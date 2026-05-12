Mobupps apresenta o ECHO AI - um mecanismo de autoaprendizagem

ASHDOD, Israel, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Mobupps, empresa líder global em tecnologia de publicidade, anunciou hoje o lançamento do ECHO AI, seu mecanismo de autoaprendizagem de última geração desenvolvido para levar inteligência em tempo real a todas as etapas do processo de publicidade. O ECHO AI interpreta sinais, identifica valor e se adapta dinamicamente para fornecer resultados mais eficientes com o mínimo de entrada manual.

Mobupps ECHO AI Yaron Tomchin, Chief Executive Officer at Mobupps Rashid Galimov, Chief Technology Officer at Mobupps

Aproveitando o aprendizado contínuo a partir de dados de campanhas ao vivo, o ECHO AI identifica automaticamente os canais, públicos e criativos mais eficazes, permitindo que os anunciantes alcancem um maior valor de vida útil do usuário e reduzam os custos de aquisição desde o primeiro dia.

O ECHO AI oferece um poderoso conjunto de recursos inteligentes desenvolvidos para transformar o desempenho da campanha. Por meio de uma segmentação avançada de público-alvo baseada em dados comportamentais exclusivos, o ECHO AI garante uma segmentação precisa e uma interação significativa com os usuários.

O sistema fornece recomendações automatizadas para a otimização contínua da campanha, permitindo que os anunciantes alcancem uma maior eficiência e um uso mais inteligente de seus orçamentos. Desenvolvido especificamente para captar usuários de alto valor e maximizar seu potencial de receita a longo prazo, o ECHO AI capacita as marcas a crescer de forma sustentável e eficaz.

Totalmente integrado ao MAFO, o ECHO AI opera dentro de um ecossistema unificado, oferecendo automação, precisão e desempenho perfeitos em todos os canais de marketing.

Yaron Tomchin, CEO da Mobupps, comentou: "O ECHO AI representa um grande avanço em nossa missão de capacitar a equipe da Mobupps com uma verdadeira inteligência de dados. Ao incorporar recursos de autoaprendizagem em nosso ecossistema, estamos permitindo que os profissionais de marketing tomem decisões mais inteligentes, rápidas e eficientes em todos os pontos de contato da campanha."

Rashid Galimov, diretor de tecnologia da Mobupps, acrescentou: "Nossa visão de engenharia por trás do ECHO AI era criar uma estrutura adaptável que evolui constantemente. Cada impressão, clique e conversão se torna uma entrada de aprendizado — alimentando ciclos de otimização que fornecem resultados mensuráveis em escala."

O ECHO AI é o futuro do desempenho automatizado, criado para profissionais de marketing que precisam de velocidade, precisão e crescimento orientado por dados. Conecte o Mobupps para ver como o ECHO AI pode transformar sua próxima campanha aqui.

Fonte do comunicado de imprensa: Link

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FONTE Mobupps