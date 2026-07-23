MiTAC Computing、第6世代AMD EPYC™サーバー用CPUを採用し、エージェント型AIインフラを強化

サンフランシスコ、2026年7月24日 /PRNewswire/ -- 高性能かつ省エネなサーバーソリューションのグローバルリーダーであり、MiTAC Holdings Corporation（TWSE：3706）の子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、「AMDによるAIの進化（AMD Advancing AI）」において、同社の最新のエージェント型AIインフラストラクチャを紹介しています。MiTACの展示ブースでは、同社の主力製品ラインナップに焦点を当て、最新の水冷式および空冷式AIサーバーに加え、新しい第6世代AMD EPYCサーバー用CPUを搭載した次世代マルチノードプラットフォームを展示しています。今回の発表の一環として、MiTACは、顧客がAI、クラウド、HPC、およびエンタープライズワークロードを、より高いパフォーマンス、効率性、柔軟性をもって拡張できるよう設計された次世代プラットフォームのポートフォリオを発表します。

MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

第6世代EPYCサーバー用CPUを搭載した新製品「MiTAC M2810Z6」および「M2610Z6」システムは、演算密度、メモリ帯域幅、I/O機能を、変化するデータセンター要件に適合させるインフラストラクチャの選択肢を提供するというMiTACの取り組みを体現しています。AMDのVenice「Zen 6」アーキテクチャ、PCIe Gen 6 I/Oサブシステム、およびCXL 3.1に対応したこれらのプラットフォームは、電力およびシステム密度を最適化しつつ、現代のAI主導型環境の要求を満たすように設計されています。

「エージェント型AIや次世代のエンタープライズワークロードには、高速でスケーラブル、かつ効率的なインフラストラクチャが求められます」と、MiTAC Computing TechnologyのRick Hwang社長は述べました。「MiTACは、第6世代AMD EPYCサーバー用CPUを搭載した最新のプラットフォームをリリースすることで、顧客に対し、現在のビジネスを支えるワークロードをサポートしつつ、AI対応インフラを構築するための基盤を提供しています。」

製品の特長

MiTAC M2810Z6 – 2U 2ノード、シングルソケットの第6世代AMD EPYC SP7マルチノードサーバー

M2810Z6は、ノードあたり1ソケットのAMD SP7アーキテクチャを中核とする、高密度な2U 2ノードプラットフォームです。各ノードは、最大600W cTDPの第6世代AMD EPYCサーバー用CPUに対応し、最大4TBのDDR5-8000メモリを搭載可能な16個のDDR5 DIMMスロット、およびE3.S、E1.S、U.2など、柔軟なフロントホットスワップ対応のNVMeストレージオプションを備えています。また、このプラットフォームには、AI、HPC、およびクラウド規模の導入ニーズに対応するためのOCP 3.0 TSFF拡張機能も含まれています。

MiTAC M2610Z6 – 2U 2ノード、シングルソケットの第6世代AMD EPYC SP8マルチノードサーバー

M2610Z6は、仮想化、ストレージ、エッジ、通信分野のワークロード向けに、コスト効率に優れ、汎用性の高いプラットフォームを求める企業向けに設計されています。ノードあたり1ソケットのAMD SP8アーキテクチャを搭載した本システムは、最大400WのcTDPを持つAMD EPYC™ 9006 SP8サーバープロセッサに対応し、 16個のDDR5 DIMMスロット、最大4TBのDDR5-6000メモリ、およびOCP 3.0 TSFF接続に対応しています。M2810Z6と同様に、本製品も柔軟なホットスワップ対応のNVMeストレージオプションを備えており、幅広い導入シナリオに対応しています。

「エンタープライズAIは実験段階から実運用段階へと移行しており、エージェント型AIの登場により、演算能力、メモリ帯域幅、効率性、そしてシステムレベルのオーケストレーションに対する要求はさらに高まるでしょう」と、AMDでCompute and Enterprise AI担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーを務めるDan McNamara氏は述べました。「AMDは、第6世代AMD EPYCサーバー用CPUを通じて、現代のデータセンター全体でますます複雑化するデータパイプライン、AIサービス、インテリジェントアプリケーションをサポートするために必要なパフォーマンスと効率性を提供し、顧客がエンタープライズAIを拡張できるよう支援しています。」

