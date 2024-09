BERLIM, 8 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma empresa líder em produtos eletrônicos de consumo e as duas principais marcas de TV do mundo, apresentou sua mais recente oferta de tecnologias inovadoras na IFA 2024, em Berlim, trazendo uma de suas mais extensas linhas de produtos. Como a IFA celebrou seu 100º aniversário, a TCL também provocou um impacto considerável com seu maior espaço de exposição de todos os tempos, em impressionantes quase 3.000 metros quadrados, estabelecendo uma nova referência histórica para a marca.

Na IFA 2024, a TCL apresenta seu extenso portfólio de produtos e tecnologias inovadoras voltados para um estilo de vida mais inteligente e saudável (PRNewsfoto/TCL)

Incrementando o entretenimento doméstico com excelência audiovisual avançada

Pioneira e líder em monitores de tela grande e tecnologia Mini LED, a TCL redefine novos padrões de qualidade de imagem com os mais recentes televisores, aprimorando a experiência audiovisual em telas grandes.

O mais recente produto da TCL, a TV LED X11H Premium QD-Mini, conta com a tecnologia de controle de halo de todos os domínios da TCL, estabelecendo uma nova referência para o setor. Outro produto importante em exposição é a TCL X955 Max, a maior TV LED QD-Mini de 115 polegadas do mundo, que coloca o entretenimento doméstico em um novo patamar ao oferecer uma experiência de visualização incomparável no setor.

A TCL também apresentou sua novíssima série de TV NXTFRAME, que redesenha o futuro da arte e do entretenimento digital doméstico. A versão Pro da TV TCL NXTFRAME vem com tecnologia de som desenvolvida em colaboração com a Bang & Olufsen, a luxuosa grife de áudio que oferece soluções de som sob medida para consumidores do mundo inteiro.

As inovações fizeram parte da linha completa de monitores da TCL anunciada na Conferência de Imprensa Global da IFA 2024, que também incluiu os mais recentes monitores da série R8 e sua soundbar Q85H e Q75H de primeira linha. Com a tecnologia patenteada RAY-DANZ e a tecnologia Tutti Choral da TCL, as soundbars oferecem uma experiência de home theater ainda melhor.

Promovendo a conectividade com novas soluções em dispositivos móveis, automotivos e monitores inteligentes

Os mais recentes lançamentos, os smartphones TCL 50 PRO NXTPAPER 5G e TCL 50 NXTPAPER 5G, utilizam a tecnologia de tela que cuida dos olhos NXTPAPER 3.0. Esses dispositivos trazem a inovadora tecla NXTPAPER, que permite uma transição perfeita para o modo Max Ink, estimulando o engajamento e o foco mais profundos e reduzindo o cansaço visual. Além disso, a TCL aprimorou os recursos dessa nova série NXTPAPER com a incorporação da tecnologia de IA de ponta graças à sua parceria estratégica com a Microsoft. O recém-lançado tablet TCL TAB 11 Gen 2 oferece melhor visualização, multitarefa e grande capacidade de armazenamento.

Além disso, com a mais recente conquista da TCL no campo da Realidade Aumentada, os óculos RayNeo Air 2S XR, a TCL estabeleceu um novo padrão na experiência do usuário, combinando uma experiência visual premium com um inovador sistema de áudio simétrico.

No setor automotivo, a TCL combinou inteligência, personalização e segurança, apresentando suas mais recentes soluções na IFA. A TCL Intelligent Cockpit Integration Solution e a TCL Cockpit Display Optimization Solution não só trazem soluções criativas e econômicas, mas também aumentam o desempenho, proporcionando aos usuários uma experiência cinematográfica e de alta qualidade ao dirigir no cockpit.

A TCL também apresentou seu monitor de tela plana da série M, que recebeu duas certificações da TÜV Rheinland pelo baixo nível de emissão de luz azul e desempenho sem cintilação, favorecendo a saúde ocular mesmo durante o uso prolongado. Além disso, a TCL apresentou um sistema especializado de Smart Hotel projetado para atender às necessidades específicas da indústria hoteleira, oferecendo recursos altamente integrados e personalizáveis, feitos sob medida para os clientes de hotéis B2B.

