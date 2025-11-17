MiTAC Computing presenta soluciones avanzadas de refrigeración y clústeres de IA en Supercomputing 2025

ST. LOUIS, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética, se complace en anunciar su participación en Supercomputing (SC) 2025 (del 18 al 20 de noviembre, St. Louis, Missouri), stand 3916. Bajo el lema 'Potencia de clústeres de IA: Refrigeración rápida, escalabilidad aún mayor', MiTAC presentará su infraestructura modular de racks altamente escalable para cargas de trabajo exigentes de IA y HPC, demostrando capacidades que van desde servidores individuales hasta la integración de clústeres, con especial atención a la refrigeración líquida y los diseños de alta eficiencia energética. MiTAC colabora con AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung y Solidigm para acelerar la computación avanzada y los centros de datos de alta eficiencia.

Innovación a escala de rack: De la arquitectura estándar a la excelencia en clústeres de IA

En SC 2025, MiTAC Computing presenta su gama completa de soluciones a nivel de rack para implementaciones a escala de clúster, incluyendo racks de IA y HPC con refrigeración líquida y por aire, compatibles tanto con arquitecturas abiertas como con centros de datos empresariales tradicionales.

Rack de IA con refrigeración líquida y GPU AMD Instinct™ MI355X | Optimizado para IA a ultra gran escala

El rack de 48U EIA AI lcon refrigeración líquida MR1100 de alta densidad para IA está diseñado para el entrenamiento e inferencia de IA a hiperescala. Esta robusta solución admite de 64 a 256 GPU para IA. Gracias a la tecnología de placa fría con las últimas GPU AMD Instinct™ MI355X, CPU AMD EPYC™ 9005 y AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs, garantiza un rendimiento de IA sin limitaciones con una arquitectura de red de 400/800 Gb/s.

Rack para IA con refrigeración por aire y GPU AMD Instinct™ MI350X | Arquitectura estandarizada con interconexión de alta velocidad

MiTAC presenta su rack estándar de IA con refrigeración por aire EIA 45U, MR1100A, con cuatro sistemas MiTAC G8825Z5 que utilizan GPU AMD Instinct™ MI350X/MI325X. El chipset Broadcom Tomahawk 5, con switch de red de 800 Gb/s, garantiza una transmisión de datos de baja latencia. Los servidores de gestión GC68C-B8056 y de almacenamiento TS70A-B8056 permiten el despliegue rápido de clústeres escalables de IA/HPC.

Rack con refrigeración líquida OCP ORv3 | Alimentación modular y gestión térmica avanzada

El rack MR de MiTAC, con refrigeración líquida y capacidad para 43OU de OCP ORv3, está diseñado para HPC sostenible y admite hasta 14 servidores multinodo C2811Z5 con procesadores AMD EPYC™ serie 9005. Integra el almacenamiento MiTAC Lake Erie, una fuente de alimentación Power Shelf de 33 kW y la unidad CoolIT 200kW CHx200+ In-Rack CDU.. Este diseño modular garantiza un funcionamiento estable y energéticamente eficiente para servidores de computación de alta densidad.

Plataformas de aceleración de IA

Marcos de computación de alto rendimiento y computación en la nube

Soluciones de datos empresariales

M2810Z5: Optimizado para un rendimiento de almacenamiento máximo mediante la implementación de Kioxia XD8 E1.S Gen5 SSDs, este servidor libera el máximo ancho de banda para aplicaciones de bases de datos con uso intensivo de E/S.

R2520G6: Un servidor 2U de alta capacidad con dos procesadores Intel® Xeon® serie 6700P integra unidades Solidigm D7-PS1010 SSDs. El ancho de banda PCIe 5.0 garantiza la estabilidad para el almacenamiento y análisis de datos.

M2510G6: Esta plataforma de alta fiabilidad admite Samsung MZTL67T6HBLC-00AW7 SSDs para entornos empresariales de misión crítica y procesamiento de datos exigente.

R2513G6: Esta plataforma proporciona la máxima capacidad de archivo utilizando Seagate EXOS M 30TB HDDs, diseñado a medida para organizaciones con enormes necesidades de retención de datos.

