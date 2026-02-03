Museu de Arte Contemporânea de AlUla é oficialmente anunciado na abertura da exposição pioneira Arduna

AlUla, um oásis cultural localizado a 1.100 km de Riade, no noroeste da Arábia Saudita, é conhecida por sua extraordinária beleza natural e rica patrimônio cultural, incluindo Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. A Arts AlUla se dedica a celebrar o patrimônio cultural e a construir um futuro para AlUla inspirado pela criatividade.

Projetado como uma plataforma dinâmica para envolver o público por meio de exposições, comissões, residências, pesquisas e publicações, o Museu de Arte Contemporânea de AlUla estabelecerá uma ponte entre o rico patrimônio de AlUla e as ideias artísticas contemporâneas, promovendo o diálogo global. O Museu está comprometido com um intercâmbio verdadeiramente internacional, refletindo o papel de AlUla como uma encruzilhada cultural por milênios.

A arquiteta Lina Ghotmeh projetará a futura casa física do Museu como parte da Visão Saudita 2030, integrando-a à paisagem única do Oásis de AlUla.

Hamad Alhomiedan, diretor de artes e indústrias criativas da Royal Commission for AlUla, disse: "O Museu de Arte Contemporânea de AlUla marca outro capítulo vital na jornada de AlUla, conectando nosso rico patrimônio local com as inovações que moldam o cenário global da arte. Enraizados na paisagem monumental de AlUla e seu povo, e por meio de comissões ousadas, exposições marcantes e colaborações abrangentes, estamos construindo uma plataforma que eleva as vozes sauditas e regionais a um diálogo significativo com o mundo. Estamos ansiosos para receber a nossa comunidade, parceiros e visitantes para testemunhar a ascensão de uma instituição que moldará o discurso artístico para as gerações futuras."

Realizada como parte da quinta edição do Festival de Artes de AlUla 2026, uma celebração anual de arte, design e cultura, Arduna reúne expressões contemporâneas e modernas de criatividade. Com o significado de "nossa terra" em árabe, Arduna é co-curada pelo Museu de Arte Contemporânea de AlUla e pelo Centro Pompidou de Paris, com o apoio da Agência Francesa para o Desenvolvimento de AlUla (AFALULA).

Com mais de 80 obras da Arábia Saudita, do Oriente Médio e do mundo, Arduna explora a relação em evolução da humanidade com a natureza e inclui novas encomendas e obras de artistas renomados como Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Manal AlDowayan, Ayman Zedani e Etel Adnan, entre outros. Arduna acontece de 1º de fevereiro a 15 de abril de 2026.

Sobre AlUla e Arts AlUla

Localizada a 1.100 km de Riade, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar de extraordinário patrimônio natural e cultural. A vasta área, que abrange 22.561 km², inclui um exuberante vale de oásis, imponentes montanhas de arenito e antigos patrimônios culturais que datam de milhares de anos, quando os reinos Lihyan e Nabataean reinaram.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, a principal cidade do sul do Reino Nabateu e o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita. AlUla também abriga a antiga Dadan, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan e considerada uma das cidades mais desenvolvidas do primeiro milênio aC da Península Arábica, e Jabal Ikmah, uma biblioteca a céu aberto com centenas de inscrições e escritos em muitos idiomas diferentes. A Vila da Cidade Antiga de AlUla, um labirinto de mais de 900 casas de adobe, foi desenvolvida a partir, no mínimo, do século XII e foi revitalizada como um polo vibrante para visitantes e moradores.

A criação da Arts AlUla dentro da Royal Commission for AlUla (RCU) é um compromisso com a criação dos próximos capítulos em um milênio de criação artística — celebrando a herança cultural e moldando um futuro inspirado por artistas construídos por artistas. A obra de Arts AlUla busca preservar esse legado: fundir o antigo com o novo; o local com o internacional, mantendo as artes no centro do espírito de AlUla como um lugar de extraordinário patrimônio natural e cultural.

Wadi AlFann, que significa "Vale das Artes", será um destino cultural global dedicado à Land Art, com inauguração prevista a partir de 2028, onde obras emblemáticas de artistas de todo o mundo serão instaladas de forma permanente na paisagem monumental de AlUla, a extraordinária região desértica do noroeste da Arábia Saudita.

