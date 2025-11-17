MiTAC Computing stellt auf der Supercomputing 2025 fortschrittliche KI-Cluster und Kühlungslösungen vor

ST. LOUIS, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen und energieeffizienten Serverlösungen, ist stolz darauf, seine Teilnahme an der Supercomputing (SC) 2025 (18.–20. November, St. Louis, Missouri), Stand 3916 bekannt zu geben. Unter dem Motto „AI Cluster Power – Cool Fast Scale Faster" (Leistungsstarke KI-Cluster – schnell kühlen, schneller skalieren) wird MiTAC seine modulare, hochgradig skalierbare Rack-Infrastruktur für anspruchsvolle KI- und HPC-Arbeitslasten vorstellen sowie dabei die Möglichkeiten von einzelnen Servern bis hin zur Cluster-Integration mit Schwerpunkt auf Flüssigkeitskühlung und energieeffizienten Designs demonstrieren. MiTAC arbeitet mit AMD, Broadcom, CoolIT, Intel, KIOXIA, Micron, NVIDIA, Samsung und Solidigm zusammen, um fortschrittliches Computing und hocheffiziente Rechenzentren zu beschleunigen.

AI Cluster Power. Cool Fast. Scale Faster.

Rack-Scale-Innovation von standardisierter Architektur zu erstklassigen KI-Clustern

Auf der SC 2025 präsentiert MiTAC Computing sein komplettes Angebot an Rack-Lösungen für Bereitstellungen im Cluster-Maßstab, darunter flüssigkeits- und luftgekühlte KI- und HPC-Racks, die sowohl offene Architekturen als auch traditionelle Unternehmensrechenzentren unterstützen.

Flüssigkeitsgekühltes KI-Rack mit AMD Instinct™ MI355X GPUs | Optimiert für Ultra-Scale AI

Das hochdichte, flüssigkeitsgekühlte, 48 U hohe EIA-KI-Rack der MR1100-Serie ist für Hyperscale-KI-Training sowie für KI-Inferenz ausgelegt. Diese robuste Lösung unterstützt 64 bis 256 KI-GPUs. Durch den Einsatz der Cold-Plate-Technologie mit den neuesten AMD Instinct™ MI355X GPUs, AMD EPYC™ 9005 CPUs und AMD Pensando™ Pollara 400 AI NICs wird ein ungedrosselter KI-Durchsatz mit 400/800 Gb/s Netzwerkarchitektur gewährleistet.

Luftgekühltes KI-Rack mit AMD Instinct™ MI350X GPUs | Standardisierte Architektur mit High-Speed-Interconnect

MiTAC präsentiert sein 45 U hohes, luftgekühltes Standard-EIA-KI-Rack MR1100A mit vier MiTAC-G8825Z5-Systemen, die mit AMD Instinct™ MI350X- bzw. MI325X-GPUs ausgestattet sind. Der 800-Gb/s-Netzwerkswitch mit Broadcom-Tomahawk-5-Chipsatz sorgt für eine Datenübertragung mit niedriger Latenz und GC68C-B8056-Management-Server sowie TS70A-B8056-Speicherserver ermöglichen eine schnelle Bereitstellung skalierbarer KI-/HPC-Cluster.

Flüssigkeitsgekühltes OCP-ORv3-Rack | modulare Stromversorgung und fortschrittliches Wärmemanagement

MiTACs flüssigkeitsgekühltes OCP-ORv3-Rack mit 43 OU aus der MR-Serie ist für nachhaltiges HPC ausgelegt und bietet Platz für bis zu 14 C2811Z5-Multi-Node-Server, die von Prozessoren der AMD EPYC™ 9005 Serie angetrieben werden. Es integriert den MiTAC-Lake-Erie-Speicher, ein Power-Shelf mit 33 kW, sowie die CoolIT 200kW CHx200+ In-Rack CDU. Dieses modulare Design gewährleistet einen stabilen und energieeffizienten Betrieb für hochdichte Compute-Server.

