MiTAC Computing ยกระดับความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐาน Agentic AI ด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC™ เจเนอเรชันที่ 6
News provided byMiTAC Computing Technology Corp.
24 Jul, 2026, 02:30 CST
ซานฟรานซิสโก, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท MiTAC Computing Technology Corp. ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันเซิร์ฟเวอร์สมรรถนะสูงและประหยัดพลังงาน และเป็นบริษัทในเครือ MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706) เดินหน้านำเสนอเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Agentic AI รุ่นล่าสุดที่งาน AMD Advancing AI โดยการจัดแสดงของ MiTAC มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่นใหม่ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและระบายความร้อนด้วยอากาศ รวมถึงแพลตฟอร์มแบบหลายโหนด (multi-node) เจเนอเรชันใหม่ ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 รุ่นใหม่ โดยในส่วนหนึ่งของการเปิดตัวครั้งนี้ MiTAC ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มเจเนอเรชันใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายระบบสำหรับเวิร์กโหลดปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) และเวิร์กโหลดระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสมรรถนะ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ระบบรุ่นใหม่ MiTAC M2810Z6 และ M2610Z6 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC เจเนอเรชันที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MiTAC ในการนำเสนอทางเลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ โดยผสานความหนาแน่นของกำลังประมวลผล แบนด์วิดท์หน่วยความจำ และความสามารถด้านอินพุต/เอาต์พุตให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของศูนย์ข้อมูล ด้วยการรองรับสถาปัตยกรรม Venice "Zen 6" ของ AMD ระบบอินพุต/เอาต์พุตมาตรฐาน PCIe Gen 6 และเทคโนโลยี CXL 3.1 แพลตฟอร์มเหล่านี้จึงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการประมวลผลยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและความหนาแน่นของระบบให้สูงสุด
"Agentic AI และเวิร์กโหลดระดับองค์กรยุคใหม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่รวดเร็ว สามารถขยายขนาดได้ และมีประสิทธิภาพสูง" Rick Hwang ประธานบริษัท MiTAC Computing Technology กล่าว "ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 MiTAC กำลังมอบองค์ประกอบพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ AI พร้อมทั้งยังสามารถสนับสนุนเวิร์กโหลดที่ขับเคลื่อนธุรกิจของพวกเขาในปัจจุบัน"
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
MiTAC M2810Z6 – เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-node ขนาด 2U จำนวน 2 โหนด ใช้ซีพียู AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 บนแพลตฟอร์ม SP7 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยว
M2810Z6 เป็นแพลตฟอร์มความหนาแน่นสูงขนาด 2U แบบ 2 โหนด ที่ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรม AMD SP7 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยวต่อหนึ่งโหนด แต่ละโหนดรองรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 ได้สูงสุดที่ค่า cTDP 600 วัตต์ มาพร้อมสล็อตหน่วยความจำ DDR5 DIMM จำนวน 16 สล็อต รองรับหน่วยความจำ DDR5-8000 ได้สูงสุด 4 เทราไบต์ และรองรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NVMe แบบ Hot-swap ที่ถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ซึ่งติดตั้งด้านหน้าเครื่องได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งในรูปแบบ E3.S, E1.S และ U.2 นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังรองรับการขยายระบบผ่านมาตรฐาน OCP 3.0 TSFF เพื่อรองรับการใช้งานด้าน AI การประมวลผลสมรรถนะสูง และระบบคลาวด์ในระดับขนาดใหญ่
MiTAC M2610Z6 – เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-node ขนาด 2U จำนวน 2 โหนด ใช้ซีพียู AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 บนแพลตฟอร์ม SP8 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยว
M2610Z6 ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความคุ้มค่าและรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเวอร์ชวลไลเซชัน (virtualization) ระบบจัดเก็บข้อมูล เอดจ์ และระบบโทรคมนาคม ระบบนี้ใช้สถาปัตยกรรม AMD SP8 แบบซ็อกเก็ตเดี่ยวต่อหนึ่งโหนด รองรับซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC™ 9006 SP8 ได้สูงสุดที่ค่า cTDP 400 วัตต์ มาพร้อมสล็อตหน่วยความจำ DDR5 DIMM จำนวน 16 สล็อต รองรับหน่วยความจำ DDR5-6000 ได้สูงสุดถึง 4 เทราไบต์ และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน OCP 3.0 TSFF เช่นเดียวกับ M2810Z6 ระบบนี้ยังรองรับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล NVMe แบบ Hot-swap อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
"AI สำหรับองค์กรได้ก้าวข้ามช่วงของการทดลองเข้าสู่การใช้งานจริงแล้ว และ Agentic AI จะยิ่งเพิ่มความต้องการด้านกำลังประมวลผล แบนด์วิดท์หน่วยความจำ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการประสานการทำงานในระดับระบบมากยิ่งขึ้น" Dan McNamara รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย Compute and Enterprise AI ของ AMD กล่าว "ด้วยซีพียูเซิร์ฟเวอร์ AMD EPYC เจเนอเรชันที่ 6 ทาง AMD กำลังช่วยให้ลูกค้าสามารถขยายการใช้งาน AI สำหรับองค์กร ด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพที่จำเป็นเพื่อรองรับกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริการด้าน AI และแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูลยุคใหม่"
TN85-B8261 พร้อมด้วย GPU AMD Instinct™ MI350P
