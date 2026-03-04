Akash Systems anuncia os primeiros servidores de IA do mundo resfriados por diamante com GPUs AMD Instinct™ MI350X e MiTAC Computing

Tecnologia inovadora Diamond Cooling® cria os servidores de IA com maior eficiência energética e de capital no mundo

A solução Diamond Cooling® da Akash é uma inovação em tecnologia de resfriamento que se soma às tecnologias existentes de resfriamento a ar e líquido

Tecnologia patenteada oferece até US$ 1 milhão em valor incremental por servidor

US$ 300 milhões recebidos para o pedido de lançamento inicial

Oferece desempenho sem estrangulamento térmico, redução de até 10 °C (18 °F) na temperatura da GPU, até 100% menos energia para resfriamento, até 22% de FLOPs/Watt adicionais em temperaturas ambiente de data center padrão (cerca de 24 °C) e melhoria de até 15% na taxa de transferência de tokens em temperaturas ambiente elevadas (cerca de 49 °C)

Empresa apoiada por Khosla Ventures e Founders Fund

SÃO FRANCISCO, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Akash Systems, Inc., pioneira em tecnologia Diamond Cooling®, anunciou hoje o lançamento e a disponibilidade dos primeiros servidores de IA resfriados por diamante equipados com GPUs AMD Instinct™ MI350X e fabricados pela MiTAC Computing (3706.TW). Este marco representa a primeira implementação comercial da Diamond Cooling® com GPUs AMD Instinct™ em data centers de IA. A Akash planeja lançar soluções Diamond Cooling® para sistemas adicionais de GPU AMD Instinct™ este ano, incluindo a GPU AMD Instinct MI355X e futuras GPUs AMD Instinct.

Servidor de IA com Diamond Cooling® oferece desempenho máximo de GPU

O diamante possui a maior condutividade térmica de qualquer material conhecido, removendo o calor cinco vezes mais rápido que o cobre, o material padrão da indústria para gestão térmica. Como uma inovação em tecnologia de resfriamento, a solução Diamond Cooling® da Akash é aditiva e complementar às tecnologias existentes de resfriamento a ar e líquido. Esta tecnologia está estabelecida no espaço sideral, onde opera atualmente em sistemas de satélites ativos.

Com uma redução inovadora de temperatura de até 10 °C (18 °F) tanto na GPU quanto na memória de alta largura de banda (HBM), os operadores obtêm significativamente mais processamento dos mesmos sistemas de energia – melhorando a eficiência energética e de capital, a eficácia no uso da energia (PUE), a densidade do data center e o retorno sobre o investimento (ROI) geral.

O desempenho sem estrangulamento térmico entrega até 22% mais FLOPs por Watt, permitindo que os clientes aumentem a densidade computacional e desbloqueiem imediatamente capacidade adicional em data centers novos e existentes. Um data center poderia agora operar com até 100% menos de energia dedicada ao resfriamento e manter o alto desempenho em temperaturas ambiente de até aproximadamente 120 °F, devido à redução de temperatura da GPU. Além disso, testes da Akash revelaram que isso poderia desbloquear uma melhoria de até 15% na taxa de transferência. Ao capturar esses ganhos de desempenho, cada servidor resfriado por diamante poderia gerar até US$ 1 milhão em valor incremental ao longo de quatro anos em comparação com servidores que não utilizam as soluções resfriadas por diamante.

"A demanda por IA está superando rapidamente a infraestrutura que a sustenta", afirmou o co-fundador e CEO da Akash Systems, Dr. Felix Ejeckam. "A solução patenteada da Akash rompe o gargalo térmico para acelerar as implementações de IA de forma lucrativa. Junto com a AMD e a MiTAC, estamos reunindo tecnologia e expertise de classe mundial para construir a base necessária para a escala da IA."

Os novos servidores são fabricados e implementados em parceria com a MiTAC Computing, líder em IA, computação de alto desempenho (HPC) e soluções de servidores com eficiência energética, e possuem garantia total sob as garantias existentes da AMD e do fabricante.

"A tecnologia Diamond Cooling® da Akash Systems demonstra como a inovação pode desbloquear novos níveis de desempenho e eficiência das GPUs AMD Instinct™", disse o vice-presidente corporativo da unidade de negócios de IA comercial e empresarial da AMD, Travis Karr. "Junto com as capacidades de implementação global da MiTAC, estamos permitindo que os data centers alcancem uma densidade computacional impactante e uma eficiência energética inovadora."

"Com nossa capacidade de fabricação global e robustas competências de engenharia, casas de IA e data centers de hiperescala em todo o mundo podem implementar rapidamente esses sistemas de ultra-alto desempenho e eficiência energética para aumentar seu poder computacional e ganhar uma vantagem competitiva decisiva", afirmou o presidente da MiTAC Computing, Rick Hwang.

Esta colaboração viabiliza os primeiros servidores de IA MiTAC resfriados por diamante da Akash, equipados com GPUs da série AMD Instinct™ MI350X, para entregar benefícios transformadores em aplicações exigentes ao usar a tecnologia Diamond Cooling® para ajudar a manter baixas as temperaturas da GPU, o que auxilia a prevenir o estrangulamento térmico e pode estender a vida útil do hardware.

Os servidores da MiTAC também são equipados com duas CPUs AMD EPYC™ 9005 de 5ª geração, NICs de IA AMD Pensando™ Pollara 400 e a pilha de software AMD ROCm™ mais recente, que juntos fornecem a taxa de transferência e o ecossistema de software aberto, auxiliando os data centers a acelerar as cargas de trabalho de IA e a escalar de forma sustentável.

Para mais informações sobre este produto, visite https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Sobre a Akash Systems

A Akash Systems é a pioneira em tecnologia Diamond Cooling® para servidores de IA e outros ambientes eletrônicos de intenso calor. Desenvolvida e implementada inicialmente em parceria com a NASA para satélites, a Akash Systems fornece agora suas soluções proprietárias de resfriamento por diamante para sistemas de GPU, CPU e memória para ajudar a enfrentar os desafios de energia e desempenho no setor de data centers de IA em rápido crescimento nos EUA e no mundo. A Akash é apoiada pelos principais investidores de capital de risco Khosla Ventures e Founders Fund. Saiba mais em www.akashsystems.com.

Sobre a MiTAC Computing

A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, especializa-se em IA, HPC, nuvem e computação de borda. A MiTAC Computing emprega metodologias rigorosas para garantir qualidade absoluta — em barebones, sistemas, racks e clusters — alcançando plenamente o desempenho e a integração. Com presença mundial e recursos de ponta a ponta — desde P&D e fabricação até suporte global — a MiTAC Computing fornece plataformas ágeis e personalizadas para data centers de hiperescala, HPC e aplicações de IA. Saiba mais em www.mitaccomputing.com.

Sobre a AMD

A AMD impulsiona a inovação em computação de alto desempenho e IA para resolver os desafios mais importantes do mundo. Hoje, a tecnologia da AMD sustenta bilhões de experiências em infraestrutura de nuvem e IA, sistemas embarcados, PCs com IA e jogos. Com um amplo portfólio de CPUs, GPUs, redes e software otimizados para IA, a AMD entrega soluções de IA completas que fornecem o desempenho e a escalabilidade necessários para uma nova era de computação inteligente. Saiba mais em www.amd.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924808/image.jpg

FONTE MiTAC Computing Technology Corp.