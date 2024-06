NABR 讚揚 IUCN 重新評估長尾獼猴地位的決定

基於科學的方法,將確定此物種是否真正是「瀕危」

華盛頓2024年6月26日 /美通社/ -- 美國國家生物醫學研究協會 (NABR) 表揚 國際自然與自然資源保護聯盟 (IUCN) 重新評估指定長尾獼猴 (macaca fascicularis) 為「瀕危」物種的決定。

NABR 主席 Matthew R. Bailey 表示:「NABR 欣然得悉 IUCN 將重新評估將長尾獼猴列為『瀕危物種』的決定。」「IUCN 在 2022 年將長尾猴列為『瀕危』的決定並不合理,也沒有科學資料的支持。NABR 期待與 IUCN 合作,以確保其流程的科學完整性。」

2023 年,NABR 召開一個技術審查團隊,檢討 IUCN 指定物種狀態的依據。1 2023 年 9 月,NABR 向 IUCN 遞交了正式申訴,然後於 2024 年 2 月遞交進一步申訴。進一步申訴要求 IUCN 對此物種的狀態進行新的科學基礎評估。

NABR 的進一步申訴證明,IUCN 決定將長尾獼猴列入上名錄時,所依據的 Hansen et. al. 在 2022 年進行的審查,歪曲了現有數據。2

Hank Jenkins 博士提交的另一份申訴聲稱,Hansen et. al. (2022) 評審作者存在利益衝突,需要 IUCN 進一步調查。此申訴有待 IUCN 處理。

儘管 IUCN 沒有任何立法或監管權力,但其「紅名單」(Red List) 可能會影響有關此物種的政策決定。IUCN 重新評估其對長尾獼猴的「瀕危」名稱的決定,十分重要,因為這物種被廣泛用於生物醫學研究。

25 種最常用的處方藥中,有 6 種是在長尾獼猴的幫助下開發的3。對於再生醫學4、免疫學5、癌症6、疫苗開發7和藥理學8的進步來說,研究長尾獼猴也是非常重要。

IUCN 的最終裁決可於 https://bit.ly/IUCNRulingLTMs 瀏覽。

有關 NABR 申訴的更多資訊,可在 www.nabr.org 查看。

關於美國國家生物醫學研究協會 (NABR)

成立於 1979 年,NABR 是唯一一間 501(c)(6) 非牟利協會,致力於制定合理的公共政策,在生物醫學研究、教育和測試中以人道的方式使用動物。此協會成員包括 340 多間大學、醫學院及獸醫學校、教學醫院、製藥及生物科技公司、病人團體,以及根據人道和負責任動物研究而推動全球人類與動物健康的學術與專業協會。請在 www.nabr.org 了解更多關於我們的資訊。

1 NABR 技術審查團隊成員包括華盛頓大學 (University of Washington) 的 Ray Hilborn 博士;曾任職美國地質調查局 (U.S. Geological Survey) 的 David Smith 博士;和華盛頓大學 (University of Washington) 羅賓•沃普爾斯博士。

2 詳見 Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023)。長尾獼猴是否面臨絕種威脅?American Journal of Primatology,e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 FBR 在研究中有限責任公司的作用資料表 01-2024 最終版 (FBR's Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL),可於網上瀏覽 https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases 再生醫學

5 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 免疫學

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer 癌症研究/治療

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ 行為藥理學

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ 新型冠狀病毒19 疫苗開發

聯絡方式:Eva Maciejewski

[email protected]

(202) 967-8305

SOURCE National Association for Biomedical Research