NABR تشيد بقرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لإعادة تقييم وضع قرود المكاك طويلة الذيل

واشنطن ، 26 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تشيد الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) بقرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بإعادة تقييم تصنيف قرود المكاك طويلة الذيل (باللاتينية "ماكاكا فاسكيكولاريس" macaca fascicularis) على أنها "مهددة بالانقراض".

قال ماثيو آر بيلي ، رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية: "يسر الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية أن يعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عن إعادة تقييم تصنيفها لقرود المكاك طويلة الذيل على أنها "مهددة بالانقراض". "لم يكن قرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإدراج قرود المكاك طويلة الذيل في قائمة "الأنواع المهددة بالانقراض" في عام 2022 مبررًا ، ولا مدعومًا بمعلومات علمية. تتطلع الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية إلى العمل مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لضمان النزاهة العلمية لعملياتها."

في عام 2023 ، شكلت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية فريق مراجعة فنية لمراجعة أساس تسمية الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. في سبتمبر 2023 ، قدمت الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية1 عريضة رسمية إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تليها عريضة موسعة في فبراير 2024. طالبت العريضة الموسعة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإجراء تقييم جديد قائم على أساس علمي لحالة النوع.

يظهر التماس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية الموسع أن مراجعة 2022 من قبل هانسن وآخرين ، التي استخدمها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كأساس لقرارها بإضافة وضع قرود المكاك طويلة الذيل ، تسيء تفسير البيانات الموجودة.2

تؤكد عريضة منفصلة قدمها الدكتور هانك جينكينز أن مؤلفو مراجعة هانسن وآخرين. (2022) لديهم تضارب مصالح يتطلب المزيد من التحقيق من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. لا يزال هذا الالتماس معلقًا أمام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

في حين أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ليس لديه أي سلطة تشريعية أو تنظيمية ، فإن "القائمة الحمراء" الخاصة به قد تؤثر على قرارات السياسة المتعلقة بالأنواع. قرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإعادة تقييم تصنيفه "مهدد بالانقراض" لقرود المكاك طويلة الذيل مهم لأن هذا النوع يُستخدم على نطاق واسع في البحوث الطبية الحيوية.

تم تطوير ستة من أصل 25 من أكثر الأدوية الموصوفة على الوصفات الطبية استخدامًا بالاستعانة بقرود المكاك طويلة الذيل3. كما كان البحث باستخدام قرود المكاك طويلة الذيل أمرًا بالغ الأهمية للتقدم في الطب التجديدي4، وعلم المناعة5، والسرطان6، وتطوير اللقاحات7، وعلم الصيدلة8.

يتوفر الحكم النهائي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على الإنترنت على: https://bit.ly/IUCNRulingLTMs .

المزيد من المعلومات المتعلقة بعريضة الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية متوفرة على الإنترنت على www.nabr.org .

نبذة عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) في عام 1979، هي الجهة الوحيدة غير ربحية التي يندرج تأسيسها تحت الفقرة رقم 501(c)(6) وتهدف بشكل أساسي الى وضع وتطبيق سياسة عامة سليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات في الأبحاث الطبية الحيوية، والتعليم والاختبارات. يشتمل الفريق على العديد من الأعضاء من نحو ما يزيد عن 340 جامعة، وكليات طبية وبيطرية، ومستشفيات تعليمية، وشركات أدوية وتكنولوجيا حيوية، ومجموعات من المرضى، وجمعيات أكاديمية ومهنية تعتمد على البحوث الإنسانية والحيوانية المسؤولة للنهوض بصحة الإنسان والحيوان على المستوى العالمي. تعرف على المزيد عنا على الرابط www.nabr.org .

