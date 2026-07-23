MiTAC Computing ยกระดับความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐาน Agentic AI ด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC™ เจเนอเรชันที่ 6

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MiTAC Computing Technology Corp.

24 Jul, 2026, 02:30 CST

ซานฟรานซิสโก, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท MiTAC Computing Technology Corp. ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซิร์ฟเวอร์สมรรถนะสูงและประหยัดพลังงาน และเป็นบริษัทในเครือ MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706) เดินหน้านำเสนอเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Agentic AI รุ่นล่าสุดที่งาน AMD Advancing AI โดยการจัดแสดงของ MiTAC มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและระบายความร้อนด้วยอากาศ รวมถึงแพลตฟอร์มแบบหลายโหนด (multi-node) เจเนอเรชันใหม่ ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 รุ่นใหม่ โดยในส่วนหนึ่งของการเปิดตัวครั้งนี้ MiTAC ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มเจเนอเรชันใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายระบบสำหรับเวิร์กโหลดปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) และเวิร์กโหลดระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสมรรถนะ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความยืดหยุ่นในการใช้งาน

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MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs
MiTAC Computing Advances Agentic AI Infrastructure with 6th Gen AMD EPYC Server CPUs

ระบบรุ่นใหม่ MiTAC M2810Z6 และ M2610Z6 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC เจเนอเรชันที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MiTAC ในการนำเสนอทางเลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ โดยผสานความหนาแน่นของกำลังประมวลผล แบนด์วิดท์หน่วยความจำ และความสามารถด้านอินพุต/เอาต์พุตให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูล ด้วยการรองรับสถาปัตยกรรม Venice "Zen 6" ของ AMD ระบบอินพุต/เอาต์พุตมาตรฐาน PCIe Gen 6 และเทคโนโลยี CXL 3.1 แพลตฟอร์มเหล่านี้จึงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการประมวลผลยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและความหนาแน่นของระบบให้สูงสุด

"Agentic AI และเวิร์กโหลดระดับองค์กรยุคใหม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่รวดเร็ว สามารถขยายขนาดได้ และมีประสิทธิภาพสูง" Rick Hwang ประธานบริษัท MiTAC Computing Technology กล่าว "ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 MiTAC กำลังมอบองค์ประกอบพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ AI พร้อมทั้งยังสามารถสนับสนุนเวิร์กโหลดที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาในปัจจุบัน"

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

MiTAC M2810Z6 – เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-node ขนาด 2U จำนวน 2 โหนด ใช้ซีพียู AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 บนแพลตฟอร์ม SP7 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยว
M2810Z6 เป็นแพลตฟอร์มความหนาแน่นสูงขนาด 2U แบบ 2 โหนด ที่ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรม AMD SP7 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยวต่อหนึ่งโหนด แต่ละโหนดรองรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 ได้สูงสุดที่ค่า cTDP 600 วัตต์ มาพร้อมสล็อตหน่วยความจำ DDR5 DIMM จำนวน 16 สล็อต รองรับหน่วยความจำ DDR5-8000 ได้สูงสุด 4 เทราไบต์ และรองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NVMe แบบ Hot-swap ที่ถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ซึ่งติดตั้งด้านหน้าเครื่องได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งในรูปแบบ E3.S, E1.S และ U.2 นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการขยายระบบผ่านมาตรฐาน OCP 3.0 TSFF เพื่อรองรับการใช้งานด้าน AI การประมวลผลสมรรถนะสูง และระบบคลาวด์ในระดับขนาดใหญ่

MiTAC M2610Z6 – เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-node ขนาด 2U จำนวน 2 โหนด ใช้ซีพียู AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 บนแพลตฟอร์ม SP8 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยว
M2610Z6 ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความคุ้มค่าและรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเวอร์ชวลไลเซชัน (virtualization) ระบบจัดเก็บข้อมูล เอดจ์ และระบบโทรคมนาคม ระบบนี้ใช้สถาปัตยกรรม AMD SP8 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยวต่อหนึ่งโหนด รองรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC™ 9006 SP8 ได้สูงสุดที่ค่า cTDP 400 วัตต์ มาพร้อมสล็อตหน่วยความจำ DDR5 DIMM จำนวน 16 สล็อต รองรับหน่วยความจำ DDR5-6000 ได้สูงสุดถึง 4 เทราไบต์ และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน OCP 3.0 TSFF เช่นเดียวกับ M2810Z6 ระบบนี้ยังรองรับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล NVMe แบบ Hot-swap อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

"AI สำหรับองค์กรได้ก้าวข้ามช่วงของการทดลองเข้าสู่การใช้งานจริงแล้ว และ Agentic AI จะยิ่งเพิ่มความต้องการด้านกำลังประมวลผล แบนด์วิดท์หน่วยความจำ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการประสานการทำงานในระดับระบบมากยิ่งขึ้น" Dan McNamara รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Compute and Enterprise AI ของ AMD กล่าว "ด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 ทาง AMD กำลังช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายการใช้งาน AI สำหรับองค์กร ด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพที่จำเป็นเพื่อรองรับกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริการด้าน AI และแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูลยุคใหม่"