AMD Instinct™ MI350P GPUを搭載したTN85-B8261

また、MiTACは、TN85-B8261も展示します。これは、高負荷なAI、HPC、データ分析のワークロードを高速化するために設計された、汎用性の高い2UデュアルソケットAIサーバーです。AMD Instinct™ MI350P GPUおよびAMD Pensando™ Pollara 400 AI NICに対応するこのプラットフォームは、AIのトレーニングおよび推論において、GPUによる強力な高速化性能を実現します。TN85-B8261は、AMD EPYC™ 9005/9004シリーズプロセッサを2基搭載し、最大6TBのDDR5メモリを備え、4基のダブル幅PCIe 5.0 GPUに対応しており、現代のAIデータセンターに求められる演算密度とスケーラビリティを実現します。8つのホットスワップ対応NVMe U.2ベイと、チタニウム効率の冗長電源により、パフォーマンス、信頼性、および導入の柔軟性がさらに向上します。詳細については、MiTACのAMD Instinct™ MI350P GPUソリューション専用ページをご覧ください。

52U高密度AI用水冷ラック：G4826Z5 AIサーバーを採用し、最大96基のAMD Instinct™ MI355X GPUおよびAMD Pensando™ Pollara 400 AI NICを搭載

MiTACはまた、次世代AIファクトリーおよび大規模モデルトレーニング向けに設計された、ラックスケールAIインフラストラクチャソリューションも展示する予定です。12台のMiTAC G4826Z5 AIサーバーと最大96基のAMD Instinct™ MI355X GPUを統合したこのプラットフォームは、従来のAI導入環境と比較してラックあたりのGPU密度を50％向上させると同時に、データセンターの設置面積を最大33％削減します。MiTACのターンキー型ラックスケール統合アプローチに基づいて構築されたこのソリューションは、高度な液体冷却、最適化された電力供給、ネットワーク機能、およびCDUの統合を組み合わせることで、パフォーマンス、効率性、スケーラビリティを最大化し、顧客がTCOを低減しつつ、導入までの時間を短縮して高密度AIインフラストラクチャを展開できるようにします。

Diamond Cooling®技術搭載のG8825Z5

MiTACはまた、次世代データセンター向けにAIパフォーマンスとエネルギー効率を最大化するよう設計された先進的なプラットフォームとして、Diamond Cooling®技術を採用したG8825Z5 AIサーバーを展示します。Akash Systems独自のDiamond Cooling®技術を活用し、AMD Instinct™ MI350X GPUおよびAMD Pensando™ Pollara 400 AI NICを搭載した本ソリューションは、標準動作条件下でワットあたりのAIトークン数を最大50％向上させると同時に、吸気温度が95°Fを超える状況でもスロットリングのないパフォーマンスを維持します。この革新的な熱設計により、冷却要件が軽減され、システム全体の効率が向上するため、設備投資（CapEx）と運用コスト（OpEx）の両方を削減することができます。高性能なAIアクセラレーションと画期的な冷却技術の革新を組み合わせたG8825Z5により、お客様は大規模なトレーニングおよび推論ワークロード向けに、より持続可能でコスト効率の高いAIインフラストラクチャを導入することが可能になります。

AIラックによるテスト機能

MiTACは、AMD Instinct™ MI350 GPUおよびAMD EPYC™ CPUを搭載した3台のAIラックも提供しており、最大96名のエンジニアや開発者がリモートでログインして、テストや検証を行うことができます。この共有アクセス環境は、AIの共同開発、ワークロードのベンチマーク、および次世代AIインフラストラクチャを評価するチームによる迅速な反復開発を支援します。

未来を見据えた企業変革の実現

MiTACは、CPUシステムから水冷式ラックに至るまで、多様なAIインフラストラクチャを提供しています。AMDのプラットフォームとMiTACのシステム統合ノウハウを組み合わせることで、お客様のワークロードをシームレスに最適化します。これにより、AI、HPC、および企業の変革に向けた将来を見据えたインフラが構築されます。

発売の詳細については、第6世代EPYCサーバー用CPUのランディングページをご覧ください。または、MiTAC Computing Technology Corporationのウェブサイトをご覧ください：https://www.mitaccomputing.com/

AMD、AMD Arrowロゴ、EPYC、AMD Instinct、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.