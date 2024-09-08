TCL на IFA 2024 представлены товары и технологии для более умного и здорового образа жизни | TCL представляет на IFA 2024 широкий ассортимент товаров и инновационные технологии для более умного и здорового образа жизни

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке IFA 2024 в Берлине компания TCL Electronics, ведущий производитель бытовой электроники и занимающий второе место в мире бренд телевизоров, представила свой актуальнейший ассортимент инновационных технологий, продемонстрировав одну из самых широких линеек товаров. Наряду с тем что выставка IFA отметила свой 100-летний юбилей, компания TCL также оказала значительное влияние своей крупнейшей в истории выставочной площадью, впечатляющими почти 3000 квадратных метров, установив новый исторический ориентир для бренда.

TCL Presents Extensive Product Portfolio and Innovative Technologies for a Smarter and Healthier Lifestyle at IFA 2024

Повышение уровня домашних развлечений благодаря передовым аудиовизуальным достижениям

Являясь лидером и первопроходцем в области дисплеев с большим экраном и технологии Mini LED, TCL устанавливает новые стандарты качества изображения посредством новейших телевизоров, одновременно повышая аудиовизуальные ощущения от больших экранов.

Новейший продукт TCL, телевизор X11H Premium QD-Mini LED, демонстрирует универсальную технологию управления ореолом, разработанную TCL, что является еще одной вехой для отрасли. Еще одним ключевым продуктом на стенде компании является телевизор TCL X955 Max, являющийся самым большим в мире 115-дюймовым телевизором QD-Mini LED, поднимающим домашние развлечения на новый уровень за счет ощущений от просмотра, которым нет равных в отрасли.

TCL также представила совершенно новую серию своих телевизоров NXTFRAME, которая меняет представления о будущем цифрового искусства и развлечений дома. Профессиональная версия телевизора TCL NXTFRAME оснащена технологией формирования звука, разработанной в сотрудничестве с Bang & Olufsen, люксовым брендом аудиотехники, который поставляет свои индивидуальные звуковые решения потребителям по всему миру.

Инновации были частью более широкого модельного ряда дисплеев TCL, анонсированного на глобальной пресс-конференции компании на IFA 2024, включающего также новейшие мониторы серии R8 и флагманские звуковые панели Q85H и Q75H. Благодаря запатентованной технологии RAY•DANZ и технологии TCL Tutti Choral эти звуковые панели облегчают создание более впечатляющего домашнего кинотеатра.

Расширение возможностей подключения благодаря новым решениям для мобильных, автомобильных и интеллектуальных дисплеев

В последних анонсированных смартфонах TCL 50 PRO NXTPAPER 5G и TCL 50 NXTPAPER 5G используется технология отображения информации NXTPAPER 3.0, помогающая заботиться о зрении. Эти устройства имеют инновационную кнопку NXTPAPER, которая обеспечивает удобный переход в режим Max Ink, способствующий более глубокому взаимодействию и концентрации внимания при одновременном снижении нагрузки на глаза. Кроме того, компания TCL расширила возможности этой новой серии устройств NXTPAPER, включив в нее передовые технологии искусственного интеллекта благодаря стратегическому партнерству с Microsoft. Недавно выпущенный планшет TCL TAB 11 2-го поколения отличается улучшенным отображением информации, многозадачностью и обширным объемом памяти для хранения данных.

Кроме того, своим последним достижением в области дополненной реальности, очками RayNeo Air 2S XR, компания TCL установила новый стандарт впечатлений для пользователей, объединив визуальные впечатления премиум-класса с инновационной симметричной аудиосистемой.

В сегменте автомобильных решений компания TCL интегрировала интеллектуальные функции, персонализацию и безопасность, продемонстрировав на IFA свои новейшие решения. Интеллектуальное решение TCL для интеграции приборов водителя и решение TCL для оптимизации дисплеев водителя не только являются экономичными творческими решениями, но и повышают производительность, обеспечивая пользователям ощущение от управления автомобилем с использованием приборов высокого уровня, как в кино.

