NABR высоко оценивает решение МСОП пересмотреть статус длиннохвостых макак

ВАШИНГТОН, 26 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) высоко оценивает решение Союза охраны природы (МСОП) пересмотреть обозначение «под угрозой исчезновения» длиннохвостых макак (macaca fascicularis).

«Ассоциация NABR рада, что МСОП пересмотрит свое определение длиннохвостых макак как находящихся под угрозой исчезновения, — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент NABR. — Решение МСОП включить длиннохвостых макак в список «под угрозой исчезновения» в 2022 году не было ни оправдано, ни подкреплено научной информацией. NABR надеется на сотрудничество с МСОП для обеспечения научной целостности процессов».

В 2023 году ассоциация NABR созвала группу по техническому обзору для рассмотрения оснований для назначения МСОП.1 В сентябре 2023 года NABR подала официальную петицию в МСОП, за которой последовала расширенная петиция в феврале 2024 года. В расширенной петиции содержалась просьба к МСОП провести новую научно обоснованную оценку статуса вида.

Расширенная петиция NABR демонстрирует, что обзор 2022 года Хансена (Hansen) и др., который МСОП использовал в качестве основы для своего решения перечислить статус длиннохвостой макаки, искажает существующие данные.2

В отдельном ходатайстве, поданном доктором Хэнком Дженкинсом (Hank Jenkins), утверждается, что авторы обзора (2022) имеют конфликты интересов, которые требуют дальнейшего расследования МСОП. Это ходатайство остается на рассмотрении МСОП.

Хотя МСОП не имеет никаких законодательных или регулирующих полномочий, его «Красный список» может влиять на политические решения в отношении данного вида. Решение МСОП пересмотреть свое определение находящихся «под угрозой исчезновения» длиннохвостых макак имеет важное значение, поскольку этот вид широко используется в биомедицинских исследованиях.

Шесть из 25 наиболее часто используемых рецептурных препаратов были разработаны с помощью длиннохвостых макак3. Исследования с длиннохвостыми макаками также имели решающее значение для достижений в области регенеративной медицины4, иммунологии5, рака6, разработки вакцины7 и фармакологии8.

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований

Основанная в 1979 году Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), занимающейся обоснованной государственной политикой гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и тестировании. В нее входят более 340 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте больше о нас на сайте www.nabr.org.

