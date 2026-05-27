Nasser Zayour, de TXOne Networks:La ejecución definirá la próxima fase de la seguridad de OT

- Nasser Zayour, de TXOne Networks, explica por qué la ejecución, y no la visibilidad, definirá la próxima fase de la seguridad de la tecnología operativa (OT)

TAIPEI, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La seguridad de la tecnología operativa (OT) está entrando en una nueva fase. A pesar de que las organizaciones industriales han mejorado de forma considerable la visibilidad de sus entornos, todavía son muchas las que tienen dificultades para reducir el riesgo sin interrumpir las operaciones.

En una entrevista realizada con CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, vicepresidente de Alianzas y Canales Globales de TXOne Networks, dio a conocer por qué la industria debe ir más allá de las estrategias centradas en la visibilidad y avanzar hacia una ejecución operativamente segura.

"La visibilidad ya no es el problema", afirmó Zayour. "Las organizaciones pueden identificar riesgos, aunque son muchas las que tienen dificultades para actuar porque los enfoques de remediación tradicionales no se ajustan al funcionamiento real de los entornos industriales".

En comparación con los entornos de TI, los sistemas industriales funcionan por medio de estrictas restricciones operativas donde el tiempo de inactividad, la seguridad y la continuidad de la producción siguen siendo prioridades absolutas. Es por ello que muchas organizaciones se enfrentan a desafíos de ejecución a pesar de comprender dónde existen las vulnerabilidades.

Para abordar esta brecha, TXOne Networks está impulsando su enfoque SenninRecon, diseñado para ayudar a las organizaciones a pasar de la visibilidad a la reducción estructurada de riesgos mediante acciones por fases y alineadas con las operaciones.

De cara a los socios de canal globales y los proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP), SenninRecon introduce un modelo de colaboración escalable y repetible. Los proyectos tradicionales de visibilidad de la tecnología operativa (OT) suelen generar informes estáticos que requieren interpretación manual, lo que limita la coherencia y ralentiza la obtención de valor.

SenninRecon cambia esta situación. Permite a los socios ofrecer una metodología estandarizada en todos los entornos de los clientes, acelerar la implementación mediante la monitorización pasiva y minimizar las interrupciones operativas. Al conectar la información sobre riesgos con rutas de remediación priorizadas, los socios pueden guiar a los clientes desde la evaluación hasta resultados medibles mediante un enfoque estructurado y repetible, en lugar de recomendaciones aisladas.

"La ciberseguridad industrial es un trabajo en equipo", añadió Zayour. "El progreso real se logra cuando proveedores, socios y equipos de planta colaboran con una comprensión compartida de las prioridades operativas".

Al tiempo que evoluciona el mercado de la seguridad de la tecnología operativa (OT), las organizaciones priorizan cada vez más la resiliencia, la continuidad operativa y la reducción medible del riesgo por encima de las evaluaciones de visibilidad puntuales. Según TXOne Networks, la próxima generación de líderes en seguridad de OT se definirá no por la cantidad de información que puedan obtener, sino por la eficacia con la que permitan a los clientes actuar manteniendo la disponibilidad del sistema.

Acerca de TXOne Networks

TXOne Networks ofrece soluciones de ciberseguridad que protegen los sistemas de control industrial y los entornos OT mediante enfoques de seguridad de defensa en profundidad centrados en las operaciones.

TXOne Networks

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