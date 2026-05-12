Mobupps、自己学習メカニズム「ECHO AI」を発表

イスラエル・アシュドッド, 2026年5月12日 /PRNewswire/ -- 世界有数の広告テクノロジー企業であるMobuppsは本日、広告プロセスのあらゆる段階にリアルタイムインテリジェンスをもたらすよう設計された次世代の自己学習メカニズム「ECHO AI」の提供開始を発表しました。ECHO AIは、シグナルを解釈し、価値を見極め、動的に適応することで、手作業による入力を最小限に抑えながら、より効率的な成果を実現します。

実運用中のキャンペーンデータから継続的に学習することで、ECHO AIは最も効果的なチャネル、オーディエンス、クリエイティブを自動的に特定し、広告主が初日からユーザー生涯価値の向上と獲得コストの低減を実現できるようにします。

Mobupps ECHO AI Yaron Tomchin, Chief Executive Officer at Mobupps Rashid Galimov, Chief Technology Officer at Mobupps

ECHO AIは、キャンペーンパフォーマンスの変革を目的として設計された強力なインテリジェント機能群を提供します。独自の行動データに基づく高度なオーディエンスセグメンテーションを活用することで、ECHO AIは、精度の高いターゲティングと有意義なユーザーエンゲージメントを実現します。

同システムは、キャンペーンを継続的に最適化するための自動提案を提供し、広告主が効率性を高め、予算をより賢く活用できるようにします。価値の高いユーザーを獲得し、その長期的な収益可能性を最大化するために専用設計されたECHO AIは、ブランドが持続可能かつ効果的に規模を拡大できるよう支援します。

MAFOと完全に統合されたECHO AIは、統一されたエコシステム内で動作し、すべてのマーケティングチャネルにわたってシームレスな自動化、精度、パフォーマンスを提供します。

Mobuppsの最高経営責任者を務めるYaron Tomchinは、次のように述べています。「ECHO AIは、Mobuppsチームを真のデータインテリジェンスで支援するという当社のミッションにおける大きな飛躍です。当社のエコシステムに自己学習機能を組み込むことで、マーケティング担当者はすべてのキャンペーン接点で、よりスマートかつ迅速で効率的な意思決定を行えるようになります。」

Mobuppsの最高技術責任者であるRashid Galimovは、次のように付け加えています。「ECHO AIの背後にある当社のエンジニアリングビジョンは、常に進化し続ける適応型フレームワークを構築することでした。すべてのインプレッション、クリック、コンバージョンが学習入力となり、測定可能な成果を大規模にもたらす最適化ループを推進します。」

ECHO AIは、スピード、精度、データ主導型の成長を必要とするマーケティング担当者のために構築された、パフォーマンス自動化の未来です。ECHO AIが次のキャンペーンをどのように変革できるかについては、こちらからMobuppsにお問い合わせください。

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SOURCE Mobupps