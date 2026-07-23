MiTAC Computing impulsa la infraestructura de IA agéntica con CPU para servidores AMD EPYC™ de 6.ª generación

SAN FRANCISCO, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corp., líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, y filial de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), presentará su última infraestructura de IA agéntica en el evento AMD Advancing AI. La presentación de MiTAC se centrará en su catálogo de exposición de primer nivel, que incluye sus últimos servidores de IA con refrigeración líquida y por aire, así como plataformas multinodo de última generación basadas en las nuevas CPU para servidores AMD EPYC de 6.a generación. Como parte del lanzamiento, MiTAC presentará una gama de plataformas de última generación diseñadas para ayudar a los clientes a ampliar sus capacidades en materia de inteligencia artificial, nube, cómputo de alto rendimiento (HPC) y cargas de trabajo empresariales, con mayor rendimiento, eficiencia y flexibilidad.

MiTAC Computing impulsa la infraestructura de IA agéntica con CPU para servidores AMD EPYC de sexta generación

Los nuevos sistemas MiTAC M2810Z6 y M2610Z6, equipados con procesadores EPYC para servidores de 6.a generación, reflejan el compromiso de MiTAC de ofrecer opciones de infraestructura que combinen la densidad de cálculo, el ancho de banda de memoria y la capacidad de E/S con los requisitos en constante evolución de los centros de datos. Gracias a la compatibilidad con la arquitectura "Zen 6" de AMD (Venice), el subsistema de E/S PCIe Gen 6 y CXL 3.1, estas plataformas se han diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos modernos basados en la inteligencia artificial, al tiempo que optimizan el consumo energético y la densidad de los sistemas.

"La IA agéntica y las cargas de trabajo empresariales de próxima generación requieren una infraestructura rápida, escalable y eficiente", comentó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing Technology. "Con el lanzamiento de nuestra última plataforma, equipada con CPU AMD EPYC para servidores de 6.a generación, MiTAC ofrece a sus clientes los componentes básicos para implementar una infraestructura preparada para la IA, al tiempo que da soporte a las cargas de trabajo que gestionan su negocio en la actualidad".

Características destacadas de los productos

MiTAC M2810Z6: servidor multinodo de 2U, 2 nodos y un solo socket con procesador AMD EPYC SP7 de 6.a generación

El M2810Z6 es una plataforma de alta densidad de 2U y 2 nodos, diseñada en torno a una arquitectura AMD SP7 de un solo socket por nodo. Cada nodo admite una CPU de servidor AMD EPYC de 6.ª generación con un cTDP de hasta 600 W, 16 ranuras DIMM DDR5 con hasta 4 TB de memoria DDR5-8000 y opciones flexibles de almacenamiento NVMe de intercambio en caliente en la parte frontal, entre las que se incluyen E3.S, E1.S y U.2. La plataforma también incluye la expansión OCP 3.0 TSFF para dar soporte a las necesidades de implementación de IA, HPC y a escala de nube.

MiTAC M2610Z6: servidor multinodo de 2U, 2 nodos y un solo socket con procesador AMD EPYC SP8 de 6.a generación

El M2610Z6 está diseñado para empresas que buscan una plataforma versátil y rentable para cargas de trabajo de virtualización, almacenamiento, perímetro y telecomunicaciones. Con una arquitectura AMD SP8 de un solo socket por nodo, el sistema es compatible con procesadores para servidores AMD EPYC™ 9006 SP8 con un cTDP de hasta 400 W, 16 ranuras DIMM DDR5, hasta 4 TB de memoria DDR5-6000 y conectividad OCP 3.0 TSFF. Al igual que el M2810Z6, también ofrece opciones flexibles de almacenamiento NVMe con intercambio en caliente para adaptarse a una amplia variedad de escenarios de implementación.

"La IA empresarial ha pasado de la fase experimental a la de producción, y la IA agéntica planteará exigencias aún mayores en cuanto a potencia de cálculo, ancho de banda de memoria, eficiencia y coordinación a nivel de sistemas", comentó Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de Computación e IA empresarial de AMD. "Con las CPU para servidores AMD EPYC de 6.a generación, AMD ayuda a los clientes a ampliar la IA empresarial con el rendimiento y la eficiencia necesarios para dar soporte a flujos de datos cada vez más complejos, servicios de IA y aplicaciones inteligentes en los centros de datos modernos".

