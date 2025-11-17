MiTAC Computing presenta soluciones avanzadas de refrigeración y clúster de inteligencia artificial en Supercomputing 2025

SAN LUIS, Misuri, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, se enorgullece de anunciar su participación en el stand 3916 de Supercomputing (SC) 2025 (del 18 al 20 de noviembre, San Luis, Misuri). Bajo el tema "AI Cluster Power – Cool Fast Scale Faster" (Potencia del clúster de IA: enfriamiento rápido, escalabilidad aún más rápida), MiTAC mostrará su infraestructura de rack modular altamente escalable para cargas de trabajo exigentes de IA y HPC que demuestran capacidades desde servidores individuales hasta integración de clústeres centrada en la refrigeración líquida y diseños de eficiencia energética. MiTAC colabora con AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung y Solidigm para acelerar la computación avanzada y los centros de datos de alta eficiencia.

Potencia del clúster de IA. Enfriamiento rápido. Escalabilidad aún más rápida.

Innovación a escala de rack desde la arquitectura estándar hasta la excelencia del clúster de IA

En SC 2025, MiTAC Computing presenta su gama completa de soluciones a nivel de rack para implementaciones a escala de clúster, incluidos racks de IA y HPC refrigerados por líquido y por aire que abordan tanto arquitecturas abiertas como centros de datos empresariales tradicionales.

Rack refrigerado por líquido con IA con GPU AMD Instinct™ MI355X | Optimizado para IA de ultraescala

La serie MR1100 de rack refrigerado por líquido con IA EIA de 48U de alta densidad está dirigido a la inferencia y al entrenamiento de IA a hiperescala. Esta es una solución robusta que admite entre 64 a 256 GPU de IA. Gracias a la tecnología de placa fría con las últimas GPU AMD Instinct™ MI355X, CPU AMD EPYC™ 9005, y tarjetas AI NIC AMD Pensando™ Pollara 400, garantiza un rendimiento de IA sin desacelerar el rendimiento con una arquitectura de red de 400/800 Gb/s.

Rack refrigerado por aire con IA con las GPU AMD Instinct™ MI350X | Arquitectura estandarizada con interconexión de alta velocidad

MiTAC presenta su rack refrigerado por aire con IA EIA de 45U estándar, MR1100A, con cuatro sistemas MiTAC G8825Z5 que utilizan las GPU AMD Instinct™ MI350X/MI325X. El chipset Broadcom Tomahawk 5 con switch de red de 800 Gb/s garantiza una gestión de transmisión de datos de baja latencia GC68C-B8056 y los servidores de almacenamiento TS70A-B8056 permiten implementar de forma rápida los clústeres de IA/HPC escalables.

Rack OCP ORv3 refrigerado por líquido | Potencia modular y gestión térmica avanzada

El rack refrigerado por líquido 43OU OCP ORv3 de MiTAC, MR, está diseñado para HPC sostenible, que admite hasta 14 servidores multinodo C2811Z5 equipados con procesadores AMD EPYC™ serie 9005. Este rack integra el almacenamiento MiTAC Lake Erie, un Power Shelf de 33 kW y la unidad de distribución de calor CoolIT 200kW CHx200+ para rack. El diseño modular garantiza un funcionamiento estable y eficiente desde el punto de vista energético para servidores informáticos de alta densidad.

Plataformas de aceleración de IA

HPC y marcos de computación en la nube

G4520G6: este servidor altamente adaptable, impulsado por las últimas CPU Intel® Xeon® 6, ofrece un rendimiento superior por vatio para funciones de nube y HPC, al aprovechar la DDR5 Micron DRAM. También cuenta con amplias opciones de expansión, incluida la compatibilidad con las GPU NVIDIA RTX PRO TM 6000 Blackwell Server Edition y NVIDIA Hopper .

y . C2811Z5: un servidor multinodo refrigerado por líquido compatible con OCP que utiliza procesadores AMD EPYC™ de la serie 9005. Al estar optimizado con interfaces NVMe E1.S y unidades SSD Micron 9550 NVMe, garantiza la entrega sostenida de datos a alta velocidad para una HPC intensiva.

Soluciones de datos empresariales

Historias de éxito a nivel mundial que demuestran el valor de MiTAC en las implementaciones de IA y HPC en todo el mundo

En SC 2025, MiTAC presenta casos de éxito en el mundo real que destacan su probada experiencia en la entrega de soluciones integrales a nivel de rack y su compromiso con la integración a escala de clúster.

