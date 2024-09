TCL präsentiert auf der IFA 2024 ein umfangreiches Produktportfolio und innovative Technologien für einen intelligenteren und gesünderen Lebensstil

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und die weltweit zweitgrößte TV-Marke, präsentierte auf der IFA 2024 in Berlin sein neuestes Angebot an innovativen Technologien und eine seiner umfangreichsten Produktpaletten. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der IFA setzte TCL mit seiner bisher größten Ausstellungsfläche von fast 3.000 Quadratmetern einen neuen historischen Maßstab für die Marke.

Hochwertiges Home Entertainment mit fortschrittlichen audiovisuellen Spitzenleistungen

TCL Presents Extensive Product Portfolio and Innovative Technologies for a Smarter and Healthier Lifestyle at IFA 2024

Als Marktführer und Pionier im Bereich Großbildschirme und Mini-LED-Technologie setzt TCL mit den neuesten Fernsehern neue Maßstäbe in der Bildqualität und verbessert das audiovisuelle Erlebnis auf großen Bildschirmen.

TCLs neuestes Produkt, der X11H Premium QD-Mini LED-Fernseher, ist mit der All-Domain Halo Control-Technologie von TCL ausgestattet und setzt damit einen weiteren Meilenstein für die Branche. Ein weiteres wichtiges Produkt ist der TCL X955 Max, der weltweit größte 115-Zoll-QD-Mini-LED-Fernseher, der Home Entertainment in neue Dimensionen bringt und ein in der Branche einmaliges Fernseherlebnis bietet.

TCL präsentierte auch seine brandneue NXTFRAME TV-Serie, die die Zukunft der digitalen Kunst und Unterhaltung im Heimbereich neu definiert. Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV ist mit einer Soundtechnologie ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickelt wurde, der Luxus-Audiomarke, die ihre maßgeschneiderten Soundlösungen an Verbraucher weltweit liefert.

Die Innovationen waren Teil des breiteren Display-Sortiments von TCL, das auf seiner globalen Pressekonferenz bei der IFA 2024 angekündigt wurde. Dazu gehörten auch die neuesten Monitore der R8-Serie und die Soundbars Q85H und Q75H auf Flaggschiff-Niveau. Mit patentierter RAY•DANZ-Technologie und TCL Tutti Choral-Technologie ermöglichen die Soundbars ein noch besseres Heimkinoerlebnis.

Neue Lösungen für die Konnektivität in den Bereichen Mobilfunk, Automobil und Smart Displays

Die neu angekündigten Smartphones TCL 50 PRO NXTPAPER 5G und TCL 50 NXTPAPER 5G nutzen die augenschonende Display-Technologie NXTPAPER 3.0. Diese Geräte verfügen über eine innovative NXTPAPER-Taste, die einen nahtlosen Übergang in den Max Ink-Modus ermöglicht, was zu einer stärkeren Bindung und Konzentration führt und die Augen entlastet. Darüber hinaus hat TCL die Fähigkeiten dieser neuen NXTPAPER-Serie durch die Integration modernster KI-Technologie im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit Microsoft erweitert. Das neu vorgestellte TCL TAB 11 Gen 2 Tablet bietet eine verbesserte Anzeige, Multitasking und reichlich Speicherplatz.

Darüber hinaus hat TCL mit seiner neuesten Errungenschaft im AR-Bereich, der RayNeo Air 2S XR-Brille, einen neuen Standard in der Benutzererfahrung gesetzt, indem es ein erstklassiges visuelles Erlebnis mit einem innovativen symmetrischen Audiosystem kombiniert.

Im Automobilbereich integrierte TCL Intelligenz, Personalisierung und Sicherheit und präsentierte auf der IFA seine neuesten Lösungen. Die TCL Intelligent Cockpit Integration Solution und die TCL Cockpit Display Optimization Solution bieten nicht nur kosteneffiziente kreative Lösungen, sondern steigern auch die Leistung und bieten den Nutzern ein kinoreifes, hochwertiges Cockpit-Erlebnis.

TCL präsentierte außerdem seine Flachbildschirme der M-Serie, die vom TÜV Rheinland zweifach zertifiziert wurden, da sie wenig blaues Licht enthalten und flimmerfrei sind und die Gesundheit der Augen auch bei längerem Gebrauch fördern. Darüber hinaus stellte TCL ein spezielles Smart Hotel System vor, das auf die besonderen Bedürfnisse von Hotelgruppen zugeschnitten ist und hoch integrierte und anpassbare Funktionen für B2B-Hotelkunden bietet.

