Mobupps presenta ECHO AI, un mecanismo de autoaprendizaje
News provided byMobupps
May 11, 2026, 07:31 ET
ASHDOD, Israel, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Mobupps, empresa líder mundial en tecnología publicitaria, anunció hoy el lanzamiento de ECHO AI, su mecanismo de autoaprendizaje de última generación diseñado para proporcionar inteligencia en tiempo real a cada etapa del proceso publicitario. ECHO AI interpreta señales, identifica valor y se adapta dinámicamente para ofrecer resultados más eficientes con una mínima intervención manual.
Gracias al aprendizaje continuo a partir de datos de campañas en tiempo real, ECHO AI identifica automáticamente los canales, audiencias y creatividades más eficaces, lo que permite a los anunciantes lograr un mayor valor de vida del usuario y menores costes de adquisición desde el primer día.
ECHO AI ofrece un potente conjunto de capacidades inteligentes diseñadas para transformar el rendimiento de las campañas. Mediante una segmentación de audiencia avanzada basada en datos de comportamiento propios, ECHO AI garantiza una segmentación precisa y una interacción significativa con el usuario.
El sistema proporciona recomendaciones automatizadas para la optimización continua de las campañas, lo que permite a los anunciantes lograr una mayor eficiencia y un uso más inteligente de sus presupuestos. Diseñado específicamente para adquirir usuarios de alto valor y maximizar su potencial de ingresos a largo plazo, ECHO AI permite a las marcas escalar de forma sostenible y eficaz.
Totalmente integrado con MAFO, ECHO AI opera dentro de un ecosistema unificado, ofreciendo automatización, precisión y rendimiento impecables en todos los canales de marketing.
Yaron Tomchin, consejero delegado de Mobupps, comentó: "ECHO AI representa un gran avance en nuestra misión de dotar al equipo de Mobupps de verdadera inteligencia de datos. Al integrar capacidades de autoaprendizaje en nuestro ecosistema, permitimos a los profesionales del marketing tomar decisiones más inteligentes, rápidas y eficientes en cada punto de contacto de la campaña".
Rashid Galimov, director de tecnología de Mobupps, añadió: "Nuestra visión de ingeniería para ECHO AI fue crear un marco adaptativo que evoluciona constantemente. Cada impresión, clic y conversión se convierte en un dato de aprendizaje, impulsando ciclos de optimización que ofrecen resultados medibles a gran escala.
ECHO AI es el futuro del rendimiento automatizado, diseñado para profesionales del marketing que necesitan velocidad, precisión y crecimiento basado en datos. Conecte con Mobupps para descubrir cómo ECHO AI puede transformar su próxima campana aquí.
