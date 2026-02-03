埃爾奧拉當代藝術博物館於創新展覽 Arduna 的揭幕典禮上正式命名

沙特阿拉伯埃爾奧拉2026年2月3日 /美通社/ -- Arts AlUla 宣佈其最新文化計劃的重要里程碑。 埃爾奧拉當代藝術博物館 (AlUla Contemporary Art Museum) 在 1 月 31 日舉行的首展 Arduna 中正式命名，並揭示其未來願景。

埃爾奧拉坐落在沙特阿拉伯西北部，是一座距離利雅德 1,100 公里的文化綠洲。此地以其絕美自然風光及豐富人文遺產著稱，當中包括沙特阿拉伯首個聯合國教科文組織世界遺產黑格拉。 Arts AlUla 致力弘揚文化遺產，並以創意為動力，塑造埃爾奧拉的未來。

Andrea Branzi，《Bamboo Interior Wood》，2023 年。 Arduna，2026 年。 龐畢度中心，MNAM-CCI_Audrey Laurans_Dist。 GrandPalaisRmn. Artwork_ © Adagp, Paris
David Hockney。 《The Arrival of Spring in Woodgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven)》，2011 年。 Arduna，2026 年。巴黎龐畢度中心，國立現代藝術博物館-工業創作中心收藏。
Lina Ghotmeh Studio。 2023 年。 作為埃爾奧拉當代藝術博物館建築比賽一部分的設計圖
Manal AlDowayan。 《O’Sister》，2021 年。 埃爾奧拉皇家委員會收藏。 Gina Pane《Untitled》，1970 年。 巴黎（法國）龐畢度中心，國立現代藝術博物館 1990 年收藏。 鳴謝：Nick Jackson Photography
Pablo Picasso。 《Le Printemps》（春天）。 1960 年 3 月 20 日。 Arduna，2026 年。巴黎龐畢度中心，國立現代藝術博物館-工業創作中心收藏。
埃爾奧拉當代藝術博物館旨在建構動態平台，透過展覽、委託創作、長駐計劃、研究及出版等多種形式與公眾互動。此將連繫埃爾奧拉豐厚的歷史遺產與當代藝術思維，從而推動全球文化交流。 博物館力求促進真正的國際交流，正正體現埃爾奧拉數千年來作為文化交匯點的地位。

建築師 Lina Ghotmeh 將為博物館設計未來的實體建築，作為沙特 2030 願景 (Saudi Vision 2030) 的一部分，並將其融入埃爾奧拉綠洲的獨特景觀之中。

埃爾奧拉皇家委員會藝術與創意產業總監 Hamad Alhomiedan 表示：「埃爾奧拉當代藝術博物館的成立，標誌著埃爾奧拉發展歷程中的另一重要篇章，將我們深厚的本土遺產，與塑造全球藝術格局的創新力量相匯交融。 我們扎根於埃爾奧拉的壯麗景觀及其人文風情，透過大膽矚目的委託項目、富里程碑意義的展覽以及深入合作，正在建構卓越平台，讓沙特阿拉伯以至整個地區的聲音，能夠與世界展開意義深遠的交流對話。 我們期待迎接我方社群、合作夥伴及訪客，一同見證這座崛起的機構如何塑造未來幾代人的藝術話語。」

Arduna 展覽是 2026 年第五屆埃爾奧拉藝術節的一部分。這場年度盛會旨在頌揚藝術、設計及文化， 匯聚當代與現代的創意表達形式。 Arduna 在阿拉伯語中意為「我們的土地」。本展覽由埃爾奧拉當代藝術博物館與巴黎龐畢度中心 (Centre Pompidou) 共同策劃，並獲法國埃爾奧拉發展署 (AFALULA) 支持。

Arduna 展覽薈萃逾 80 件來自沙特阿拉伯、中東地區以至世界各地的藝術作品，深入探討人類與自然關係的歷史演變。展覽既包括全新委託創作，亦呈現 Pablo Picasso、Wassily Kandinsky、Manal AlDowayan、Ayman Zedani、Etel Adnan 等國際藝術名家的經典傑作。 Arduna 於 2026 年 2 月 1 日至 4 月 15 日期間舉行。

關於埃爾奧拉及 Arts AlUla

埃爾奧拉坐落在沙特阿拉伯西北部，距離利雅德 1,100 公里，以其絕美自然風光及豐富人文遺產著稱。 這片遼闊之地廣達 22,561 平方公里，坐擁蒼翠綠洲山谷、巍峨砂岩山巒，以及歷史可追溯至數千年前利哈亞尼及納巴泰王國時期的古老文化遺跡。

埃爾奧拉境內最負盛名、享譽於世的遺址，莫過於黑格拉。這座古城曾是納巴泰王國的南方重鎮，亦是沙特阿拉伯首個獲聯合國教科文組織 (UNESCO) 頒授的世界遺產。 此外，埃爾奧拉亦坐落著古代達丹遺址——達丹及利哈亞尼王國的古都，獲譽為阿拉伯半島在公元前一千年間最為發達的城邦之一；以及伊克瑪山，這座「露天圖書館」刻有數以百計以多種不同語言寫成的銘文及古籍。 埃爾奧拉古城村莊由超過 900 間泥磚房屋構成，宛如迷宮一樣，其歷史至少可追溯至 12 世紀，而如今經活化後已成為一個充滿活力且深受旅客及居民喜愛的中心。

在埃爾奧拉皇家委員會 (RCU) 內創立 Arts AlUla，彰顯對書寫千年藝術創作新篇章的承諾：頌揚文化傳承，並塑造由藝術家啟發亦由藝術家成就的未來。 Arts AlUla 竭力守護這份珍貴遺產：我們融貫古今、糅合本土與國際視野，矢志讓藝術永駐埃爾奧拉精神的核心。這片土地，蘊藏無與倫比的自然魅力與人文傳承。

「藝術之谷」(Wadi AlFann) 將成為大地藝術的全球文化聖地，自 2028 年起陸續亮相。屆時來自全球藝術家創作的劃時代作品，將永久坐落於埃爾奧拉的壯美景觀中，展現沙特阿拉伯西北部的這片非凡沙漠區域。