Neudefinition von Smart Living mit Haushaltsgeräten für einen gesünderen Lebensstil

TCL stellte eine Reihe innovativer Haushaltsgeräte vor, die Technologie mit nutzerorientiertem Design kombinieren und neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz, Gesundheit und Raumoptimierung für intelligentes Wohnen setzen.

TCL stellte die FreshIN 3.0 Frischluft-Klimaanlage mit Ökosystem-Konnektivität vor, die mit gesundheitsfördernden QuadruPuri-Filtern, einem KI-Energiesparalgorithmus und Sprachsteuerung ausgestattet ist. Das TCL BreezeIN 2.0 Klimagerät ist mit seinem extrem energieeffizienten KI-Big-Data-Modell branchenführend. Der Free Einbaukühlschrank bietet ein nahtloses Design, das sich perfekt in die Küche einfügt, und ein T-Fresh-System, das für ein hohes Maß an Sterilisation sorgt. Das stapelbare Waschmaschinen- und Trocknerpaar P68 eignet sich perfekt für kompakte Räume und verfügt über eine fortschrittliche Knitterschutztechnologie.

TCL erweitert sein Smart-Home-Ökosystem mit der Einführung einer breiteren Palette von Heimprodukten zur Verbesserung der Konnektivität. Für die Zukunft plant TCL außerdem die Einführung des Video Smart Locks und der AI Camera auf dem nordamerikanischen Markt, um seine Präsenz in der Kategorie Smart Home weiter zu stärken.

Mit konsequenten ESG-Initiativen und strategischen Partnerschaften Großartiges bewirken

TCL präsentierte eine innovative Smart-Home-Energielösung, die Solarmodule, Energiespeichersysteme, Wärmepumpen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Haushaltsgeräte in eine einheitliche Plattform integriert. Mit der TCL Home App können Nutzer das gesamte Energie-Ökosystem überwachen und steuern, den Einsatz von grüner Energie maximieren und die Kosten senken – für ein intelligenteres Zuhause und ein grüneres Leben.

Auf der IFA 2024 wird außerdem zum ersten Mal die ONE TCL ESG Story präsentiert, die das unerschütterliche Engagement von TCL für eine nachhaltige Zukunft in der gesamten vertikal integrierten Lieferkette verdeutlicht.

Mit dem Fortschreiten der #TCLGreen-Kampagne unterstreicht TCL sein Engagement für den Schutz des Planeten und die Schaffung einer grüneren Welt für alle.

TCL ist stets bestrebt, die Synergie zwischen Sportlichkeit und technologischen Innovationen hervorzuheben, indem es sich mit Partnern aus dem Sport und dem Esport zusammenschließt. Die Ausstellung bot eine Fusion von Sportpartnerschaften und schuf interaktive Bereiche, die ein jüngeres Publikum ansprechen. Der Auftritt der spanischen Fußballlegende David Villa Sánchez sorgte für Begeisterung bei der Veranstaltung und unterstrich das Engagement von TCL für die Unterstützung des Sports und dessen globalen Einfluss.

Chris Lefteri, weltweit führend im Bereich CMF (Color, Material, Finish), teilte seine profunden Erkenntnisse darüber, wie modernes Materialdesign den technologischen Fortschritt vorantreibt, und bot den Teilnehmern die Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen, wie CMF in den kommenden Produkten von TCL zum Tragen kommen wird.

TCL fährt fort, seine globale Lokalisierungsstrategie zu vertiefen und seine technologische Führungsposition zu stärken. In der ersten Jahreshälfte 2024 hat TCL weltweit 12,52 Millionen Fernsehgeräte ausgeliefert und damit seine Position als weltweit zweitgrößte TV-Marke in Folge gesichert. In Europa stiegen die TV-Lieferungen von TCL um 40,1 %, wobei der Marktanteil in Frankreich, Schweden und Polen unter den ersten zwei und in der Tschechischen Republik und Spanien unter den ersten drei rangierte, was die starke Leistung der Marke weltweit unterstreicht.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Marke der Unterhaltungselektronik und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Datenbrillen (Smart Glasses) bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498881/WechatIMG851.jpg