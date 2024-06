La NABR elogia la decisión de la UICN de reevaluar la situación de los macacos de cola larga

Un enfoque basado en la ciencia determinará si la especie está realmente "en peligro"

WASHINGTON, 26 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- La Asociación Nacional de Investigación Biomédica (NABR) elogia la decisión de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de reevaluar la designación de "en peligro" de los monos macacos de cola larga (macaca fascicularis).

"NABR se complace de que la UICN vaya a reevaluar su designación de los macacos de cola larga como 'en peligro'", destacó Matthew R. Bailey, presidente de la NABR. "La decisión de la UICN de elevar a los macacos de cola larga a la categoría de 'en Peligro' en 2022 no estaba justificada, ni respaldada por información científica. La NABR espera trabajar con la UICN para garantizar la integridad científica de sus procesos".

En 2023, NABR convocó a un equipo de revisión técnica para revisar la base de la designación de la UICN.1 En septiembre de 2023, NABR presentó una petición formal ante la UICN, seguida de una petición ampliada en febrero de 2024. La petición ampliada solicitaba que la UICN llevara a cabo una nueva evaluación científica de la situación de la especie.

La petición ampliada de la NABR demuestra que la revisión de 2022 de Hansen et. al., que la UICN utilizó como base para su decisión de elevar el estatus del macaco de cola larga, tergiversa los datos existentes.2

Una petición separada presentada por el doctor Hank Jenkins afirma que los autores de la revisión Hansen et al. (2022) poseen conflictos de intereses que requieren una mayor investigación por parte de la UICN. Esta petición sigue pendiente ante la UICN.

Aunque la UICN carece de autoridad legislativa o reglamentaria, su "Lista Roja" puede influir en las decisiones políticas relativas a la especie. La decisión de la UICN de reevaluar la designación de "en peligro" de los macacos de cola larga es importante porque la especie se utiliza mucho en la investigación biomédica.

Seis de los 25 medicamentos de venta con receta más utilizados se desarrollaron con la ayuda de macacos de cola larga3. La investigación con macacos de cola larga también ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa4, inmunología5, cáncer6, desarrollo de vacunas7 y farmacología8.

La decisión final de la UICN está disponible en línea en https://bit.ly/IUCNRulingLTMs .

Para más información sobre la petición de la NABR, visite www.nabr.org .

Acerca de la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica

Fundada en 1979, la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR) es la única asociación sin ánimo de lucro 501(c)(6) dedicada a una política pública sólida para el uso humanitario de animales en investigación biomédica, educación y experimentación. Entre sus miembros se encuentran más de 340 universidades, facultades de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, grupos de pacientes y sociedades académicas y profesionales que confían en la investigación animal responsable y humanitaria para mejorar la salud humana y animal en todo el mundo. Más información en www.nabr.org .

1 Los miembros del equipo de revisión técnica de la NABR son el doctor Ray Hilborn, de la Universidad de Washington; el doctor David Smith, antiguo miembro del Servicio Geológico de Estados Unidos; y el doctor Robin Waples, de la Universidad de Washington.

2 Consulte Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 FBR's Role of LTMs in Research Fact Sheet 01-2024 FINAL, disponible en línea en https://fbr-cms-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com/FBR_s_Role_of_LT_Ms_in_Research_Fact_Sheet_01_2024_FINAL_802d17fd7d.pdf?updated_at=2024-02-26T16:44:17.000Z

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases . Medicina regenerativa

5 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7 inmunología

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer . investigación/terapias de cáncer

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/ farmacología conductual

8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/ desarrolo de la vacuna de COVID 19

