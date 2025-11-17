MiTAC Computing dévoile des solutions de refroidissement et de grappe d'IA avancées à Supercomputing 2025

SAINT-LOUIS, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, leader mondial des solutions de serveurs à haute performance et à haut rendement énergétique, est fier d'annoncer sa participation à Supercomputing (SC) 2025 (18 au 20 novembre, Saint-Louis, Missouri), sur le stand 3916. Sous le thème « AI Cluster Power - Cool Fast Scale Faster », MiTAC présentera son infrastructure de rack modulaire hautement évolutive pour les charges de travail exigeantes pour l'IA et le calcul haute performance, démontrant des capacités allant de serveurs uniques à l'intégration de clusters, en mettant l'accent sur le refroidissement liquide et les conceptions éco-énergétiques. MiTAC collabore avec AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung et Solidigm pour accélérer l'informatique avancée et les centres de données à haute efficacité.

AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.

Innovation à l'échelle du rack : de l'architecture standard à l'excellence des grappes d'IA

Au salon SC 2025, MiTAC Computing présente sa gamme complète de solutions au niveau du rack pour des déploiements à l'échelle du cluster, y compris des racks pour l'IA et le calcul haute performance refroidis par liquide et par air, destinés à la fois aux architectures ouvertes et aux centres de données d'entreprise traditionnels.

Rack pour l'IA refroidi par liquide avec les GPU AMD Instinct™ MI355X optimisés pour l'IA à grande échelle

La gamme MR1100 du rack haute densité 48U EIA AI refroidi par liquide est destinée à la formation et à l'inférence de l'IA à très grande échelle. Cette solution robuste prend en charge de 64 à 256 GPU d'IA. Utilisant la technologie des plaques froides avec les derniers GPU AMD Instinct™ MI355X, les CPU AMD EPYC™ 9005 et les cartes réseau IA AMD Pensando™ Pollara 400, elle garantit un débit d'IA non limité avec une architecture réseau de 400/800 Gb/s.

Rack d'IA refroidi par air avec GPU AMD Instinct™ MI350X | Architecture standardisée avec interconnexion à grande vitesse

MiTAC présente son rack d'IA standard EIA 45U refroidi par air, le MR1100A, avec quatre systèmes MiTAC G8825Z5 utilisant des GPU AMD Instinct™ MI350X/MI325X. Le chipset de commutateur réseau 800 Gb/s Broadcom de la série Tomahawk 5 assure une transmission de données à faible latence, les serveurs d'administration GC68C-B8056 et de stockage TS70A-B8056 permettent un déploiement rapide de clusters IA/HPC évolutifs.

Rack OCP ORv3 à refroidissement liquide | Alimentation modulaire et gestion thermique avancée

Le rack à refroidissement liquide 43OU OCP ORv3 de MiTAC, MR, est conçu pour le calcul haute performance durable, accueillant jusqu'à 14 serveurs multi-nœuds C2811Z5 alimentés par des processeurs AMD EPYC™ de la série 9005. Il intègre le stockage MiTAC Lake Erie, une étagère d'alimentation de 33 kW et l'unité de distribution de refroidissement intégrée dans le rack CoolIT 200kW CHx200+. Cette conception modulaire garantit un fonctionnement stable et écoénergétique pour les serveurs informatiques à haute densité.

Plateformes d'accélération de l'IA

Cadres de calcul intensif et d'informatique en nuage

G4520G6 : Ce serveur hautement adaptable, alimenté par les derniers processeurs Intel® Xeon® 6, offre des performances supérieures par watt pour les rôles cloud et HPC, en tirant parti d'une mémoire DRAM Micron DDR5. Il dispose également d'options d'extension étendues, y compris la prise en charge des GPU NVIDIA RTX PRO TM 6000 Blackwell Server Edition et NVIDIA Hopper .

et . C2811Z5 : Serveur multi-nœuds à refroidissement liquide conforme à la norme OCP, il utilise des processeurs AMD EPYC™ de la série 9005. Optimisé avec des interfaces NVMe E1.S et des SSD Micron 9550 NVMe, il garantit une transmission de données à haute vitesse soutenue pour le calcul intensif.

Solutions de données d'entreprise

Des succès mondiaux démontrant la valeur de MiTAC dans les déploiements d'IA et de HPC dans le monde entier

Lors du salon SC 2025, MiTAC présente des cas concrets de réussite mettant en évidence son expertise éprouvée dans la fourniture de solutions complètes au niveau du rack et son engagement en faveur de l'intégration à l'échelle du cluster.

Pour plus d'informations sur le salon SC et les catalogues de produits, veuillez consulter :

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - de la R&D et de la fabrication à l'assistance mondiale - MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données hyperscale, le HPC et les applications d'IA, garantissant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En s'appuyant sur les dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie de serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que par ses solutions matérielles et logicielles intégrées, permettant aux entreprises de relever les défis de demain.

Site web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824132/AI_Cluster_Power__Cool_Fast__Scale_Faster.jpg