KI-Beschleunigungsplattformen

HPC- und Cloud-Computing-Rahmenwerke

G4520G6: Dieser äußerst anpassungsfähige Server, der von den neuesten Intel® Xeon® 6 CPUs angetrieben wird, bietet eine hervorragende Leistung pro Watt für Cloud- und HPC-Rollen und nutzt Micron DDR5 DRAM. Er bietet außerdem umfangreiche Erweiterungsoptionen, einschließlich Unterstützung für NVIDIA-RTX-PRO TM -6000-Blackwell-Server-Edition und NVIDIA-Hopper-GPUs .

und . C2811Z5: Der OCP-konforme, flüssigkeitsgekühlte Multi-Node-Server verwendet AMD EPYC™-Prozessoren der 9005-Serie. Optimiert mit NVMe-E1.S-Schnittstellen und Micron-9550-NVMe-SSDs, garantiert er eine anhaltende Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung für intensives HPC.

Lösungen für Unternehmensdaten

M2810Z5: Optimiert für höchste Speicherleistung durch den Einsatz von Kioxia-XD8-E1.S-Gen5 SSDs, erschließt dieser Server maximale Bandbreite für IO-intensive Datenbankanwendungen.

R2520G6: Ein leistungsstarker 2-U-Server mit zwei Prozessoren der „Intel® Xeon® 6700P"-Serie integriert Solidigm-D7-PS1010-SSDs. Die PCIe-5.0-Bandbreite garantiert Stabilität für Data Warehousing und Analytics.

M2510G6: Diese hochzuverlässige Plattform unterstützt Samsung MZTL67T6HBLC-00AW7-SSDs für geschäftskritische Unternehmenseinstellungen und anspruchsvolle Datenverarbeitung.

R2513G6: Diese Plattform bietet maximale Archivierungskapazitäten mit Seagate-EXOS-M-30TB-HDDs, die auf Unternehmen mit hohem Datenaufbewahrungsbedarf zugeschnitten sind.

Globale Erfolgsgeschichten, die den Wert von MiTAC in KI- und HPC-Implementierungen weltweit belegen

Auf der SC 2025 zeigt MiTAC Erfolgsbeispiele aus der Praxis und bewies damit die bewährte Kompetenz des Unternehmens bei der Bereitstellung umfassender Lösungen auf Rack-Ebene und dessen Einsatz für die Integration von Clustern.

MiTAC und French CSP leisten Pionierarbeit im Bereich nachhaltiges HPC, indem sie eine erstklassige PUE und Betriebskostensenkung erreichen: Partnerschaft mit Qarnot unter Verwendung des Capri-3-OCP-Servers, um 95 % der Serverwärme zur Wiederverwendung aufzufangen, wodurch ein PUE-Wert von 1,01 erreicht und die Betriebskosten für Kunden in Europa um 50 % gesenkt wurden. Das Exponat zeigt auch die Integration des Broadcom-N1400GD-Netzwerkadapters.

Partnerschaft mit Qarnot unter Verwendung des Capri-3-OCP-Servers, um 95 % der Serverwärme zur Wiederverwendung aufzufangen, wodurch ein PUE-Wert von 1,01 erreicht und die Betriebskosten für Kunden in Europa um 50 % gesenkt wurden. Das Exponat zeigt auch die Integration des Broadcom-N1400GD-Netzwerkadapters. Beschleunigte OCP-Einführung in den US-Rechenzentren mit ORv3-Plattform und Ressourceneffizienz: MiTAC hat sich mit CTCA, einem globalen Anbieter von IT-Lösungen, zusammengetan, um die OCP-Einführung in den US-Rechenzentren zu beschleunigen. Dieser Erfolg basiert auf dem ORv3-kompatiblen OCP-Server sowie der fortschrittlichen Rack-Integration. Die SC-Ausstellung hebt den OCP-Server mit Samsung-M321R8GA0EB2-CCP-Memory hervor, bei dem schnellere Rollouts und Ressourceneffizienz im Vordergrund stehen.