Redefinindo a vida inteligente com eletrodomésticos desenvolvidos para estilos de vida mais saudáveis

A TCL apresentou uma série de eletrodomésticos inovadores que reúnem tecnologia e design focado no usuário, estabelecendo novos padrões de eficiência energética, saúde e otimização de espaço em prol de uma vida inteligente.

A TCL lançou o condicionador de ar FreshIN 3.0 com conectividade ecossistêmica, que conta com filtros QuadruPuri voltados para a saúde, um algoritmo de economia de energia com IA e controle de voz. O ar-condicionado TCL BreezeIN 2.0 lidera o setor com seu modelo de big data com IA ultraeficiente energeticamente.de baixo consumo de energia. O Free Built-in Refrigerator tem um design perfeito que se encaixa harmoniosamente no espaço da cozinha e um sistema T-Fresh desenvolvido para proporcionar altos níveis de esterilização. O par de lavadora e secadora P68, com um design que permite o empilhamento, é perfeito para espaços compactos e inclui a avançada tecnologia antirrugas.

A TCL está ampliando seu ecossistema doméstico inteligente com a introdução de uma linha mais completa de produtos domésticos para aprimorar a conectividade. Futuramente, a TCL também planeja lançar o Video Smart Lock e a AI Camera no mercado norte-americano, fortalecendo ainda mais sua presença na categoria de casa inteligente.

Inspirando a grandeza com iniciativas ESG e parcerias estratégicas consistentes

A TCL apresentou uma inovadora solução de energia doméstica inteligente que combina painéis solares, sistemas de armazenamento de energia, bombas de calor, carregadores de veículos elétricos e eletrodomésticos em uma única plataforma. Com o aplicativo TCL Home, os usuários podem monitorar e controlar todo o ecossistema de energia, maximizando o uso de energia limpa e reduzindo os custos - tornando as casas mais inteligentes e a vida mais sustentável.

A IFA 2024 também é a primeira vez que a história ONE TCL ESG é apresentada de forma detalhada, ilustrando o compromisso inabalável da TCL com um futuro sustentável em toda a sua cadeia de suprimentos vertical integrada.

À medida que a campanha #TCLGreen avança, a TCL reforça sua dedicação à proteção do planeta e à criação de um mundo mais sustentável para todos.

A TCL está sempre comprometida em ressaltar a sinergia entre o espírito esportivo e as inovações tecnológicas, unindo-se a parceiros dos esportes e e-sports. A exposição apresentou uma fusão de parcerias esportivas, com a criação de zonas interativas que cativaram o público mais jovem. A presença da lenda do futebol espanhol, David Villa Sánchez, despertou entusiasmo no evento, enfatizando a dedicação da TCL em apoiar os esportes e sua influência global.

Chris Lefteri, líder global em CMF ( Cor, Material, Acabamento), compartilhou suas percepções mais profundas sobre como o design de materiais de ponta promove o progresso tecnológico, oferecendo aos participantes uma oportunidade de se envolver com a maneira como o CMF se destacará nos próximos produtos da TCL.

A TCL continua a intensificar sua estratégia de localização global e a reforçar sua liderança tecnológica. No primeiro semestre de 2024, a TCL vendeu 12,52 milhões de TVs no mundo todo, garantindo sua posição como a segunda maior marca de TV do mundo consecutivamente. Na Europa, as vendas de TVs da TCL cresceram 40,1%, com participação de mercado entre os dois primeiros colocados na França, Suécia e Polônia, e em terceiro lugar na República Tcheca e na Espanha, comprovando o forte desempenho da marca em todo o mundo.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma marca líder em produtos eletrônicos e líder no setor global de televisores. A TCL agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. A empresa é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, abrangendo TVs, áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, monitores comerciais e muito mais. Visite o site da TCL em https://www.tcl.com.

