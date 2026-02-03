El Museo de Arte Contemporáneo de AlUla recibe su nombre oficial en la inauguración de la exposición pionera Arduna

AlUla, un oasis cultural situado a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, es famoso por su extraordinaria belleza natural y su rico patrimonio humano, que incluye Hegra, el primer sitio de Arabia Saudita declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Arts AlUla se dedica a celebrar el patrimonio cultural y a dar forma al futuro de AlUla impulsado por la creatividad.

El Museo de Arte Contemporáneo de AlUla, diseñado como una plataforma dinámica para atraer al público a través de exposiciones, encargos, residencias, investigaciones y publicaciones, tenderá un puente entre el rico patrimonio de AlUla y las ideas artísticas contemporáneas, fomentando el diálogo a nivel mundial. El museo está comprometido con un intercambio verdaderamente internacional, lo que refleja el papel de AlUla como cruce de culturas durante milenios.

La arquitecta Lina Ghotmeh diseñará la futura sede física del museo como parte de la Visión 2030 de Arabia Saudita, integrándola en el paisaje único del oasis de AlUla.

Hamad Alhomiedan, director de Artes e Industrias Creativas de la Comisión Real para AlUla, afirmó: "El Museo de Arte Contemporáneo de AlUla marca otro capítulo fundamental en la trayectoria de AlUla, ya que conecta nuestro profundo patrimonio local con las innovaciones que dan forma al panorama artístico mundial. Arraigados en el paisaje monumental de AlUla y su gente, y a través de audaces encargos, exposiciones emblemáticas y colaboraciones fructíferas, estamos construyendo una plataforma que eleva las voces saudíes y regionales a un diálogo significativo con el mundo. Esperamos dar la bienvenida a nuestra comunidad, socios y visitantes para que sean testigos del surgimiento de una institución que dará forma al discurso artístico para las generaciones venideras".

Arduna, organizada como parte de la quinta edición del Festival de las Artes de AlUla 2026, una celebración anual del arte, el diseño y la cultura, reúne expresiones de creatividad tanto contemporáneas como modernas. Arduna, que significa "nuestra tierra" en árabe, es una exposición curada de manera conjunta por el Museo de Arte Contemporáneo de AlUla y el Centro Pompidou de París, con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo de AlUla (AFALULA).

Arduna, con más de 80 obras procedentes de Arabia Saudita, Medio Oriente y el resto del mundo, explora la relación cambiante de la humanidad con la naturaleza e incluye nuevos encargos y obras de artistas de renombre como Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, Manal AlDowayan, Ayman Zedani y Etel Adnan, entre otros. Arduna se celebra del 1 de febrero al 15 de abril de 2026.

Acerca de AlUla y Arts AlUla

Ubicada a 1.100 km de Riad, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar con un extraordinario patrimonio natural y humano. Esta vasta zona, que abarca 22.561 km², incluye un exuberante valle oasis, imponentes montañas de arenisca y antiguos sitios del patrimonio cultural que se remontan a miles de años atrás, cuando gobernaban los reinos de Lihyan y Nabatea.

El sitio más conocido y reconocido en AlUla es Hegra, la principal ciudad del sur del reino nabateo y el primer sitio de Arabia Saudita declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. AlUla también alberga la antigua Dadan, capital de los reinos de Dadan y Lihyan y considerada una de las ciudades más desarrolladas de la península arábiga del primer milenio a. C., y Jabal Ikmah, una biblioteca al aire libre con cientos de inscripciones y escritos en muchos idiomas diferentes. El casco antiguo de AlUla, un laberinto de más de 900 casas de adobe, se construyó a partir del siglo XII y se ha revitalizado para convertirse en un animado centro de interés para visitantes y residentes.

La creación de Arts AlUla dentro de The Royal Commission for AlUla (RCU) es un compromiso con la elaboración de los próximos capítulos de un milenio de creación artística, que celebra la herencia cultural y da forma a un futuro inspirado por artistas y construido por artistas. El trabajo de Arts AlUla busca preservar este legado: fusionar lo antiguo con lo nuevo, lo local con lo internacional, y mantener las artes como elemento central del espíritu de AlUla como lugar de extraordinario patrimonio natural y humano.

Wadi AlFann, que significa "Valle de las Artes", será un destino cultural mundial para el arte terrestre, que se inaugurará a partir de 2028, donde obras que marcan una época de artistas de todo el mundo se ubicarán de forma permanente en el paisaje monumental de AlUla, la extraordinaria región desértica del noroeste de Arabia Saudita.

