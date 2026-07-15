NABR: Cơ quan Quản lý Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ lần thứ hai từ chối đơn yêu cầu đưa loài khỉ đuôi dài vào danh sách của Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng

WASHINGTON, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Vào ngày 14 tháng 7 năm 2026, Cục Quản lý Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ ("USFWS") đã lần thứ hai từ chối chấp nhận đơn đề nghị do Tổ chức Bảo vệ Động vật (PETA) và các nhóm nhà hoạt động khác đệ trình nhằm đưa loài khỉ đuôi dài ("LTM") (Macaca fascicularis) vào danh sách theo Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng ("ESA") của Hoa Kỳ.

Cục Quản lý Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ đã xác định rằng đơn đề nghị của PETA1 nhằm đưa loài khỉ LTM vào danh sách theo ESA không trình bày thông tin khoa học đáng kể nào cần duyệt xét thêm. Đây là lần thứ hai trong vòng ba năm qua USFWS từ chối đơn đề nghị của PETA nhằm đưa loài linh trưởng không phải con người này vào danh sách2.

"Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia hoan nghênh USFWS đã tiến hành cuộc duyệt xét kỹ lưỡng dựa trên cơ sở khoa học đối với đơn đề nghị do các nhóm nhà hoạt động đệ trình và đã đưa ra quyết định rằng loài khỉ LTM không cần được đưa vào danh sách theo ESA", Matthew R. Bailey, chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (NABR) cho biết.

"Hồ sơ cho thấy rõ ràng rằng các nhóm nhà hoạt động như PETA đã cố gắng sử dụng ESA và các quy trình môi trường khác như một vũ khí để ngăn chặn hoặc cản trở nghiên cứu y học tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Làm như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của con người mà còn làm suy yếu giá trị của các quy trình môi trường này khi chúng được sử dụng làm công cụ để phục vụ các mục đích chính trị", Ông Bailey nói thêm.

"NABR sẽ tiếp tục tham gia vào các quy trình này để bảo vệ nghiên cứu y học tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, nhằm đảm bảo các quyết định liên quan đến bảo vệ loài sẽ lấy cơ sở từ dữ liệu khoa học và thương mại tốt nhất hiện có."

Khỉ LTM được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong nghiên cứu y sinh do chúng có điểm tương đồng gần gũi với con người. Việc nhập khẩu và sử dụng loài linh trưởng không phải con người này trong nghiên cứu y sinh được các tổ chức quốc tế và các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ quản lý nghiêm ngặt.

Nghiên cứu y học sử dụng khỉ LTM đã trở thành yếu tố trọng yếu để thúc đẩy y học tái tạo3,, miễn dịch học4, ung thư5, phát triển vắc-xin6, và dược lý học7. Viện Y tế Quốc gia (NIH) gần đây đã công bố một bài đánh giá xác nhận tầm quan trọng của loài khỉ LTM trong nghiên cứu y sinh8.

"Do có những điểm tương đồng về sinh lý và sinh học với con người, khỉ LTM là nguồn lực quan trọng cho nghiên cứu y sinh tiền lâm sàng. Chúng đóng góp vào hoạt động phát triển các liệu pháp trước giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người," Ông Bailey nói. "Khỉ LTM đóng vai trò cốt yếu trong quá trình phát triển, cũng như đánh giá độ an toàn và hiệu quả của nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị hiện nay. Chúng vẫn duy trì giá trị vô cùng quan trọng đối với những tiến bộ về y sinh."

Giới thiệu về Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia

Được thành lập vào năm 1979, Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh Quốc gia (NABR) là hiệp hội hoạt động với mục đích phi lợi nhuận theo cơ chế 501(c)(6) duy nhất chuyên thực hiện chính sách công có tầm ảnh hưởng lớn đối với việc sử dụng động vật một cách nhân đạo trong nghiên cứu y sinh, giáo dục và thử nghiệm. Thành viên của Hiệp Hội bao gồm hơn 280 trường đại học, trường y và thú y, bệnh viện giảng dạy, công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, nhóm bệnh nhân, các hiệp hội học thuật và chuyên gia áp dụng nền tảng nghiên cứu trên động vật một cách nhân đạo và có trách nhiệm để nâng cao sức khỏe con người và động vật trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. y học tái tạo

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. miễn dịch học

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. liệu pháp điều trị ung thư

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. phát triển vắc-xin

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. dược lý học

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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SOURCE National Association for Biomedical Research