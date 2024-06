NABR elogia a decisão da IUCN de reavaliar o status dos macacos de cauda longa

Uma abordagem baseada na ciência determinará se a espécie está realmente "Em risco de extinção"

WASHINGTON, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A National Association for Biomedical Research (NABR) elogia a decisão da União para a Conservação da Natureza (IUCN) de reavaliar a designação "Em risco de extinção" dos macacos de cauda longa (macaca fascicularis).

"A NABR está satisfeita que a IUCN reavaliará sua designação de macacos de cauda longa como 'Em risco de extinção'," disse Matthew R. Bailey, presidente da NABR. "A decisão da IUCN de elevar os macacos de cauda longa para 'Em risco de extinção' em 2022 não foi justificada, nem apoiada por informações científicas. A NABR espera trabalhar com a IUCN para garantir a integridade científica de seus processos."

Em 2023, a NABR convocou uma equipe de revisão técnica para revisar a base da designação da IUCN.1 Em setembro de 2023, a NABR apresentou uma petição formal à IUCN seguida de uma petição ampliada em fevereiro de 2024. A petição ampliada solicitava que a IUCN realizasse uma nova avaliação científica do status da espécie.

A petição ampliada da NABR demonstra que a revisão de 2022 de Hansen et. al., que a IUCN usou como base para sua decisão de elevar o status do macaco de cauda longa, deturpa os dados existentes.2

Uma petição separada apresentada pelo Dr. Hank Jenkins afirma que os autores da revisão de Hansen e colaboradores (2022) possuem conflitos de interesse que requerem investigação mais aprofundada pela IUCN. Esta petição continua pendente perante a IUCN.

Embora a IUCN não tenha nenhuma autoridade legislativa ou regulatória, sua "Lista Vermelha" pode influenciar as decisões políticas sobre a espécie. A decisão da IUCN de reavaliar sua designação de "Em risco de extinção" dos macacos de cauda longa é importante porque a espécie é amplamente usada em pesquisas biomédicas.

Seis dos 25 medicamentos prescritos mais utilizados foram desenvolvidos com a ajuda de macacos de cauda longa3. A pesquisa com macacos de cauda longa também tem sido crucial para os avanços na medicina regenerativa4, imunologia5, câncer6, desenvolvimento de vacinas7 e farmacologia8.

A decisão final da IUCN está disponível on-line em https://bit.ly/IUCNRulingLTMs.

Mais informações sobre a petição NABR estão disponíveis on-line em www.nabr.org.

Sobre a National Association for Biomedical Research

Fundada em 1979, a National Association for Biomedical Research (NABR) é a única associação sem fins lucrativos 501(c)(6) dedicada a políticas públicas sólidas para o uso humanitário de animais em pesquisa, educação e testes biomédicos. Os membros incluem mais de 340 universidades, escolas médicas e veterinárias, hospitais universitários, empresas farmacêuticas e de biotecnologia, grupos de pacientes e sociedades acadêmicas e profissionais que confiam na pesquisa animal humanitária e responsável para promover a saúde humana e animal global. Saiba mais sobre nós em www.nabr.org.

