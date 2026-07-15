NABR: O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA rejeita, pela segunda vez, a petição de ativistas para incluir os macacos-de-cauda-longa na lista da Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção

WASHINGTON, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 14 de julho de 2026, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA ("USFWS") pela segunda vez se recusou a aceitar uma petição apresentada pelo People for the Ethical Treatment of Animals ("PETA") e outros grupos ativistas para incluir os macacos-de-cauda-longa ("LTM") (Macaca fascicularis) na lista da Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção ("ESA") dos EUA.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA determinou que a petição1 da PETA para incluir os macacos-de-cauda-longa na lista da ESA não apresenta informações científicas substanciais que justifiquem uma análise mais aprofundada. Esta é a segunda vez que o USFWS rejeita uma petição da PETA para incluir esta espécie de primata não humano nos últimos três anos2.

"A National Association for Biomedical Research elogia o USFWS por conduzir uma revisão completa e baseada na ciência da petição apresentada por grupos ativistas e por sua determinação de que os macacos-de-cauda-longa não justificam uma inclusão na lista da ESA", disse Matthew R. Bailey, presidente da National Association for Biomedical Research (NABR).

"Fica claro, com base nos autos, que grupos ativistas como a PETA têm tentado usar a Lei de Espécies Ameaçadas (ESA) e outros processos ambientais como arma para bloquear ou dificultar a pesquisa médica nos Estados Unidos e em todo o mundo. Isso não apenas coloca em risco a saúde e a segurança humanas, mas também prejudica o valor desses processos ambientais quando são usados como ferramentas para promover agendas políticas", acrescentou o Sr. Bailey.

"A NABR continuará a se envolver nesses processos para proteger a pesquisa médica nos EUA e em todo o mundo para garantir que as decisões sobre a proteção das espécies sejam baseadas nos melhores dados científicos e comerciais disponíveis."

Os macacos-de-cauda-longa são amplamente utilizados em pesquisas biomédicas em todo o mundo devido à sua grande semelhança com os seres humanos. A importação e o uso dessa espécie de primata não humano em pesquisas biomédicas são estritamente regulamentados por órgãos internacionais e agências federais dos EUA.

A pesquisa médica usando macacos-de-cauda-longa tem sido crucial para os avanços na medicina regenerativa 3, imunologia4, câncer5, desenvolvimento de vacinas 6 e farmacologia7. O National Institutes of Health (NIH) publicou recentemente uma revisão confirmando a importância dos macacos-de-cauda-longa na realização de pesquisas biomédicas 8.

"Devido às suas semelhanças fisiológicas e biológicas com os seres humanos, os macacos-de-cauda-longa são um recurso crucial para a pesquisa biomédica pré-clínica. Eles contribuem para o desenvolvimento de terapias antes do estágio de desenvolvimento do ensaio clínico em humanos", disse o Sr. Bailey. "Os macacos-de-cauda-longa têm sido fundamentais no desenvolvimento e na avaliação de segurança e eficácia de muitos dos medicamentos e tratamentos atuais. Eles continuam a ser inestimáveis para os avanços biomédicos."

Sobre a National Association for Biomedical Research

Fundada em 1979, a National Association for Biomedical Research (NABR) é a única associação sem fins lucrativos 501(c)(6) dedicada a políticas públicas sólidas para o uso humanitário de animais em pesquisa, educação e testes biomédicos. Os membros incluem mais de 280 universidades, escolas médicas e veterinárias, hospitais universitários, empresas farmacêuticas e de biotecnologia, grupos de pacientes e sociedades acadêmicas e profissionais que confiam na pesquisa animal humanitária e responsável para promover a saúde humana e animal global. Saiba mais sobre nós em www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,órgãos%20affected%20by%20degenerative%20diseases. medicina regenerativa

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. imunologia

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Além disso, %2C%20NHP%20naturally%20develop% 20cancers,e%20patients%20with%20human%20cancer. terapias contra o câncer

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. desenvolvimento de vacinas

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. farmacologia

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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(202) 967-8305

FONTE National Association for Biomedical Research