NABR：米国魚類野生生物局、カニクイザルを絶滅危惧種法の対象に指定するよう求める活動家らの請願を再び却下

ワシントン, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- 2026年7月14日、米国魚類野生生物局（「USFWS」）は、People for the Ethical Treatment of Animals（「PETA」）およびその他の活動家団体が、カニクイザル（「LTM」）（Macaca fascicularis）を米国絶滅危惧種法（ESA）の対象に指定するよう求めて提出した請願書の受理を再び拒否しました。

米国魚類野生生物局は、LTMサルを絶滅危惧種法（ESA）の対象種に指定するよう求めるPETAの請願1には、さらなる審査を行うに足る実質的な科学的情報が示されていないと判断しました。USFWSが、この非ヒト霊長類種をESAの対象種に指定するよう求めるPETAの請願を却下したのは、過去3年間で今回が2回目です2。

「全米生物医学研究協会は、活動家団体から提出された請願書について、USFWSが科学的根拠に基づいた徹底的な審査を行い、LTMサルをESAに基づく指定対象とする必要はないとの判断を下したことを称賛します」と、全米生物医学研究協会（NABR）会長のMatthew R. Bailey氏は述べました。

「記録から明らかなように、PETAのような活動家団体は、米国および世界各地における医学研究を阻止または妨害するために、ESAやその他の環境関連手続きを武器として利用しようとしてきました。そうすることは、人々の健康や安全を脅かすだけでなく、こうした環境関連手続きが政治的な目的を推進するための手段として利用される場合、その価値を損なうことにもなります」と、Bailey氏は付け加えました。

「NABRは、米国および世界各地における医学研究を守るとともに、種の保護に関する決定が入手可能な最良の科学的・商業的データに基づくものとなるよう、こうした手続きに引き続き関与していきます。」

LTMサルは、人間と非常に近い特性を持つことから、世界中で生物医学研究に広く利用されています。この非ヒト霊長類種の輸入、ならびに生物医学研究における利用は、国際機関および米国連邦機関によって厳格に規制されています。

LTMサルを用いた医学研究は、再生医療3、免疫学4、がん5、ワクチン開発6、および薬理学7の進歩において極めて重要な役割を果たしてきました。米国国立衛生研究所（NIH）は最近、生物医学研究の実施におけるLTMサルの重要性を裏付ける総説を発表しました8。

「LTMサルは、人間と生理学的および生物学的に類似しているため、前臨床段階の生物医学研究において極めて重要な研究資源となっています。また、ヒトを対象とした臨床試験段階に至る前の治療法の開発に貢献しています」と、Bailey氏は述べました。「LTMサルは、今日の多くの医薬品や治療法の開発、ならびにそれらの安全性および有効性の評価において、極めて重要な役割を果たしてきました。彼らは、生物医学の進歩にとって、今なおかけがえのない存在であり続けています。」

全米生物医学研究協会について

1979年に設立された全米生物医学研究協会（NABR）は、生物医学研究、教育、および試験における動物の人道的な利用に向けた健全な公共政策の推進に専念する、唯一の501(c)(6)非営利団体です。会員には、大学、医学部・獣医学部、教育病院、製薬・バイオテクノロジー企業、患者団体、ならびに学術団体や専門団体など、280を超える組織が含まれており、これらは、世界の人類および動物の健康を促進するために、人道的かつ責任ある動物実験に依拠しています。NABRの詳細については、www.nabr.orgをご覧ください。

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. 再生医療

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. 免疫学

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. がん治療

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. ワクチン開発

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. 薬理学

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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SOURCE National Association for Biomedical Research