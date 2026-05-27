Nasser Zayour จาก TXOne Networks อธิบายว่าเหตุใดการลงปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่การมองเห็น จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของความปลอดภัยด้าน OT

27 May, 2026, 23:40 CST

ไทเป 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) กำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ เพราะในขณะที่องค์กรอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ปรับปรุงการมองเห็นภาพรวมในสภาพแวดล้อมการทำงานของตนได้ดีขึ้นอย่างมาก แต่หลายแห่งยังคงเผชิญกับความท้าทายในการลดความเสี่ยงโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

Nasser Zayour รองประธานฝ่ายพันธมิตรและช่องทางระดับโลกของ TXOne Networks ได้อธิบายถึงเหตุผลที่อุตสาหกรรมจำเป็นต้องก้าวข้ามกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพียงแค่การมองเห็นไปสู่การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CXO Insight Middle East

(PRNewsfoto/TXOne Networks)
"การมองเห็นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป" Zayour กล่าว "องค์กรสามารถระบุความเสี่ยงได้ แต่หลายแห่งยังลำบากในการลงมือแก้ไข เนื่องจากวิธีการแบบดั้งเดิมไม่ได้สอดคล้องกับวิถีการทำงานจริงของสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม"

ระบบอุตสาหกรรมมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมด้านไอที เพราะต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องการหยุดทำงานของระบบ ความปลอดภัย และความต่อเนื่องในการผลิต ด้วยเหตุนี้ แม้จะทราบว่ามีช่องโหว่อยู่ที่ไหน แต่หลายองค์กรก็ยังประสบปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง

TXOne Networks กำลังยกระดับแนวทาง SenninRecon ที่ออกแบบมาเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว และช่วยให้องค์กรเปลี่ยนผ่านจากการทำความเข้าใจปัญหา ไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างมีโครงสร้าง ผ่านการดำเนินการที่เป็นลำดับขั้นตอนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

นอกจากนี้ SenninRecon ยังได้นำเสนอรูปแบบการทำงานที่ขยายผลและทำซ้ำได้สำหรับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลกและ MSSP เพราะโครงการเพิ่มการมองเห็นในระบบ OT แบบเดิมมักให้ผลลัพธ์เพียงรายงานที่เป็นค่าคงที่ และจำเป็นต้องอาศัยการตีความด้วยคน ซึ่งทำให้ขาดความสม่ำเสมอ และเกิดความล่าช้าในการสร้างมูลค่า

SenninRecon ได้เข้ามาเปลี่ยนจุดนี้ โดยช่วยให้พันธมิตรสามารถส่งมอบระเบียบวิธีที่เป็นมาตรฐานให้กับลูกค้าได้ในทุกสภาพแวดล้อม เร่งขั้นตอนการใช้งานผ่านการตรวจสอบแบบพาสซีฟ และลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้น้อยที่สุด การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงเข้ากับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จัดลำดับความสำคัญไว้แล้วจะช่วยให้พันธมิตรสามารถพาลูกค้าก้าวข้ามขั้นตอนการประเมินผลไปสู่ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง ผ่านแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนและทำซ้ำได้ ไม่ใช่เพียงแค่คำแนะนำแบบแยกส่วน

"ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมคืองานที่ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นทีม" Zayour กล่าวเสริม  "ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดจำหน่าย พันธมิตร และทีมงานประจำหน้างานทำงานร่วมกัน โดยมีความเข้าใจในลำดับความสำคัญของงานปฏิบัติการที่ตรงกัน"

ในขณะที่ตลาดความปลอดภัยของระบบ OT พัฒนาขึ้น องค์กรต่างๆ กำลังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และการลดความเสี่ยงที่วัดผลได้ มากกว่าการทำประเมินเพื่อมองเห็นระบบเพียงครั้งเดียว ซึ่งจากมุมมองของ TXOne Networks แล้ว ผู้นำรุ่นต่อไปของระบบความปลอดภัย OT จะไม่ได้ถูกตัดสินจากจำนวนสิ่งที่พวกเขามองเห็นได้ แต่จะถูกตัดสินจากขีดความสามารถในการสนับสนุนให้ลูกค้าลงมือปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังรักษาเวลาทำงานของระบบเอาไว้ได้

เกี่ยวกับ TXOne Networks
TXOne Networks ให้บริการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ปกป้องระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมระบบ OT ผ่านแนวทางการรักษาความปลอดภัยแบบเชิงรุกที่เน้นการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
Pendapat Nasser Zayour TXOne Networks tentang Mengapa Pelaksanaan, Bukan Keterlihatan, yang Akan Menentukan Fasa Seterusnya Keselamatan OT

TXOne Networks Advances OT Security Execution Through a Scalable, Partner-Led Model in APAC