TCL также представила плоскопанельный дисплей серии M, получив два сертификата TÜV Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания, что защищает зрение даже при длительном использовании. Кроме того, компания TCL представила специализированную систему Smart Hotel System, разработанную для удовлетворения конкретных потребностей гостиничных групп, предлагая высокоинтегрированные и настраиваемые функции, адаптированные для B2B-клиентов отелей.

Переосмысление умного образа жизни благодаря бытовой технике, предназначенной для более здорового образа жизни

TCL представила серию инновационных бытовых приборов, в которых сочетаются технологии с ориентированным на пользователей дизайном и которые определяют новые стандарты энергоэффективности, здоровья и оптимизации пространства для умного образа жизни.

TCL представила обеспечивающий приток свежего воздуха кондиционер FreshIN 3.0, который может быть подключен к экосистеме, оснащен полезной для здоровья системой фильтрации QuadruPuri Filters, использует энергосберегающий алгоритм ИИ и голосовое управление. Кондиционер воздуха TCL BreezeIN 2.0 лидирует в отрасли благодаря ультраэнергоэффективной модели ИИ, использующей большие данные. Встроенный холодильник Free Built-in отличается полностью интегрируемым дизайном, идеально вписываясь в пространство кухни, и имеет систему T-Fresh, предназначенную для обеспечения высокого уровня стерилизации. Пара из стиральной и сушильной машин P68 с возможностью установки друг на друга идеально подходит для компактных помещений и имеет передовую технологию недопущения складок.

TCL расширяет свою экосистему умного дома за счет ассортимента устройств для дома, улучшающих связанность оборудования. Заглядывая в будущее, TCL также планирует вывести на североамериканский рынок смарт-замок с видео и ИИ-камеру, укрепив свое присутствие в категории «умный дом».

Вдохновляя на великолепие с помощью последовательных ESG-инициатив и стратегических партнерств

TCL продемонстрировала инновационное решение Smart Home Energy Solution, объединяющее солнечные панели, системы накопления энергии, тепловые насосы, зарядные устройства для электромобилей и бытовую технику в единую платформу. С помощью приложения TCL Home пользователи могут отслеживать и контролировать всю энергетическую экосистему, обеспечивая максимальное использование экологичной энергии и снижая затраты, что делает дома умнее и экологичнее.

На IFA 2024 также впервые представлена всеобъемлющая история ONE TCL ESG, иллюстрирующая твердую приверженность TCL устойчивому будущему по всей вертикально интегрированной цепочке поставок.

В ходе проведения кампании #TCLGreen компания TCL укрепляет свою приверженность защите планеты и созданию более экологичного мира для всех.

Компания TCL всегда стремится подчеркнуть синергию спортивного мастерства с технологическими инновациями, объединяясь с партнерами, включая спорт и киберспорт. На выставке было представлено слияние спортивных партнерств, создающих интерактивные зоны, которые привлекают более молодую аудиторию. Появление легенды испанского футбола Давида Вилья Санчеса (David Villa Sánchez) вызвало ажиотаж на мероприятии, подчеркнув приверженность TCL поддержке спорта и ее глобальное влияние.

Крис Лефтери (Chris Lefteri), мировой лидер в области CMF (цвет, материал, отделка), поделился своим глубоким знанием того, как передовой дизайн материалов способствует технологическому прогрессу, предлагая участникам возможность ощутить, как CMF будет улучшать будущие продукты TCL.

TCL продолжает углублять свою глобальную стратегию локализации и укреплять свое технологическое лидерство. В первой половине 2024 года компания TCL поставила в мире 12,52 млн телевизоров, последовательно укрепляя свои позиции второго из лучших в мире брендов телевизоров. В Европе поставки телевизоров TCL выросли на 40,1 %, при этом занимая по доле рынка второе место во Франции, Швеции и Польше и третье в Чехии и Испании, что демонстрирует высокие показатели бренда во всем мире.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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