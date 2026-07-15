NABR: El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos rechaza por segunda vez la petición de los activistas de incluir a los monos macacos de cola larga en la lista de especies en peligro de extinción

WASHINGTON, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 14 de julio de 2026, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos ("USFWS", por sus siglas en inglés) se negó por segunda vez a aceptar una petición presentada por Personas por el Trato Ético de los Animales ("PETA", por sus siglas en inglés) y otros grupos de activistas para incluir a los monos macacos de cola larga ("LTM", por sus siglas en inglés) (Macaca fascicularis) bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción de los Estados Unidos ("ESA", por sus siglas en inglés).

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos determinó que la petición1 de PETA de incluir a los monos LTM en la lista de la ESA no presenta información científica sustancial que justifique una mayor revisión. Esta es la segunda vez que el USFWS rechaza una petición de PETA para incluir esta especie de primates no humanos en los últimos tres años2.

"La National Association for Biomedical Research (Asociación Nacional de Investigación Biomédica) elogia al USFWS por llevar a cabo una revisión exhaustiva y basada en la ciencia de la petición presentada por grupos de activistas y por su determinación de que los monos LTM no justifican su inclusión en la lista de la ESA", señaló Matthew R. Bailey, presidente de la National Association for Biomedical Research (NABR).

"Queda claro en el expediente que grupos activistas como PETA han intentado convertir a la ESA y otros procesos ambientales en armas para bloquear u obstaculizar la investigación médica en Estados Unidos y en todo el mundo. Hacerlo no solo pone en peligro la salud y la seguridad humanas, sino que socava el valor de estos procesos ambientales cuando se utilizan como herramientas para promover agendas políticas", agregó el Sr. Bailey.

"NABR continuará participando en estos procesos para proteger la investigación médica en EE. UU. y en todo el mundo para garantizar que las decisiones sobre la protección de especies se basen en los mejores datos científicos y comerciales disponibles".

Los monos LTM se utilizan ampliamente en todo el mundo en la investigación biomédica, dada su estrecha aproximación a los seres humanos. La importación y el uso de esta especie de primate no humano en la investigación biomédica están estrictamente regulados por organismos internacionales y agencias federales de los EE. UU.

La investigación médica con monos LTM ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa3, inmunología4, cáncer5, desarrollo de vacunas6 y farmacología7. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) publicaron recientemente una revisión que confirma la importancia de los monos LTM en la realización de investigaciones biomédicas8.

"Debido a sus similitudes fisiológicas y biológicas con los humanos, los monos LTM son un recurso crucial para la investigación biomédica preclínica. Contribuyen al desarrollo de terapias antes de la etapa de desarrollo de los ensayos clínicos en humanos", afirmó el Sr. Bailey. "Los monos LTM han sido fundamentales en el desarrollo y en la evaluación de la seguridad y la eficacia de muchos de los medicamentos y tratamientos actuales. Siguen siendo invaluables para los avances biomédicos".

Acerca de la National Association for Biomedical Research

Fundada en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) es la única asociación sin fines de lucro de tipo 501(c)(6), dedicada a una política pública sólida para el uso humanitario de animales en investigación, educación y pruebas biomédicas. Entre sus miembros hay más de 280 universidades, facultades de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, grupos de pacientes y sociedades académicas y profesionales que confían en la investigación animal humanitaria y responsable para mejorar la salud humana y animal en todo el mundo. Más información en www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. medicina regenerativa

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. inmunología

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2c%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. terapias contra el cáncer

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. desarrollo de vacunas

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. farmacología

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

[email protected]

(202) 967-8305

FUENTE National Association for Biomedical Research