MiTAC Computing revela cluster avançado de IA e soluções de refrigeração na Supercomputing 2025

ST. LOUIS, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A MiTAC Computing Technology, líder global em soluções de servidores de alto desempenho e eficiência energética, tem o orgulho de anunciar sua participação na Supercomputing (SC) 2025 (18 a 20 de novembro, St. Louis, Missouri), estande 3916. Sob o tema "Poder de cluster de IA – resfrie rápido, escale mais rápido" a MiTAC apresentará sua infraestrutura modular de rack altamente escalável para cargas de trabalho exigentes de IA e HPC, demonstrando capacidades desde servidores individuais até integração de clusters, com foco em resfriamento a líquido e designs energeticamente eficientes. A MiTAC colabora com AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung e Solidigm para acelerar computação avançada e data centers de alta eficiência.

Poder de cluster de IA. Resfrie rápido. Escale mais rápido.

Inovação em rack – da arquitetura padrão à excelência em clusters de IA

Na SC 2025 a MiTAC Computing apresenta sua linha completa de soluções de nível de rack para implantações em escala de cluster, incluindo racks de IA e HPC com resfriamento a líquido e ar, atendendo tanto arquiteturas abertas quanto data centers corporativos tradicionais.

Rack de IA com resfriamento a líquido com GPUs AMD Instinct™ MI355X | Otimizado para IA em ultraescala

O rack de IA de alta densidade 48U EIA com resfriamento a líquido série MR1100 tem como alvo treinamento e inferência de IA em hiperescala. Esta solução robusta suporta de 64 a 256 GPUs de IA. Utilizando tecnologia de placa fria com as mais recentes GPUs AMD Instinct™ MI355X, CPUs AMD EPYC™ 9005 e NICs AMD Pensando™ Pollara 400 AI, garante rendimento de IA sem redução forçada de desempenho com arquitetura de rede de 400/800 Gb/s.

Rack de IA com resfriamento a ar com GPUs AMD Instinct™ MI350X | Arquitetura padronizada com interconexão de alta velocidade

MiTAC apresenta seu rack de IA resfriado a ar padrão EIA 45U, o MR1100A, com quatro MiTAC G8825Z5 systems usando GPUs AMD Instinct™ MI350X/MI325X. O switch de rede de 800 Gb/s com chipset Broadcom Tomahawk 5 garante transmissão de dados de baixa latência; os servidores de gerenciamento GC68C-B8056 e de armazenamento TS70A-B8056 permitem a implantação rápida de clusters escaláveis de IA/HPC.

Rack OCP ORv3 resfriado a líquido | Energia modular e gerenciamento térmico avançado

O rack resfriado a líquido OCP ORv3 de 43OU da MiTAC, MR, é projetado para HPC sustentável, acomodando até 14 servidores multinó C2811Z5 alimentados por processadores AMD EPYC™ série 9005. Ele integra o armazenamento MiTAC Lake Erie, uma fonte de energia de 33 kW e o CoolIT 200kW CHx200+ In-Rack CDU. Esse design modular garante operação estável e energeticamente eficiente para servidores de computação de alta densidade.

Plataformas de aceleração de IA

Estruturas de HPC e computação em nuvem

Soluções de dados empresariais

M2810Z5: Otimizado para desempenho máximo de armazenamento ao implementar Kioxia XD8 E1.S Gen5 SSDs, este servidor desbloqueia a largura de banda máxima para aplicações de banco de dados intensivas em I/O.

R2520G6: Um servidor 2U de alta capacidade com processadores duplos Intel® Xeon® 6700P integra Solidigm D7-PS1010 SSDs. A largura de banda PCIe 5.0 garante estabilidade para armazenamento de dados e análises.

M2510G6: Esta plataforma de alta confiabilidade suporta Samsung MZTL67T6HBLC-00AW7 SSDs para ambientes corporativos de missão crítica e processamento de dados exigente.

R2513G6: Esta plataforma oferece capacidade máxima de arquivamento usando Seagate EXOS M 30TB HDDs, desenvolvida para organizações com grandes necessidades de retenção de dados.

Histórias de sucesso globais demonstrando o valor da MiTAC em implantações de IA e HPC no mundo todo

No SC 2025, a MiTAC apresenta casos reais de sucesso, destacando sua comprovada expertise em fornecer soluções completas em nível de rack e seu compromisso com integração em escala de cluster.

