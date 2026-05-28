Nasser Zayour, da TXOne Networks, sobre por que a execução, e não a visibilidade, definirá a próxima fase da segurança OT

TAIPEI, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A segurança OT está entrando em uma nova fase. Embora as organizações industriais tenham melhorado expressivamente a visibilidade de seus ambientes, muitas ainda enfrentam dificuldades para reduzir o risco sem interromper as operações.

Em uma entrevista à CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, vice-presidente de Alianças Globais e Canais da TXOne Networks, explica por que o setor deve ir além das estratégias focadas em visibilidade e avançar em direção à execução operacionalmente segura.

"A visibilidade não é mais o problema", disse Zayour. "As organizações conseguem identificar riscos, mas muitas têm dificuldade em agir porque as abordagens tradicionais de remediação não se alinham com a forma como os ambientes industriais realmente operam."

Ao contrário dos ambientes de TI, os sistemas industriais operam sob restrições operacionais rigorosas, em que o tempo de inatividade, a segurança e a continuidade da produção permanecem como prioridades máximas. Como resultado, muitas organizações enfrentam desafios de execução, apesar de compreenderem onde as vulnerabilidades existem.

Para preencher essa lacuna, a TXOne Networks está avançando em sua abordagem SenninRecon, projetada para ajudar as organizações a passar da visibilidade para a redução estruturada de riscos por meio de ações faseadas e alinhadas operacionalmente.

Para parceiros globais de canais e MSSPs, o SenninRecon apresenta um modelo de engajamento escalável e repetível. Projetos tradicionais de visibilidade em OT frequentemente resultam em relatórios estáticos que exigem interpretação manual, limitando a consistência e retardando o tempo de geração de valor.

O SenninRecon muda isso. Ele permite que os parceiros ofereçam uma metodologia padronizada em diferentes ambientes de clientes, acelerem a implantação por meio de monitoramento passivo e minimizem a interrupção operacional. Ao conectar os insights de risco a caminhos de remediação priorizados, os parceiros podem levar os clientes da avaliação a resultados mensuráveis por meio de uma abordagem estruturada e repetível, em vez de recomendações isoladas.

"A cibersegurança industrial é um esforço de equipe", acrescentou Zayour. "Os verdadeiros avanços acontecem quando fornecedores, parceiros e equipes locais trabalham juntos com um entendimento compartilhado das prioridades operacionais."

À medida que o mercado de segurança OT evolui, as organizações estão priorizando cada vez mais a resiliência, a continuidade operacional e a redução mensurável de riscos em vez de avaliações pontuais de visibilidade. De acordo com a TXOne Networks, a próxima geração de líderes em segurança OT será definida não pelo quanto conseguem enxergar, mas pela eficácia com que permitem que os clientes ajam mantendo o tempo de atividade.

Sobre a TXOne Networks

A TXOne Networks fornece soluções de cibersegurança que protegem sistemas de controle industrial e ambientes OT por meio de abordagens de segurança em profundidade focadas em operações.

TXOne Networks

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FONTE TXOne Networks