 3.0 TSFF para dar soporte a las necesidades de IA, HPC y despliegue a escala de la nube.

MiTAC M2610Z6: servidor multinodo de 2U, 2 nodos y un solo socket con procesador AMD EPYC SP8 de 6ª generación

El M2610Z6 está diseñado para empresas que buscan una plataforma rentable y versátil para virtualización, almacenamiento, computación perimetral y cargas de trabajo de telecomunicaciones. Con una arquitectura AMD SP8 de un socket por nodo, el sistema admite procesadores de servidor AMD EPYC™ 9006 SP8 de hasta 400 W cTDP, 16 ranuras DIMM DDR5, hasta 4 TB de memoria DDR5-6000 y conectividad OCP 3.0 TSFF. Al igual que el M2810Z6, también ofrece opciones de almacenamiento NVMe flexibles con intercambio en caliente para adaptarse a una amplia gama de escenarios de implementación.

"La IA empresarial ha pasado de la experimentación a la producción, y la IA con agentes exigirá aún más capacidad de procesamiento, ancho de banda de memoria, eficiencia y orquestación a nivel de sistema", afirmó Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de Computación e IA Empresarial de AMD. "Con las CPU para servidores AMD EPYC de sexta generación, AMD ayuda a sus clientes a escalar la IA empresarial con el rendimiento y la eficiencia necesarios para soportar flujos de datos, servicios de IA y aplicaciones inteligentes cada vez más complejos en los centros de datos modernos".

TN85-B8261 con GPU AMD Instinct™ MI350P

MiTAC también presentará eTN85-B8261, un versátil servidor de IA de 2U con doble socket, diseñado para acelerar las cargas de trabajo más exigentes de IA, HPC y análisis de datos. Con soporte para AMD Instinct™ MI350P GPUs y AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, la plataforma ofrece un potente rendimiento acelerado por GPU para el entrenamiento e inferencia de IA. Equipado con dos procesadores AMD EPYC™ de las series 9005/9004, hasta 6 TB de memoria DDR5 y soporte para cuatro GPU PCIe 5.0 de doble ancho, el TN85-B8261 proporciona la densidad de cómputo y la escalabilidad que requieren los centros de datos de IA modernos. Ocho bahías NVMe U.2 de intercambio en caliente y fuentes de alimentación redundantes con eficiencia Titanium mejoran aún más el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad de implementación. Para obtener más información, visite la página dedicada de MiTAC a las soluciones de AMD Instinct™ MI350P GPU.

Rack de 52U de alta densidad con refrigeración líquida para IA: servidores de IA G4826Z5 con hasta 96 GPU AMD Instinct™ MI355X y AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC

MiTAC también presentará una solución de infraestructura de IA a escala de rack diseñada para fábricas de IA de próxima generación y entrenamiento de modelos a gran escala. Al integrar 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 con hasta 96 AMD Instinct™ MI355X GPUs, la plataforma ofrece una densidad de GPU un 50 % mayor por rack en comparación con las implementaciones de IA convencionales, a la vez que reduce el espacio físico del centro de datos hasta en un 33 %. Basada en el enfoque de integración llave en mano a escala de rack de MiTAC, la solución combina refrigeración líquida avanzada, suministro de energía optimizado, redes e integración de CDU para maximizar el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad, lo que permite a los clientes implementar infraestructura de IA de alta densidad con un menor coste total de propiedad y un tiempo de implementación acelerado.

G8825Z5 con tecnología Diamond Cooling®

MiTAC también presentará el servidor G8825Z5 Diamond-cooled AI, una plataforma avanzada diseñada para maximizar el rendimiento de la IA y la eficiencia energética en centros de datos de próxima generación. Gracias a la tecnología patentada Diamond Cooling® de Akash Systems y AMD Instinct™ MI350X GPUs y AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, la solución ofrece hasta un 50 % más de tokens de IA por vatio en condiciones operativas estándar, manteniendo un rendimiento óptimo a temperaturas de entrada superiores a 35 °C (95 °F). El innovador diseño térmico reduce los requisitos de refrigeración y mejora la eficiencia general del sistema, lo que contribuye a disminuir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx). Al combinar la aceleración de IA de alto rendimiento con una innovadora tecnología de refrigeración, el G8825Z5 permite a los clientes implementar una infraestructura de IA más sostenible y rentable para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia a gran escala.

Capacidad de prueba de racks de IA

MiTAC también ofrece tres racks de IA con GPU AMD Instinct™ MI350 y CPU AMD EPYC™, lo que permite que hasta 96 ingenieros y desarrolladores accedan remotamente para realizar pruebas y validaciones. Este entorno de acceso compartido facilita el desarrollo colaborativo de IA, la evaluación comparativa de cargas de trabajo y una iteración más rápida para los equipos que evalúan la infraestructura de IA de próxima generación.

Impulsando la transformación empresarial preparada para el futuro

MiTAC ofrece una infraestructura de IA diversificada, que abarca desde sistemas de CPU hasta racks con refrigeración líquida. La combinación de las plataformas AMD con la experiencia en integración de MiTAC optimiza a la perfección las cargas de trabajo de los clientes. Esto crea una infraestructura preparada para el futuro en IA, HPC y transformación empresarial.

Visite la página de lanzamiento de EPYC Server CPU de 6ª Gen para obtener más información sobre los detalles del lanzamiento. O consulte el sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC, AMD Instinct y su combinación son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

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