MiTAC e CSP francês lideram HPC sustentável alcançando PUE de nível mundial e redução de custos operacionais: em parceria com a Qarnot, utilizando o servidor OCP Capri 3 para capturar 95% do calor dos servidores para reutilização, alcançando um PUE de 1,01 e reduzindo os custos operacionais em 50% para clientes na Europa. A exibição também destaca a integração do adaptador de rede Broadcom N1400GD.

em parceria com a Qarnot, utilizando o servidor OCP Capri 3 para capturar 95% do calor dos servidores para reutilização, alcançando um PUE de 1,01 e reduzindo os custos operacionais em 50% para clientes na Europa. A exibição também destaca a integração do adaptador de rede Broadcom N1400GD. Implantação de OCP acelerada em data centers dos EUA com a plataforma ORv3 e eficiência de recursos: a MiTAC fez parceria com a CTCA, uma fornecedora global de soluções de TI, para acelerar a implantação de OCP nos data centers dos EUA. Este sucesso utilizou o servidor OCP compatível com ORv3 e integração avançada de racks. A apresentação no SC destaca o servidor OCP com Samsung M321R8GA0EB2-CCP Memory, enfatizando implantações mais rápidas e maior eficiência de recursos.

a MiTAC fez parceria com a CTCA, uma fornecedora global de soluções de TI, para acelerar a implantação de OCP nos data centers dos EUA. Este sucesso utilizou o servidor OCP compatível com ORv3 e integração avançada de racks. A apresentação no SC destaca o servidor OCP com Samsung M321R8GA0EB2-CCP Memory, enfatizando implantações mais rápidas e maior eficiência de recursos. A integração de racks agiliza as operações globais para uma líder em segurança na nuvem: A MiTAC forneceu serviços personalizados de integração de racks prontos para implantação, utilizando o servidor GC68C-B8056. Esse serviço otimizou operações ao entregar mais de 380 configurações em 150 data centers ao redor do mundo, atendendo prazos de 48 horas e permitindo uma mudança para infraestrutura orientada por GPU em meio ano, demonstrando a consistência, agilidade e inovação da MiTAC.

A MiTAC forneceu serviços personalizados de integração de racks prontos para implantação, utilizando o servidor GC68C-B8056. Esse serviço otimizou operações ao entregar mais de 380 configurações em 150 data centers ao redor do mundo, atendendo prazos de 48 horas e permitindo uma mudança para infraestrutura orientada por GPU em meio ano, demonstrando a consistência, agilidade e inovação da MiTAC. A MiTAC e sua parceira de armazenamento definido por software maximizam o desempenho de GPUs ao eliminar gargalos no treinamento de IA: Em colaboração com uma importante parceira de armazenamento definido por software (SDS), a MiTAC utilizou o servidor GC68A-B8056 para remover limitações críticas de I/O. A arquitetura pré-validada aumentou a utilização de GPU em 35% e entregou mais de 200 GB/s de taxa de transferência, triplicando efetivamente a velocidade de conclusão do treinamento de IA.

Sobre a MiTAC Computing Technology Corporation

A MiTAC Computing Technology Corp., uma subsidiária da MiTAC Holdings, oferece soluções completas e com eficiência energética para servidores, apoiadas pelo conhecimento do setor que remonta aos anos 1990. Especializada em IA, HPC, computação em nuvem e na borda, a MiTAC Computing adota metodologias rigorosas para garantir qualidade intransigente – em todos os níveis, desde barebones, sistemas, racks até clusters – alcançando plenamente desempenho e integração. Esse compromisso com a qualidade em todos os níveis é o que diferencia a MiTAC Computing no setor.

Com presença global e recursos de ponta a ponta – desde P&D e fabricação até suporte internacional – a MiTAC Computing oferece plataformas ágeis e personalizadas para data centers em hiperescala, HPC e aplicações de IA, garantindo desempenho ideal e escalabilidade para atender às necessidades específicas de negócios. Ao aproveitar os avanços mais recentes em IA e refrigeração líquida, e ao unificar a marca MiTAC com os produtos de servidores Intel DSG e TYAN, a MiTAC Computing se destaca por sua tecnologia de servidor inovadora, eficiente e confiável, assim como por suas soluções integradas de hardware e software – capacitando empresas a enfrentar os desafios do futuro.

Site da MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

