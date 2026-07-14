NABR: Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США во второй раз отклонила петицию активистов о включении длиннохвостых макак в список в соответствии с Законом об исчезающих видах

ВАШИНГТОН, 15 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- 14 июля 2026 года Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) во второй раз отказалась принять петицию, поданную организацией «Люди за этичное обращение с животными» («PETA») и другими группами активистов, о включении длиннохвостых макак (Macaca fascicularis) в список в соответствии с Законом об исчезающих видах («ESA»).

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США определила, что ходатайство PETA1 о включении длиннохвостых макак в список ESA не содержит существенной научной информации, требующей дальнейшего рассмотрения. Это второй раз, когда USFWS отклоняет ходатайство PETA о включении этого вида приматов в список за последние три года2.

«Национальная ассоциация биомедицинских исследований благодарит USFWS за проведение тщательного, научно обоснованного обзора петиции, поданной группами активистов, и за определение того, что длиннохвостые макаки не подпадают под действие ESA», — сказал Мэтью Р. Бейли (Matthew R. Bailey), президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований (NABR). —

Из записей ясно, что группы активистов, такие как PETA, пытались использовать ESA и другие экологические процессы, чтобы блокировать или препятствовать медицинским исследованиям в Соединенных Штатах и во всем мире. Это не только ставит под угрозу здоровье и безопасность людей, но и подрывает ценность этих экологических процессов, когда они используются в качестве инструментов для дальнейшей политической повестки дня», — добавил г-н Бейли.

«NABR будет продолжать участвовать в этих процессах для защиты медицинских исследований в США и во всем мире, чтобы гарантировать, что решения, касающиеся защиты видов, основаны на наилучших доступных научных и коммерческих данных».

Длиннохвостые макаки широко используются во всем мире в биомедицинских исследованиях, учитывая их близкое сходство с людьми. Импорт и использование этого вида приматов в биомедицинских исследованиях строго регулируется международными органами и федеральными агентствами США.

Медицинские исследования с участием длиннохвостых макак имеют решающее значение для открытий в области регенеративной медицины3, иммунологии4, рака5, разработки вакцин6 и фармакологии7. Национальные институты здравоохранения (NIH) недавно опубликовали обзор, подтверждающий важность длиннохвостых макак в проведении биомедицинских исследований.8.

«Из-за их физиологического и биологического сходства с людьми длиннохвостые макаки являются важным ресурсом для доклинических биомедицинских исследований. Они способствуют разработке методов лечения до стадии клинических испытаний на людях, — сказал г-н Бейли. Длиннохвостые макаки сыграли важную роль в разработке, а также в оценке безопасности и эффективности многих современных лекарств и методов лечения. Они по-прежнему бесценны для биомедицинских достижений».

О Национальной ассоциации биомедицинских исследований

Основанная в 1979 году Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) является единственной некоммерческой ассоциацией 501(c)(6), занимающейся обоснованной государственной политикой гуманного использования животных в биомедицинских исследованиях, образовании и тестировании. В нее входят более 280 университетов, медицинских и ветеринарных колледжей, учебных больниц, фармацевтических и биотехнологических компаний, групп пациентов, академических и профессиональных обществ, которые занимаются гуманными и ответственными исследованиями на животных на благо здоровья людей и животных во всем мире. Узнайте больше о нас на сайте www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. Регенеративная медицина

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. Иммунология

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. Лечение рака

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. Разработка вакцин

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. Фармакология

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Ева Мациевски (Eva Maciejewski)

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