MiTAC ยังจะนำเสนอ TN85-B8261 ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ AI แบบดูอัลซ็อกเก็ตขนาด 2U ที่มีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาเพื่อเร่งการประมวลผลสำหรับงาน AI, HPC และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องใช้กำลังประมวลผลสูง แพลตฟอร์มนี้รองรับ GPU AMD Instinct™ MI350P และการ์ดเครือข่าย AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC เพื่อมอบสมรรถนะการประมวลผลอันทรงพลังที่เร่งด้วย GPU สำหรับทั้งการฝึกสอนโมเดล AI และการประมวลผลอนุมาน TN85-B8261 มาพร้อมซีพียู AMD EPYC™ 9005/9004 Series แบบดูอัลซ็อกเก็ต รองรับหน่วยความจำ DDR5 ได้สูงสุดถึง 6 เทราไบต์ และรองรับ GPU แบบ PCIe 5.0 ขนาดสองสล็อต (double-width) ได้สูงสุด 4 ตัว จึงมอบทั้งความหนาแน่นของกำลังประมวลผลและความสามารถในการขยายระบบที่จำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังติดตั้งช่องใส่ไดรฟ์ NVMe U.2 แบบ Hot-swap จำนวน 8 ช่อง พร้อมแหล่งจ่ายไฟสำรองที่มีประสิทธิภาพระดับ Titanium ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานของระบบให้ดียิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้าผลิตภัณฑ์เฉพาะของ MiTAC สำหรับโซลูชัน GPU AMD Instinct™ MI350PMD
แร็ก AI แบบระบายความร้อนด้วยของเหลวความหนาแน่นสูงขนาด 52U: เซิร์ฟเวอร์ G4826Z5 AI พร้อม GPU AMD Instinct™ MI355X สูงสุด 96 ตัว และ AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC
MiTAC จะยังนำเสนอโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับแร็ก ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับโรงงาน AI ยุคใหม่ และการฝึกสอนโมเดล AI ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มนี้ผสานเซิร์ฟเวอร์ MiTAC G4826Z5 AI จำนวน 12 เครื่อง พร้อม GPU AMD Instinct™ MI355X สูงสุดถึง 96 ตัว ทำให้มีความหนาแน่นของ GPU ต่อแร็กสูงกว่าการติดตั้งระบบ AI แบบทั่วไปถึง 50% พร้อมทั้งลดพื้นที่ใช้งานของศูนย์ข้อมูลลงได้สูงสุด 33% โซลูชันนี้พัฒนาขึ้นบนแนวทางการบูรณาการระบบระดับแร็กแบบครบวงจรของ MiTAC โดยผสานระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูง ระบบจ่ายพลังงาน ระบบเครือข่าย และการบูรณาการระบบ CDU ที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มทั้งสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการขยายระบบ ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีความหนาแน่นสูงได้โดยมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) น้อยกว่าและลดระยะเวลาในการติดตั้งใช้งานลง
G8825Z5 พร้อมเทคโนโลยี Diamond Cooling®
นอกจากนี้ MiTAC จะยังนำเสนอเซิร์ฟเวอร์ AI รุ่น G8825Z5 Diamond-cooled ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขั้นสูงที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้าน AI และประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดสำหรับศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี Diamond Cooling® ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Akash Systems ร่วมกับ GPU AMD Instinct™ MI350X GPUs และการ์ดเครือข่าย AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC โซลูชันนี้สามารถสร้างจำนวนโทเค็น AI ต่อวัตต์ ได้มากขึ้นสูงสุด 50% ภายใต้สภาวะการทำงานมาตรฐาน พร้อมรักษาสมรรถนะได้อย่างเต็มที่โดยไม่เกิดการลดความเร็วจากความร้อน (throttle-free performance) แม้อุณหภูมิอากาศที่เข้าระบบจะสูงกว่า 95°F การออกแบบด้านการจัดการความร้อนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยลดความต้องการด้านระบบทำความเย็น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ ส่งผลให้สามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนเริ่มต้น (CapEx) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OpEx) ด้วยการผสานการเร่งประสิทธิภาพ AI ระดับสูงเข้ากับนวัตกรรมด้านการระบายความร้อน G8825Z5 จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตั้งใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีความยั่งยืนและคุ้มค่าด้านต้นทุนมากขึ้น เพื่อรองรับเวิร์กโหลดการฝึกสอนโมเดลและการประมวลผลอนุมานในระดับขนาดใหญ่
ความสามารถในการทดสอบ AI Rack
MiTAC ยังมีแร็ก AI จำนวน 3 ชุดที่ใช้ GPU AMD Instinct™ MI350 และซีพียู AMD EPYC™ เพื่อให้วิศวกรและนักพัฒนาสูงสุด 96 คน สามารถเข้าสู่ระบบจากระยะไกลเพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบ สภาพแวดล้อมการใช้งานร่วมกันนี้ช่วยให้ทีมงานสามารถพัฒนา AI ร่วมกัน ทดสอบประสิทธิภาพของเวิร์กโหลด และดำเนินกระบวนการปรับปรุงพัฒนาแบบวนซ้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในระหว่างการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่
เสริมศักยภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรที่พร้อมรับอนาคต
MiTAC นำเสนอโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระบบที่ใช้ซีพียู ไปจนถึงแร็กแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยผสานแพลตฟอร์มของ AMD เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบของ MiTAC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโหลดของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอนาคต สำหรับงานด้าน AI การประมวลผลสมรรถนะสูง และการเปลี่ยนผ่านขององค์กรสู่ยุคดิจิทัล
สามารถเยี่ยมชมหน้าแนะนำผลิตภัณฑ์ของซีพียูเซิร์ฟเวอร์ EPYC เจเนอเรชันที่ 6 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ MiTAC Computing Technology ได้ที่ https://www.mitaccomputing.com/
AMD, โลโก้ AMD Arrow, EPYC, AMD Instinct และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Advanced Micro Devices, Inc.
SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.
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