MiTAC hat sich mit CTCA, einem globalen Anbieter von IT-Lösungen, zusammengetan, um die OCP-Einführung in den US-Rechenzentren zu beschleunigen. Dieser Erfolg basiert auf dem ORv3-kompatiblen OCP-Server sowie der fortschrittlichen Rack-Integration. Die SC-Ausstellung hebt den OCP-Server mit Samsung-M321R8GA0EB2-CCP-Memory hervor, bei dem schnellere Rollouts und Ressourceneffizienz im Vordergrund stehen. Rack-Integration rationalisiert globale Abläufe für führenden Cloud-Sicherheitsanbieter: MiTAC bot maßgeschneiderte, sofort einsatzbereite Rack-Integrationsdienste unter Verwendung des Servers GC68C-B8056. Dieser Service rationalisierte den Betrieb durch die Bereitstellung von über 380 Konfigurationen in 150 Rechenzentren weltweit, die Einhaltung von 48-Stunden-Durchlaufzeiten sowie die Möglichkeit einer GPU-First-Infrastrukturumstellung innerhalb eines halben Jahres, was die Konsistenz, Agilität und Innovation von MiTAC unter Beweis stellt.

MiTAC bot maßgeschneiderte, sofort einsatzbereite Rack-Integrationsdienste unter Verwendung des Servers GC68C-B8056. Dieser Service rationalisierte den Betrieb durch die Bereitstellung von über 380 Konfigurationen in 150 Rechenzentren weltweit, die Einhaltung von 48-Stunden-Durchlaufzeiten sowie die Möglichkeit einer GPU-First-Infrastrukturumstellung innerhalb eines halben Jahres, was die Konsistenz, Agilität und Innovation von MiTAC unter Beweis stellt. MiTAC und sein Software-definierter Speicherpartner maximieren die GPU-Leistung, indem sie Engpässe beim KI-Training beseitigen: In Zusammenarbeit mit einem führenden Software-defined-Storage-Partner ((SDS-Partner) nutzte MiTAC den GC68A-B8056-Server, um kritische E/A-Beschränkungen zu beseitigen. Die zuvor bestätigte Architektur steigerte die GPU-Auslastung um 35 % und lieferte einen Durchsatz von über 200 GB/s, wodurch sich die Geschwindigkeit des KI-Trainings effektiv verdreifachte.

Weitere SC-Informationen und Produktkataloge finden Sie hier:

Informationen zu MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp. ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings und bietet umfassende, energieeffiziente Serverlösungen, die sich auf eine bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Branchenerfahrung stützen. Mit Spezialisierung auf KI, HPC, Cloud und Edge Computing wendet MiTAC Computing strenge Methoden an, um kompromisslose Qualität sicherzustellen – auf Ebene von Barebones, Systemen, Racks und Clustern – und erreicht damit vollständige Leistungsfähigkeit und Integration. Dieses Bestreben nach Qualität auf allen Ebenen hebt MiTAC Computing in der Branche hervor.

Mit einer weltweiten Präsenz und End-to-End-Fähigkeiten von F&E über die Fertigung bis hin zum globalen Support bietet MiTAC Computing flexible, maßgeschneiderte Plattformen für Hyperscale-Rechenzentren, HPC- und KI-Anwendungen, die eine optimale Leistung und Skalierbarkeit zur Erfüllung individueller Geschäftsanforderungen gewährleisten. Da MiTAC Computing die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI sowie Flüssigkeitskühlung nutzt und die Marke MiTAC mit den Serverprodukten von Intel DSG und TYAN vereint, zeichnet sich MiTAC Computing durch innovative, effiziente sowie zuverlässige Servertechnologie und durch integrierte Hard- und Softwarelösungen aus — und versetzt Unternehmen damit in die Lage, zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Website von MiTAC Computing Technology Corporation: https://www.mitaccomputing.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2824132/AI_Cluster_Power__Cool_Fast__Scale_Faster.jpg