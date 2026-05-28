티엑스원 네트웍스 나세르 자유르, OT 보안의 다음 단계는 가시성이 아닌 실행력이 좌우

타이베이 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 운영기술(OT) 보안이 새 국면을 맞이하고 있다. 산업 조직들은 자사 환경에 대한 가시성은 크게 높였지만, 운영 중단 없이 위험을 줄이는 일에서는 여전히 애를 먹고 있다.

나세르 자유르(Nasser Zayour) 티엑스원 네트웍스(TXOne Networks) 글로벌 얼라이언스 및 채널 부문 부사장은 CXP 인사이트 미들이스트(CXO Insight Middle East)와의 인터뷰에서 업계가 가시성 중심 전략에서 벗어나 운영상 안전한 실행 중심 접근으로 전환해야 하는 이유를 설명했다.

자유르 부사장은 "가시성은 더 이상 문제가 아니다"라며 "조직들은 위험 요소를 찾아낼 수 있지만, 기존의 대응 방식이 실제 산업 환경 운영 방식과 맞지 않기 때문에 실행 단계에서 난관에 부딪히고 있다"고 말했다.

IT 환경과 달리 산업 시스템은 다운타임, 안전성, 생산 연속성이 최우선으로 고려되는 엄격한 운영 제약 아래 작동한다. 그 결과 많은 조직들이 취약점 위치를 파악하고 있음에도 실제 대응 실행 과정에서 애를 먹고 있다.

티엑스원 네트웍스는 이 같은 격차를 해소하기 위해 센닌리콘(SenninRecon) 방식을 발전시키고 있다. 이 방식은 단계적이고 운영 환경에 부합하는 조치를 통해 조직이 가시성 확보에서 구조적 위험 감소로 전환할 수 있도록 설계됐다.

센닌리콘은 글로벌 채널 파트너와 MSSP(관리형 보안 서비스 제공업체)를 대상으로 확장 가능하고 반복 적용이 가능한 참여 모델을 제공한다. 기존 OT 가시성 프로젝트는 수작업 해석이 필요한 정적 보고서에 그치는 경우가 많아 일관성을 떨어뜨리고 가치 실현 속도를 늦추는 한계가 있었다.

센닌리콘은 그런 문제가 없다. 파트너들이 고객 환경 전반에 표준화된 방법론을 적용하도록 지원하며, 수동 모니터링을 통해 구축 속도를 높이고 운영 중단을 최소화한다. 또 위험 인사이트를 우선순위 기반 대응 경로와 연결해 준다. 따라서 고객은 체계적이고 재현 가능한 방식으로 단순 평가 단계를 넘어 측정 가능한 성과를 달성할 수 있다.

자유르 부사장은 "산업 사이버보안은 팀워크가 필요한 분야"라며 "벤더, 파트너, 현장 운영팀이 운영 우선순위에 대한 공통된 이해를 바탕으로 협력할 때 진정한 진전이 가능하다"고 강조했다.

OT 보안 시장이 진화함에 따라 조직들은 일회성 가시성 평가보다 복원력, 운영 연속성, 측정 가능한 위험 감소를 더욱 중시하고 있다. 티엑스원 네트웍스는 차세대 OT 보안 리더는 얼마나 많은 것을 볼 수 있는가가 아니라, 시스템 가동 시간을 유지하면서 고객이 얼마나 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하는가에 따라 결정될 것이라고 밝혔다.

티엑스원 네트웍스 소개

티엑스원 네트웍스는 운영 중심의 다계층 방어(defense-in-depth) 보안 접근 방식을 통해 산업 제어 시스템과 OT 환경을 보호하는 사이버보안 솔루션을 제공한다.

티엑스원 네트웍스

SOURCE TXOne Networks