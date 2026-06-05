COMPUTEX 2026: MiTAC desenvolve infraestrutura de IA diversificada por meio de parcerias estratégicas de ecossistema

Racks de 52U com refrigeração líquida e soluções completas para IA agêntica

TAIPEI, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology Corp., líder global em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética e subsidiária da MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), está exibindo suas arquiteturas avançadas para racks na COMPUTEX 2026 (Estande R0504, Pavilhão 2) de 2 a 5 de junho. Com uma infraestrutura de IA versátil e completa, a MiTAC oferece suporte a todo o ciclo de vida da IA — desde o treinamento e a inferência até a Geração Aumentada via Recuperação (RAG) —, proporcionando aos clientes globais a capacidade de superar as barreiras de espaço, computação e energia na crescente onda da IA agêntica.

A MiTAC Computing exibiu suas soluções completas em escala de rack na COMPUTEX 2026, apresentando servidores com IA e HPC refrigerados a líquido com excelente desempenho de inferência e um amplo portfólio de infraestrutura de IA, viabilizado pela integração completa de hardware e software. (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corp.)

"Na COMPUTEX 2026, a MiTAC está apresentando uma infraestrutura de IA diversificada, desenvolvida para suportar cargas de trabalho dinâmicas de IA por meio de parcerias estratégicas de ecossistema", afirmou Rick Hwang, presidente da MiTAC Computing Technology. "Por meio da integração de plataformas de IA de alto desempenho a um ecossistema robusto de hardware e software, oferecemos uma infraestrutura flexível, pronta para uso e personalizada para os data centers modernos."

Conhecendo a IA agêntica: superação dos desafios de escalabilidade e sustentabilidade

À medida que as empresas fazem a transição da IA generativa para a IA autônoma com agentes de IA, houve um aumento significativo na demanda por um enorme poder de computação, latência ultrabaixa e inferência de alto rendimento. No entanto, o dimensionamento de clusters tradicionais aumenta a complexidade da orquestração, ao mesmo tempo em que expõe graves limitações dos data centers relativas ao espaço ocupado, refrigeração e capacidade da rede elétrica.

Sob a temática "Promovendo uma infraestrutura diversificada de IA", a MiTAC encara esses desafios multifacetados de frente. Atuando como um importante facilitador de ecossistemas, a MiTAC oferece soluções completas e integradas que incluem computação, armazenamento, redes e refrigeração líquida, apoiadas em quatro pontos estratégicos:

1. Computação de última geração e refrigeração líquida avançada

Rompendo paradigmas do setor, a MiTAC lança seu Rack de 52U com refrigeração líquida voltado para IA de alta densidade. Combinando 12 servidores de IA MiTAC G4826Z5 de alto desempenho com 96 GPUs AMD Instinct™ MI355X, esta solução oferece uma densidade de GPUs por rack 50% maior em comparação com configurações padrão de IA.

Utilizando a mais avançada tecnologia de refrigeração para maximizar a densidade computacional e o crescimento vertical para minimizar o espaço ocupado, a MiTAC adota uma rigorosa estratégia de "integração em escala de rack pronta para uso". Cada componente — desde os nós de computação e switches até as CDUs e o gerenciamento de energia — é calibrado com precisão para garantir uma implantação ideal e desempenho máximo.

Para centros nacionais e acadêmicos de computação de alto desempenho (HPC), a MiTAC lança simultaneamente o rack HPC de alta densidade C2811Z5 com refrigeração líquida e compatível com OCP, combinado com armazenamento de alta capacidade para acelerar a pesquisa científica e a modelagem climática.

2. Gestão térmica de última geração e inovação Diamond Cooling®

A MiTAC está apresentando seus revolucionários servidores de IA G8825Z5 refrigerados a diamante, que geram até 50% mais tokens do que o hardware padrão e oferecem desempenho sem limitação de velocidade mesmo com temperaturas do ar de entrada acima de 35 °C. Especificamente desenvolvidos com a tecnologia Diamond Cooling® exclusiva da Akash Systems e equipados com GPUs AMD Instinct™ MI350X, os servidores de IA com refrigeração a diamante da MiTAC estão abrindo caminho para uma gestão térmica avançada na infraestrutura de última geração, promovendo economia de CapEx, OpEx e energia para data centers atuais e futuros.

