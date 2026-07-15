NABR: Amerykańska Służba ds. Ryb i Dzikiej Przyrody po raz drugi odrzuca wniosek aktywistów o objęcie makaków długoogonowych ochroną na podstawie Ustawy o gatunkach zagrożonych

WASZYNGTON, 15 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- 14 lipca 2026 r. Amerykańska Służba ds. Ryb i Dzikiej Przyrody (U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS) po raz drugi odmówiła uwzględnienia petycji złożonej przez organizację People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) oraz inne grupy aktywistów domagających się objęcia makaków długoogonowych (Macaca fascicularis) ochroną na mocy Ustawy o gatunkach zagrożonych Stanów Zjednoczonych (ESA).

Amerykańska Służba ds. Ryb i Dzikiej Przyrody uznała, że petycja PETA1 dotycząca wpisania makaków długoogonowych na listę gatunków chronionych na podstawie ESA nie zawiera wystarczających dowodów naukowych uzasadniających wszczęcie dalszego postępowania. Jest to już drugi przypadek w ciągu ostatnich trzech lat, gdy USFWS odrzuciła petycję PETA dotyczącą objęcia ochroną tego gatunku naczelnych innych niż człowiek2.

„Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych z uznaniem przyjmuje fakt, że USFWS przeprowadziła szczegółową ocenę petycji złożonej przez grupy aktywistów opartą na dowodach naukowych, i uznała, że makaki długoogonowe nie spełniają kryteriów objęcia ochroną na podstawie ESA" - powiedział Matthew R. Bailey, prezes Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Badań Biomedycznych (NABR).

„Z przedstawionej dokumentacji jasno wynika, że organizacje aktywistyczne takie jak PETA próbują wykorzystywać ESA oraz inne procedury związane z ochroną środowiska jako narzędzia do blokowania lub utrudniania badań medycznych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Takie działania nie tylko narażają zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, lecz także podważają znaczenie tych procedur, gdy są one wykorzystywane do realizacji celów politycznych" - dodał Bailey.

„NABR będzie nadal aktywnie uczestniczyć w tych postępowaniach w celu ochrony badań medycznych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie oraz dopilnowania, aby decyzje dotyczące ochrony gatunków opierały się na najlepszych dostępnych danych naukowych i handlowych".

Makaki długoogonowe są szeroko wykorzystywane w badaniach biomedycznych na całym świecie ze względu na ich duże podobieństwo do człowieka. Import oraz wykorzystywanie tego gatunku naczelnych innych niż człowiek w badaniach biomedycznych podlegają ścisłym regulacjom międzynarodowych organów oraz federalnych agencji Stanów Zjednoczonych.

Badania medyczne z wykorzystaniem makaków długoogonowych odegrały kluczową rolę w rozwoju medycyny regeneracyjnej3, immunologii4, onkologii5, opracowywaniu szczepionek6 oraz farmakologii7. Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) opublikowały niedawno przegląd badań potwierdzający znaczenie makaków długoogonowych dla prowadzenia badań biomedycznych8.

„Ze względu na podobieństwa fizjologiczne i biologiczne do człowieka makaki długoogonowe stanowią niezwykle ważny model w przedklinicznych badaniach biomedycznych. Wspierają rozwój nowych terapii jeszcze przed rozpoczęciem badań klinicznych z udziałem ludzi - powiedział Bailey. - Makaki długoogonowe odegrały kluczową rolę w opracowaniu wielu stosowanych obecnie leków i metod leczenia, a także w ocenie ich bezpieczeństwa i skuteczności. Nadal pozostają nieocenionym wsparciem dla dalszego rozwoju biomedycyny".

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych

Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Badań Biomedycznych (NABR), założone w 1979 r., jest jedyną organizacją non-profit podlegającą zwolnieniu zgodnie z sekcją 501(c)(6) amerykańskiego kodeksu skarbowego, która zajmuje się kształtowaniem rozsądnej polityki publicznej w zakresie humanitarnego wykorzystania zwierząt w badaniach, kształceniu i testowaniu w dziedzinie biomedycyny. Stowarzyszenie zrzesza ponad 280 uczelni, szkół medycznych i weterynaryjnych, szpitali klinicznych, firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, grup pacjentów oraz towarzystw akademickich i zawodowych, które opierają się na humanitarnych i odpowiedzialnych badaniach na zwierzętach w dążeniu do postępów w dziedzinie zdrowia ludzi i zwierząt na świecie. Szczegółowe informacje na stronie www.nabr.org.

1https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. medycyna regeneracyjna

4https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. immunologia

5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. terapie nowotworowe

6https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. opracowywanie szczepionek

7https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. farmakologia

8https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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