Casos de éxito globales que demuestran el valor de MiTAC en implementaciones de IA y HPC en todo el mundo

En SC 2025, MiTAC presenta casos de éxito reales que destacan su probada experiencia en la entrega de soluciones integrales a nivel de rack y su compromiso con la integración a escala de clúster.

MiTAC y un proveedor de servicios en la nube francés lideran la computación de alto rendimiento sostenible, logrando una eficiencia PUE de clase mundial y una reducción de costes operativos: En colaboración con Qarnot, utilizan el Capri 3 OCP server para capturar el 95 % del calor del servidor y reutilizarlo, alcanzando una PUE de 1,01 y reduciendo los costes operativos en un 50 % para clientes en Europa. La exposición también destaca la integración del adaptador de red Broadcom N1400GD.

En colaboración con Qarnot, utilizan el Capri 3 OCP server para capturar el 95 % del calor del servidor y reutilizarlo, alcanzando una PUE de 1,01 y reduciendo los costes operativos en un 50 % para clientes en Europa. La exposición también destaca la integración del adaptador de red Broadcom N1400GD. Despliegue acelerado de OCP en centros de datos de EE.UU. gracias a la plataforma ORv3 y la eficiencia de recursos: MiTAC se asoció con CTCA, proveedor global de soluciones de TI, para acelerar el despliegue de OCP en los centros de datos de EE.UU. Este éxito se logró gracias al servidor OCP compatible con ORv3 y la integración avanzada en racks. La presentación de SC destaca el servidor OCP con memoria Samsung M321R8GA0EB2-CCP, haciendo hincapié en la mayor rapidez de despliegue y la eficiencia de recursos.

MiTAC se asoció con CTCA, proveedor global de soluciones de TI, para acelerar el despliegue de OCP en los centros de datos de EE.UU. Este éxito se logró gracias al servidor OCP compatible con ORv3 y la integración avanzada en racks. La presentación de SC destaca el servidor OCP con memoria Samsung M321R8GA0EB2-CCP, haciendo hincapié en la mayor rapidez de despliegue y la eficiencia de recursos. La integración de racks optimiza las operaciones globales de un proveedor líder de seguridad en la nube: MiTAC proporcionó servicios de integración de racks personalizados y listos para implementar, utilizando el servidor GC68C-B8056. Este servicio optimizó las operaciones al implementar más de 380 configuraciones en 150 centros de datos en todo el mundo, con tiempos de respuesta de 48 horas y permitiendo una migración a una infraestructura con prioridad en GPU en tan solo seis meses, lo que demuestra la consistencia, la agilidad y la innovación que ofrece MiTAC.

MiTAC proporcionó servicios de integración de racks personalizados y listos para implementar, utilizando el servidor GC68C-B8056. Este servicio optimizó las operaciones al implementar más de 380 configuraciones en 150 centros de datos en todo el mundo, con tiempos de respuesta de 48 horas y permitiendo una migración a una infraestructura con prioridad en GPU en tan solo seis meses, lo que demuestra la consistencia, la agilidad y la innovación que ofrece MiTAC. MiTAC y su socio de almacenamiento definido por software maximizan el rendimiento de la GPU eliminando los cuellos de botella en el entrenamiento de IA: En colaboración con un socio líder en almacenamiento definido por software (SDS), MiTAC aprovechó el servidor GC68A-B8056 para eliminar limitaciones críticas de E/S. La arquitectura prevalidada aumentó la utilización de la GPU en un 35 % y ofreció un rendimiento superior a 200 GB/s, triplicando efectivamente la velocidad de finalización del entrenamiento de IA.

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidor integrales y energéticamente eficientes, respaldadas por una amplia experiencia en el sector desde la década de 1990. Especializada en IA, HPC, computación en la nube y edge computing, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en todos los niveles: servidores barebone, sistemas, racks y clústeres, logrando un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en cada etapa distingue a MiTAC Computing en el sector.

Con presencia mundial y capacidades integrales —desde I+D y fabricación hasta soporte global— MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos hiperescalables, HPC y aplicaciones de IA, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing destaca por su tecnología de servidores innovadora, eficiente y fiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, que permiten a las empresas afrontar los retos del futuro.

