NABR popiera decyzję IUCN o ponownej weryfikacji statusu makaków długoogoniastych

Podejście naukowe pozwoli ustalić, czy gatunek jest rzeczywiście zagrożony.

WASZYNGTON, 25 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych (NABR) popiera decyzję Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) o ponownej weryfikacji statusu makaków długoogoniastych (macaca fascicularis) jako gatunku zagrożonego.

„NABR z zadowoleniem przyjmuje informację o weryfikacji oznaczenia makaków długoogoniastych jako gatunku zagrożonego – powiedział Matthew R. Bailey, prezes NABR. – Decyzja IUCN o wpisaniu makaków długoogoniastych na listę gatunków zagrożonych w 2022 r. nie była uzasadniona ani poparta danymi naukowymi. NABR zamierza współpracować z IUCN nad zapewnieniem rzetelności naukowej tego procesu".

W 2023 r. NABR zwołało zespół ds. oceny technicznej, który miał zweryfikować podstawy oznaczenia nadanego przez IUCN.1 We wrześniu 2023 r. NABR złożyło oficjalną petycję do IUCN, a następnie rozszerzoną petycję w lutym 2024 r. Rozszerzona petycja wzywała IUCN do podjęcia nowej, opartej na danych naukowych oceny statusu gatunku.

W rozszerzonej petycji NABR wskazano, że ocena z 2022 r. dokonana przez Hansen i in., która posłużyła IUCN jako podstawa decyzji o zmianie statusu makaków długoogoniastych, nie odzwierciedla bieżących danych naukowych.2

Oddzielna petycja złożona przez dr. Hanka Jenkinsa stwierdza, że u autorów oceny Hansen i in. (2022) występuje konflikt interesów, który wymaga dalszej analizy ze strony IUCN. Petycja jest rozpatrywana przez IUCN.

Chociaż IUCN nie ma władzy ustawodawczej ani regulacyjnej, czerwona lista tworzona przez organizację może wpłynąć na decyzje w zakresie polityki dotyczącej tego gatunku. Decyzja IUCN o weryfikacji oznaczenia makaków długoogoniastych jako gatunku zagrożonego jest istotna, ponieważ gatunek jest szeroko wykorzystywany w badaniach biomedycznych.

Sześć z 25 najczęściej stosowanych leków na receptę opracowano dzięki makakom długoogoniastym3. Badania z udziałem makaków długoogoniastych odgrywają również ważną rolę w postępach w medycynie regeneracyjnej4, immunologii5, leczeniu nowotworów6, opracowywaniu szczepionek7 i farmakologii8.