3. Firmware de código aberto e gerenciamento proprietário de PODs

Este hardware de computação de grande porte é suportado por uma arquitetura de gerenciamento ágil, segura e altamente flexível. A pilha de firmware de gerenciamento de placa-base de código aberto da MiTAC, MiOBMC™, juntamente com seu firmware de sistema (BIOS), MiOPF™, oferece aos operadores de data centers controle total sobre o hardware. A solução atende a requisitos rigorosos de personalização, ao mesmo tempo em que oferece um projeto seguro, transparente e sustentável para todos os clientes de data centers, livrando os operadores da dependência de um único fornecedor.

No nível do cluster, a solução de gerenciamento de POD MiCoreView™, exclusiva da MiTAC, oferece uma experiência de software de alto valor. Ela proporciona monitoramento e implantação completos em racks, sistemas de alimentação e infraestrutura de refrigeração líquida para sistemas de GPU e HPC. Além disso, integra-se perfeitamente ao Kubernetes e ao AMD Enterprise AI Suite , permitindo a orquestração automatizada de recursos de GPU de nível empresarial.

4. O Ecossistema Estratégico "AI Together"

Para eliminar gargalos de desempenho e acelerar a implantação, a MiTAC desenvolveu a arquitetura de sua plataforma em conjunto com os principais inovadores tecnológicos do setor:

5. Arquiteturas modulares de data centers de IA

Para fazer face às atuais limitações da rede elétrica, a MiTAC está colaborando com a Tonomia para lançar o "TonoForge™ Modular Data Center". Com a combinação dos racks de servidores refrigerados a líquido MiTAC G4826Z5 e do avançado sistema de gerenciamento de energia da Tonomia, essa arquitetura modular reduz o tempo de implantação dos data centers tradicionais para apenas 12 semanas, possibilitando uma infraestrutura de IA descentralizada em qualquer lugar do mundo.

Criando em conjunto um futuro de IA resiliente e inteligente

Desde a integração da marca em 2024, a MiTAC deu um grande salto evolutivo, elevando a colaboração no ecossistema do simples alinhamento de especificações para avanços inovadores em escala de rack e nível de cluster. Com o aprofundamento contínuo de suas alianças estratégicas junto a gigantes globais da tecnologia — incluindo AMD, Broadcom, CoolIT, Canonical, DDN, Intel, Micron, Murata, Nidec, NVIDIA, Rafay e Solidigm —, a MiTAC oferece "soluções completas e prontas para uso em infraestrutura de IA". Graças a essas arquiteturas de grande porte, a MiTAC permite que operadoras e organizações globais superem as barreiras tradicionais da infraestrutura, promovendo a criação conjunta de um futuro com IA resiliente, sustentável e hiperinteligente.

Saiba mais: https://www.mitaccomputing.com/en/campaign/computex2026

Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation

A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, oferece soluções completas e com eficiência energética para servidores, apoiadas pelo conhecimento do setor que remonta aos anos 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e na borda, a MiTAC Computing adota metodologias rigorosas para garantir qualidade intransigente – em todos os níveis, desde barebones, sistemas, racks até clusters – alcançando plenamente desempenho e integração. Esse compromisso com a qualidade em todos os níveis é o que diferencia a MiTAC Computing no setor.

Com presença global e recursos de ponta a ponta — desde P&D e fabricação até suporte internacional — a MiTAC Computing oferece plataformas ágeis e personalizadas para data centers em hiperescala, HPC e aplicações de IA, garantindo desempenho ideal e escalabilidade para atender às necessidades específicas de negócios. Ao aproveitar os avanços mais recentes em IA e refrigeração líquida, e ao unificar a marca MiTAC com os produtos de servidores Intel DSG e TYAN, a MiTAC Computing se destaca por sua tecnologia de servidor inovadora, eficiente e confiável, assim como por suas soluções integradas de hardware e software – capacitando empresas a enfrentar os desafios do futuro.

Site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994165/image1.jpg

FONTE MiTAC Computing Technology Corp.