TN85-B8261 พร้อมด้วย GPU AMD Instinct™ MI350P
MiTAC ยังจะนำเสนอ TN85-B8261 ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ AI แบบดูอัลซ็อกเก็ตขนาด 2U ที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาเพื่อเร่งการประมวลผลสำหรับงาน AI, HPC และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้กำลังประมวลผลสูง แพลตฟอร์มนี้รองรับ GPU AMD Instinct™ MI350P และการ์ดเครือข่าย AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC เพื่อมอบสมรรถนะการประมวลผลอันทรงพลังที่เร่งด้วย GPU สำหรับทั้งการฝึกสอนโมเดล AI และการประมวลผลอนุมาน TN85-B8261 มาพร้อมซีพียู AMD EPYC™ 9005/9004 Series แบบดูอัลซ็อกเก็ต รองรับหน่วยความจำ DDR5 ได้สูงสุดถึง 6 เทราไบต์ และรองรับ GPU แบบ PCIe 5.0 ขนาดสองสล็อต (double-width) ได้สูงสุด 4 ตัว จึงมอบทั้งความหนาแน่นของกำลังประมวลผลและความสามารถในการขยายระบบที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังติดตั้งช่องใส่ไดรฟ์ NVMe U.2 แบบ Hot-swap จำนวน 8 ช่อง พร้อมแหล่งจ่ายไฟสำรองที่มีประสิทธิภาพระดับ Titanium ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานของระบบให้ดียิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์เฉพาะของ MiTAC สำหรับโซลูชัน GPU AMD Instinct™ MI350PMD

แร็ก AI แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวความหนาแน่นสูงขนาด 52U: เซิร์ฟเวอร์ G4826Z5 AI พร้อม GPU AMD Instinct™ MI355X สูงสุด 96 ตัว และ AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC
MiTAC จะยังนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับแร็ก ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับโรงงาน AI ยุคใหม่ และการฝึกสอนโมเดล AI ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ผสานเซิร์ฟเวอร์ MiTAC G4826Z5 AI จำนวน 12 เครื่อง พร้อม GPU AMD Instinct™ MI355X สูงสุดถึง 96 ตัว ทำให้มีความหนาแน่นของ GPU ต่อแร็กสูงกว่าการติดตั้งระบบ AI แบบทั่วไปถึง 50% พร้อมทั้งลดพื้นที่ใช้งานของศูนย์ข้อมูลลงได้สูงสุด 33% โซลูชันนี้พัฒนาขึ้นบนแนวทางการบูรณาการระบบระดับแร็กแบบครบวงจรของ MiTAC โดยผสานระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูง ระบบจ่ายพลังงาน ระบบเครือข่าย และการบูรณาการระบบ CDU ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มทั้งสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการขยายระบบ ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีความหนาแน่นสูงได้โดยมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) น้อยกว่าและลดระยะเวลาในการติดตั้งใช้งานลง

G8825Z5 พร้อมเทคโนโลยี Diamond Cooling®
นอกจากนี้ MiTAC จะยังนำเสนอเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่น G8825Z5 Diamond-cooled ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขั้นสูงที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน AI และประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี Diamond Cooling® ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Akash Systems ร่วมกับ GPU AMD Instinct™ MI350X GPUs และการ์ดเครือข่าย AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC โซลูชันนี้สามารถสร้างจำนวนโทเค็น AI ต่อวัตต์ ได้มากขึ้นสูงสุด 50% ภายใต้สภาวะการทำงานมาตรฐาน พร้อมรักษาสมรรถนะได้อย่างเต็มที่โดยไม่เกิดการลดความเร็วจากความร้อน (throttle-free performance) แม้อุณหภูมิอากาศที่เข้าระบบจะสูงกว่า 95°F การออกแบบด้านการจัดการความร้อนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยลดความต้องการด้านระบบทำความเย็น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ส่งผลให้สามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเริ่มต้น (CapEx) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OpEx) ด้วยการผสานการเร่งประสิทธิภาพ AI ระดับสูงเข้ากับนวัตกรรมด้านการระบายความร้อน G8825Z5 จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีความยั่งยืนและคุ้มค่าด้านต้นทุนมากขึ้น เพื่อรองรับเวิร์กโหลดการฝึกสอนโมเดลและการประมวลผลอนุมานในระดับขนาดใหญ่

ความสามารถในการทดสอบ AI Rack
MiTAC ยังมีแร็ก AI จำนวน 3 ชุดที่ใช้ GPU AMD Instinct™ MI350 และซีพียู AMD EPYC™ เพื่อให้วิศวกรและนักพัฒนาสูงสุด 96 คน สามารถเข้าสู่ระบบจากระยะไกลเพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ สภาพแวดล้อมการใช้งานร่วมกันนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนา AI ร่วมกัน ทดสอบประสิทธิภาพของเวิร์กโหลด และดำเนินกระบวนการปรับปรุงพัฒนาแบบวนซ้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในระหว่างการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่

เสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรที่พร้อมรับอนาคต

MiTAC นำเสนอโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระบบที่ใช้ซีพียู ไปจนถึงแร็กแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยผสานแพลตฟอร์มของ AMD เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบของ MiTAC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโหลดของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอนาคต สำหรับงานด้าน AI การประมวลผลสมรรถนะสูง และการเปลี่ยนผ่านขององค์กรสู่ยุคดิจิทัล

สามารถเยี่ยมชมหน้าแนะนำผลิตภัณฑ์ของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC เจเนอเรชันที่ 6 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ MiTAC Computing Technology ได้ที่ https://www.mitaccomputing.com/

AMD, โลโก้ AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Advanced Micro Devices, Inc.

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.

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