MiTAC y la CSP francesa son pioneros en la HPC sostenible que logra obtener una eficacia de clase mundial en el uso de energía y reducir los costos operativos: se asociaron con Qarnot utilizando el servidor Capri 3 OCP para capturar el 95 % del calor del servidor para su reutilización, logrando así una eficacia del uso de la energía (PUE) de 1,01 y una reducción en los costos operativos de un 50 % para los clientes en Europa. La exposición también destaca la integración del adaptador de red Broadcom N1400GD.

se asociaron con Qarnot utilizando el servidor Capri 3 OCP para capturar el 95 % del calor del servidor para su reutilización, logrando así una eficacia del uso de la energía (PUE) de 1,01 y una reducción en los costos operativos de un 50 % para los clientes en Europa. La exposición también destaca la integración del adaptador de red Broadcom N1400GD. La implementación de OCP se aceleró en los centros de datos de EE. UU. con la plataforma ORv3 y la eficiencia de los recursos: MiTAC se asoció con CTCA, proveedor global de soluciones de TI, para acelerar la implementación de OCP en los centros de datos de EE. UU. Este éxito aprovechó el servidor OCP compatible con ORv3 y la integración avanzada en rack. La exhibición de SC pone de relieve el servidor OCP con la memoria Samsung M321R8GA0EB2-CCP, para hacer énfasis en la mayor rapidez de las implementaciones y la eficiencia de los recursos.

MiTAC se asoció con CTCA, proveedor global de soluciones de TI, para acelerar la implementación de OCP en los centros de datos de EE. UU. Este éxito aprovechó el servidor OCP compatible con ORv3 y la integración avanzada en rack. La exhibición de SC pone de relieve el servidor OCP con la memoria Samsung M321R8GA0EB2-CCP, para hacer énfasis en la mayor rapidez de las implementaciones y la eficiencia de los recursos. La integración en los racks agiliza las operaciones a nivel mundial para el proveedor líder de seguridad en la nube: MiTAC proporcionó servicios de integración en rack personalizados y listos para implementar, utilizando el servidor GC68C-B8056. Este servicio optimizó las operaciones al ofrecer más de 380 configuraciones en 150 centros de datos en todo el mundo, cumplir con los tiempos de respuesta de 48 horas y permitir un cambio de infraestructura primero en la GPU dentro de medio año, lo que demuestra la consistencia, agilidad e innovación que proporciona MiTAC.

MiTAC proporcionó servicios de integración en rack personalizados y listos para implementar, utilizando el servidor GC68C-B8056. Este servicio optimizó las operaciones al ofrecer más de 380 configuraciones en 150 centros de datos en todo el mundo, cumplir con los tiempos de respuesta de 48 horas y permitir un cambio de infraestructura primero en la GPU dentro de medio año, lo que demuestra la consistencia, agilidad e innovación que proporciona MiTAC. MiTAC y su socio de almacenamiento definido por software maximizan el rendimiento de la GPU al eliminar los cuellos de botella en el entrenamiento de IA: al colaborar con un socio líder en almacenamiento definido por software (SDS), MiTAC aprovechó el servidor GC68A-B8056 para eliminar las restricciones críticas de entrada y salida. La arquitectura prevalidada aumentó el uso de la GPU en un 35 % y proporcionó más de 200 GB/s de rendimiento, lo que triplicó de una manera efectiva la velocidad de finalización del entrenamiento de IA.

Para obtener más información sobre SC y los catálogos de los productos, visite:

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., subsidiaria de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales, altamente personalizables y energéticamente eficientes, respaldadas por experiencia en la industria desde la década de 1990. MiTAC Computing se especializa en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, computación en la nube y computación en el borde, y emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad absoluta (en equipos básicos, sistemas, racks y clústeres) para lograr así una total integración y un rendimiento completo. Este compromiso con la calidad en todos los niveles distingue a MiTAC Computing en la industria.

Con presencia mundial y capacidades de extremo a extremo, desde investigación y desarrollo y fabricación hasta soporte a nivel mundial, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, computación de alto rendimiento y aplicaciones de IA, lo que garantiza un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer necesidades comerciales únicas. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y al unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing se destaca por su tecnología de servidor innovadora, eficiente y confiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas enfrentar los desafíos futuros.

Sitio web de MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

