Mobupps apresenta o ECHO AI - um mecanismo de autoaprendizagem

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12 mai, 2026, 07:20 GMT

ASHDOD, Israel, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Mobupps, empresa líder global em tecnologia de publicidade, anunciou hoje o lançamento do ECHO AI, seu mecanismo de autoaprendizagem de última geração desenvolvido para levar inteligência em tempo real a todas as etapas do processo de publicidade. O ECHO AI interpreta sinais, identifica valor e se adapta dinamicamente para fornecer resultados mais eficientes com o mínimo de entrada manual.

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Mobupps ECHO AI
Mobupps ECHO AI
Yaron Tomchin, Chief Executive Officer at Mobupps
Yaron Tomchin, Chief Executive Officer at Mobupps
Rashid Galimov, Chief Technology Officer at Mobupps
Rashid Galimov, Chief Technology Officer at Mobupps

Aproveitando o aprendizado contínuo a partir de dados de campanhas ao vivo, o ECHO AI identifica automaticamente os canais, públicos e criativos mais eficazes, permitindo que os anunciantes alcancem um maior valor de vida útil do usuário e reduzam os custos de aquisição desde o primeiro dia.

O ECHO AI oferece um poderoso conjunto de recursos inteligentes desenvolvidos para transformar o desempenho da campanha. Por meio de uma segmentação avançada de público-alvo baseada em dados comportamentais exclusivos, o ECHO AI garante uma segmentação precisa e uma interação significativa com os usuários.

O sistema fornece recomendações automatizadas para a otimização contínua da campanha, permitindo que os anunciantes alcancem uma maior eficiência e um uso mais inteligente de seus orçamentos. Desenvolvido especificamente para captar usuários de alto valor e maximizar seu potencial de receita a longo prazo, o ECHO AI capacita as marcas a crescer de forma sustentável e eficaz.

Totalmente integrado ao MAFO, o ECHO AI opera dentro de um ecossistema unificado, oferecendo automação, precisão e desempenho perfeitos em todos os canais de marketing.

Yaron Tomchin, CEO da Mobupps, comentou: "O ECHO AI representa um grande avanço em nossa missão de capacitar a equipe da Mobupps com uma verdadeira inteligência de dados. Ao incorporar recursos de autoaprendizagem em nosso ecossistema, estamos permitindo que os profissionais de marketing tomem decisões mais inteligentes, rápidas e eficientes em todos os pontos de contato da campanha."

Rashid Galimov, diretor de tecnologia da Mobupps, acrescentou: "Nossa visão de engenharia por trás do ECHO AI era criar uma estrutura adaptável que evolui constantemente. Cada impressão, clique e conversão se torna uma entrada de aprendizado — alimentando ciclos de otimização que fornecem resultados mensuráveis em escala."

O ECHO AI é o futuro do desempenho automatizado, criado para profissionais de marketing que precisam de velocidade, precisão e crescimento orientado por dados. Conecte o Mobupps para ver como o ECHO AI pode transformar sua próxima campanha aqui.

Fonte do comunicado de imprensa: Link 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976514/Mobupps_ECHO_AI.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976515/Mobupps_CEO_Yaron_Tomchin.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976519/Mobupps_CTO_Rashid_Galimov.jpg

FONTE Mobupps

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