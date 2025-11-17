MiTAC Computing、スーパーコンピューティング2025で先進的なAIクラスターと冷却ソリューションを発表

セントセントルイス、2025年11月17日 /PRNewswire/ -- 高性能かつエネルギー効率に優れたサーバーソリューションの世界的リーダーであるMiTAC Computing Technologyは、Supercomputing (SC) 2025（11月18～20日、ミズーリ州セントルイス）のブース3916に参加することを発表します。「AI Cluster Power – Cool Fast Scale Faster」をテーマに、MiTAC は、液体冷却とエネルギー効率の高い設計に重点を置いた単一サーバーからクラスター統合までの機能を実演し、要求の厳しい AI および HPC ワークロードに対応するモジュール式の拡張性の高いラック インフラストラクチャを紹介します。MiTAC は、AMD、Broadcom、CoolIT、Intel、KIOXIA、Micron、NVIDIA、Samsung、Solidigm と連携して、高度なコンピューティングと高効率データ センターの加速に取り組んでいます。

ラックスケールのイノベーション 標準アーキテクチャから AI クラスターの卓越性まで

AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.

SC 2025 で、MiTAC Computing は、オープン アーキテクチャと従来のエンタープライズ データ センターの両方に対応する、液冷式および空冷式の AI および HPC ラックを含む、クラスター規模の展開向けのラック レベルのソリューションのフルラインナップを紹介します。

AMD Instinct ™ MI355X GPU 搭載AI 水冷ラック | 超大規模AI 向けに最適化

高密度 48U EIA AI 液冷ラック MR1100 シリーズは、ハイパースケール AI のトレーニングと推論を対象としています。この堅牢なソリューションは、64 ～ 256 個の AI GPU をサポートします。最新の AMD Instinct™ MI355X GPU、AMD EPYC™ 9005 CPU、AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC とコールドプレート技術を活用し、400/800 Gb/s ネットワーク アーキテクチャでスロットルのない AI スループットを保証します。

AMD Instinct ™ MI350X GPU 搭載AI 空冷ラック | 高速インターコネクトを備えた標準化されたアーキテクチャ

MiTAC は、MiTAC G8825Z5 システムAMD Instinct™ MI350X/MI325X GPU を 4 つ搭載した標準 EIA 45U 空冷 AI ラック MR1100A を発表しました。800Gb/s ネットワーク スイッチ Broadcom Tomahawk 5 チップセットは、低遅延のデータ転送を保証し、GC68C-B8056 管理サーバーと TS70A-B8056 ストレージ サーバーは、スケーラブルな AI/HPC クラスターの迅速な展開を可能にします。

OCP ORv3 液冷ラック | モジュール式電源と高度な熱管理

MiTAC の 43OU OCP ORv3 液体冷却ラック MR は、持続可能な HPC 向けに設計されており、AMD EPYC™ 9005 シリーズ プロセッサを搭載した最大 14 台の C2811Z5 マルチノード サーバーを収容します。MiTAC Lake Erie ストレージ、33kW パワーシェルフ、およびを統合しますCoolIT 200kW CHx200+ インラック CDU。このモジュール設計により、高密度コンピューティング サーバーの安定したエネルギー効率の高い動作が保証されます。

AI アクセラレーションプラットフォーム

HPC およびクラウド コンピューティング フレームワーク

エンタープライズデータソリューション

世界中のAI とHPC 導入におけるMiTAC の価値を証明するグローバルな成功事例

SC 2025 では、MiTAC は、包括的なラックレベルのソリューションの提供における実証済みの専門知識と、クラスター規模の統合への取り組みを強調した実際の成功事例を紹介します。

SC の詳細情報と製品カタログについては、次の Web サイトをご覧ください。

MiTAC Computing Technology Corporation について

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界の専門知識に裏打ちされた、包括的でエネルギー効率の高いサーバーソリューションを提供しています。MiTAC Computingは、AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門としており、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにおいて妥協のない品質を保証するための厳格な手法を採用し、性能と統合性を完全に実現しています。あらゆるレベルで品質にこだわるこの姿勢こそが、MiTAC Computingを業界内で際立たせる要因となっています。

グローバルな展開と、研究開発・製造から世界規模のサポートに至るまでのエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。これにより、最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現し、各企業の多様なビジネスニーズに応えます。AIおよび液冷技術の最新の進歩を活用し、MiTACブランドをIntel DSGおよびTYANのサーバー製品と統合することで、MiTAC Computingは革新的で高効率かつ高信頼性のサーバー技術、そしてハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションによって際立ち、企業が将来の課題に対応できるよう支援しています。

MiTAC Computing Technology Corporation公式ウェブサイト：https://www.mitaccomputing.com/

