Mobupps dévoile ECHO AI - un mécanisme d'auto-apprentissage

ASHDOD, Israël, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Mobupps, l'un des leaders mondiaux de la technologie publicitaire, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ECHO AI, son mécanisme d'auto-apprentissage de nouvelle génération conçu pour intégrer des informations en temps réel à chaque étape du processus publicitaire. ECHO AI interprète les signaux, identifie la valeur et s'adapte dynamiquement pour fournir des résultats plus efficaces avec un minimum d'intervention manuelle.

ECHO AI de Mobupps Yaron Tomchin, président-directeur général de Mobupps Rashid Galimov, directeur de la technologie chez Mobupps

En s'appuyant sur l'apprentissage continu des données de campagnes en direct, ECHO AI identifie automatiquement les canaux, les audiences et les créations les plus efficaces, ce qui permet aux annonceurs d'augmenter la valeur à vie des utilisateurs et de réduire les coûts d'acquisition dès le premier jour.

ECHO AI offre une suite puissante de fonctionnalités intelligentes conçues pour transformer les performances des campagnes. Grâce à une segmentation avancée de l'audience basée sur des données comportementales exclusives, ECHO AI garantit un ciblage précis et un engagement significatif des utilisateurs.

Le système fournit des recommandations automatisées pour l'optimisation continue des campagnes, permettant aux annonceurs d'améliorer leur efficacité et d'optimiser l'utilisation de leurs budgets. Conçu pour acquérir des utilisateurs à forte valeur ajoutée et maximiser leur potentiel de revenus à long terme, ECHO AI permet aux marques de se développer de manière durable et efficace.

Entièrement intégré au système MAFO, ECHO AI fonctionne au sein d'un écosystème unifié, offrant une automatisation transparente, une précision et des performances sur tous les canaux de marketing.

Yaron Tomchin, président-directeur général de Mobupps, commente : « ECHO AI représente une avancée majeure dans notre mission qui consiste à doter l'équipe de Mobupps d'une véritable intelligence des données. En intégrant des capacités d'auto-apprentissage dans notre écosystème, nous permettons aux spécialistes du marketing de prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces à chaque point de contact de la campagne. »

Rashid Galimov, directeur de la technologie chez Mobupps, ajoute : « Notre vision de l'ingénierie à l'origine d'ECHO AI était de créer un cadre adaptatif qui évolue constamment. Chaque impression, clic et conversion devient une source d'apprentissage, alimentant des boucles d'optimisation qui produisent des résultats mesurables à grande échelle. »

ECHO AI est l'avenir de la performance automatisée, conçu pour les spécialistes du marketing ayant besoin de rapidité, de précision et d'une croissance basée sur les données. Contactez Mobupps pour découvrir comment ECHO AI peut transformer votre prochaine campagne ici.

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