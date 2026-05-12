Mobupps presenta ECHO AI: un mecanismo de autoaprendizaje
12 may, 2026, 07:13 GMT
ASHDOD, Israel, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mobupps, una empresa líder mundial en tecnología publicitaria, anunció hoy el lanzamiento de ECHO AI, su mecanismo de autoaprendizaje de última generación diseñado para aportar inteligencia en tiempo real a cada etapa del proceso publicitario. ECHO AI interpreta señales, identifica el valor y se adapta dinámicamente para ofrecer resultados más eficientes con una intervención manual mínima.
Al aprovechar el aprendizaje continuo a partir de los datos de campañas en tiempo real, ECHO AI identifica automáticamente los canales, las audiencias y los creativos más eficaces, lo que permite a los anunciantes obtener un mayor valor de por vida del usuario y reducir los costos de adquisición desde el primer día.
ECHO AI ofrece un potente conjunto de funciones inteligentes diseñadas para transformar el rendimiento de las campañas. Mediante una segmentación avanzada de la audiencia basada en datos de comportamiento propios, ECHO AI garantiza una segmentación precisa y una interacción significativa con los usuarios.
El sistema ofrece recomendaciones automatizadas para la optimización continua de las campañas, lo que permite a los anunciantes lograr una mayor eficiencia y un uso más inteligente de sus presupuestos. Diseñada específicamente para captar usuarios de alto valor y maximizar su potencial de ingresos a largo plazo, ECHO AI permite a las marcas crecer de manera sostenible y eficaz.
Totalmente integrado con MAFO, ECHO AI opera dentro de un ecosistema unificado, lo que proporciona una automatización fluida, precisión y rendimiento en todos los canales de marketing.
Yaron Tomchin, director ejecutivo de Mobupps, comentó: "ECHO AI supone un gran avance en nuestra misión de dotar al equipo de Mobupps de una verdadera inteligencia de datos. Al integrar capacidades de autoaprendizaje en nuestro ecosistema, permitimos a los profesionales del marketing tomar decisiones más inteligentes, rápidas y eficientes en todos los puntos de contacto de las campañas".
Rashid Galimov, director de tecnología de Mobupps, añadió: "Nuestra visión de ingeniería detrás de ECHO AI consistía en crear un marco adaptativo que evolucionara constantemente. Cada impresión, cada clic y cada conversión se convierte en un dato de aprendizaje, lo que alimenta ciclos de optimización que ofrecen resultados medibles a gran escala".
ECHO AI es el futuro del rendimiento automatizado, diseñado para los profesionales del marketing que necesitan rapidez, precisión y un crecimiento basado en datos. Conecta Mobupps para descubrir cómo ECHO AI puede transformar su próxima campaña aquí.
