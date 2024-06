Asociácia NABR oceňuje rozhodnutie IUCN prehodnotiť status makakov dlhochvostých

Podľa vedecky podloženého prístupu sa určí, či je druh skutočne „ohrozený"

WASHINGTON, 25. júna 2024 /PRNewswire/ -- National Association for Biomedical Research (NABR) oceňuje rozhodnutie Union for the Conservation of Nature (IUCN) prehodnotiť pri makakoch dlhochvostých (macaca fascicularis) označenie „ohrozené".

„NABR teší, že IUCN prehodnotí svoje označenie makakov dlhochvostých ako „ohrozených"," uviedol Matthew R. Bailey, prezident NABR. „Rozhodnutie IUCN z roku 2022 povýšiť makaky dlhochvosté na „ohrozené" nebolo odôvodnené ani podporené vedeckými faktami. NABR sa teší na spoluprácu s IUCN s cieľom zaistiť vedeckú integritu svojich postupov."

V roku 2023 NABR zvolal tím na technické preskúmanie, aby prehodnotil opodstatnenosť označenia IUCN.1 V septembri 2023 asociácia NABR podala IUCN formálnu petíciu, po ktorej nasledovala rozšírená petícia vo februári 2024. Rozšírená petícia požadovala, aby IUCN vykonal nové vedecky podložené posúdenie stavu tohto druhu.

Rozšírená petícia NABR dokazuje, že preskúmanie z roku 2022, ktoré vykonal Hansen a kol., na základe ktorého IUCN vydal svoje rozhodnutie o zmene štatútu makaka dlhochvostého, skresľuje existujúce údaje.2

Samostatná petícia podaná Dr. Hankom Jenkinsom tvrdí, že autori preskúmania Hansen a kol. (2022) sú v konflikte záujmov, ktorý si vyžaduje ďalšie vyšetrovanie IUCN. Táto petícia zostáva v konaní pred IUCN.

Hoci IUCN nemá žiadnu legislatívnu alebo regulačnú právomoc, jej „Červený zoznam" môže ovplyvniť politické rozhodnutia týkajúce sa daného druhu. Rozhodnutie IUCN prehodnotiť označenie makakov dlhochvostých ako „ohrozené" je dôležité, pretože tento druh sa vo veľkej miere používa v biomedicínskom výskume.

Šesť z 25 najpoužívanejších liekov na predpis bolo vyvinutých práve pomocou makakov dlhochvostých3. Výskum s makakmi dlhochvostými bol tiež rozhodujúci pre pokroky v regeneratívnej medicíne4, imunológii5, výskume rakovine6, vývoji vakcín 7 a farmakológii8.

Konečné rozhodnutie IUCN je k dispozícii online na adrese https://bit.ly/IUCNRulingLTMs.

Viac informácií o petícii NABR je k dispozícii online na adrese www.nabr.org.

O asociácii National Association for Biomedical Research

National Association for Biomedical Research (Národná asociácia pre biomedicínsky výskum – NABR), založená v roku 1979, je jedinou neziskovou organizáciou v kategórii 501(c)(6), ktorá sa venuje zdravej verejnej politike humánneho používania zvierat v biomedicínskom výskume, vzdelávaní a testovaní. Medzi jej členov patrí viac ako 340 univerzít, lekárskych a veterinárnych škôl, fakultných nemocníc, farmaceutických a biotechnologických spoločností, pacientskych skupín, akademických a odborných spoločností, ktoré sa spoliehajú na humánny a zodpovedný výskum na zvieratách s cieľom zlepšiť globálne zdravie ľudí a zvierat. Viac informácií o nás nájdete na stránke www.nabr.org.

1Členmi tímu na technické preskúmanie NABR sú Dr. Ray Hilborn z Washingtonskej univerzity; Dr. David Smith, predtým z US Geological Survey; a Dr. Robin Waples z Washingtonskej univerzity.

2 Pozri Hilborn, R. a Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? (Hrozí makakom dlhochvostým vyhynutie?) American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 FBR's Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL, dostupné online na adrese https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. regeneratívna medicína

5 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 imunológia

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer . výskum rakoviny/liečba

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ behaviorálna farmakológia

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ vývoj vakcín proti COVID 19