TN85-B8261 con GPU AMD Instinct™ MI350P

MiTAC también presentará el TN85-B8261, un versátil servidor de IA de 2U y doble socket diseñado para acelerar cargas de trabajo exigentes de IA, HPC y análisis de datos. Compatible con GPU AMD Instinct™ MI350P y la NIC de IA AMD Pensando™ Pollara 400, la plataforma ofrece un potente rendimiento acelerado por GPU para el entrenamiento y la inferencia de IA. Equipado con dos procesadores AMD EPYC™ de las series 9005 y 9004, hasta 6 TB de memoria DDR5 y compatibilidad con cuatro GPU PCIe 5.0 de doble ancho, el TN85-B8261 ofrece la densidad de cálculo y la escalabilidad que requieren los centros de datos de IA modernos. Ocho bahías NVMe U.2 de intercambio en caliente y fuentes de alimentación redundantes con eficiencia Titanium mejoran aún más el rendimiento, la fiabilidad y la flexibilidad de implementación. Para obtener más información, visite la página específica de MiTAC dedicada a las soluciones de GPU AMD Instinct™ MI350P.

Rack de 52U de alta densidad para IA con refrigeración líquida: servidores de IA G4826Z5 con hasta 96 GPU AMD Instinct™ MI355X y NIC de IA AMD Pensando™ Pollara 400

MiTAC también presentará una solución de infraestructura de IA a escala de rack diseñada para fábricas de IA de próxima generación y el entrenamiento de modelos a gran escala. Al integrar 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 con hasta 96 GPU AMD Instinct™ MI355X, la plataforma ofrece una densidad de GPU por rack un 50 % superior en comparación con las implementaciones de IA convencionales, al tiempo que reduce el espacio ocupado en el centro de datos hasta en un 33 %. Basada en el enfoque de integración a escala de rack llave en mano de MiTAC, la solución combina refrigeración líquida avanzada, suministro de energía optimizado, conectividad de red e integración de la unidad de distribución de refrigeración (CDU) para maximizar el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad, lo que permite a los clientes implementar una infraestructura de IA de alta densidad con un costo total de propiedad (TCO) más bajo y un tiempo de implementación más rápido.

G8825Z5 con tecnología Diamond Cooling®

MiTAC también presentará el servidor de IA G8825Z5 con refrigeración de diamante sintético Diamond Cooling, una plataforma avanzada diseñada para maximizar el rendimiento de la IA y la eficiencia energética en los centros de datos de próxima generación. Aprovechando la tecnología patentada Diamond Cooling® de Akash Systems y equipada con GPU AMD Instinct™ MI350X y NIC de IA AMD Pensando™ Pollara 400, la solución ofrece hasta un 50 % más de tokens de IA por vatio en condiciones de funcionamiento estándar, al tiempo que mantiene un rendimiento sin limitaciones a temperaturas de entrada superiores a los 35 °C. El innovador diseño térmico reduce las necesidades de refrigeración y mejora la eficiencia general del sistema, lo que contribuye a reducir tanto los gastos de capital (CapEx) como los gastos operativos (OpEx). Al combinar una aceleración de IA de alto rendimiento con una innovación revolucionaria en materia de refrigeración, el G8825Z5 permite a los clientes implementar una infraestructura de IA más sostenible y rentable para cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia a gran escala.

Capacidad de pruebas de racks de IA

MiTAC también ofrece tres racks de IA equipados con GPU AMD Instinct™ MI350 y CPU AMD EPYC™, lo que permite que hasta 96 ingenieros y desarrolladores puedan conectarse de forma remota para realizar pruebas y validaciones. Este entorno de acceso compartido facilita el desarrollo colaborativo de la IA, la evaluación comparativa de cargas de trabajo y una iteración más rápida para los equipos que evalúan la infraestructura de IA de próxima generación.

Impulsar la transformación empresarial preparada para el futuro

MiTAC ofrece una infraestructura de IA diversificada, que abarca desde sistemas de CPU hasta racks refrigerados por líquido. La combinación de las plataformas de AMD con la experiencia de MiTAC en integración permite optimizar a la perfección las cargas de trabajo de los clientes. Esto permite crear una infraestructura preparada para el futuro en materia de IA, HPC y transformación empresarial.

Visite la página de inicio de las CPU para servidores EPYC de 6.a generación para obtener más información sobre los detalles del lanzamiento. O bien, consulte la página web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

AMD, el logotipo de AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct y cualquier combinación de estos son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

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FUENTE MiTAC Computing Technology Corp.