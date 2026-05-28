Nasser Zayour, de TXOne Networks, explica por qué la ejecución, y no la visibilidad, definirá la próxima fase de la seguridad de la OT

TAIPÉI, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La seguridad de la tecnología operativa (OT) está entrando en una nueva fase. Si bien las organizaciones industriales han mejorado de manera considerable la visibilidad de sus entornos, muchas siguen teniendo dificultades para reducir el riesgo sin interrumpir las operaciones.

En una entrevista con CXO Insight Middle East, Nasser Zayour, vicepresidente de Alianzas Globales y Canales en TXOne Networks, explica por qué el sector debe ir más allá de las estrategias centradas en la visibilidad y avanzar hacia una ejecución segura desde un punto de vista operativo.

"La visibilidad ya no es el problema", afirmó Zayour. "Las organizaciones pueden identificar los riesgos, pero muchas tienen dificultades para pasar a la acción porque los enfoques de remediación tradicionales no se ajustan al funcionamiento real de los entornos industriales".

A diferencia de los entornos de IT, los sistemas industriales operan bajo estrictas restricciones operativas en las que el tiempo de inactividad, la seguridad y la continuidad de la producción siguen siendo prioridades fundamentales. Como resultado, muchas organizaciones se enfrentan a dificultades de ejecución a pesar de saber dónde se encuentran las vulnerabilidades.

Para abordar esta brecha, TXOne Networks está impulsando su enfoque SenninRecon, diseñado para ayudar a las organizaciones a pasar de la simple visibilidad a una reducción estructurada del riesgo mediante acciones por fases y alineadas con las operaciones.

Para los socios de canal mundiales y los proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP), SenninRecon presenta un modelo de colaboración escalable y repetible. Los proyectos tradicionales de visibilidad de la OT suelen dar lugar a informes estáticos que requieren una interpretación manual, lo que limita la coherencia y retrasa la obtención de valor.

SenninRecon cambia esta situación. Permite a los socios implementar una metodología estandarizada en todos los entornos de los clientes, acelerar la implementación mediante el monitoreo pasivo y minimizar las interrupciones operativas. Al vincular los análisis de riesgos con los planes de remediación priorizados, los socios pueden guiar a los clientes desde la evaluación hasta la obtención de resultados medibles mediante un enfoque estructurado y repetible, en lugar de recomendaciones aisladas.

"La ciberseguridad industrial es un trabajo en equipo", añadió Zayour. "El progreso real se logra cuando los proveedores, los socios y los equipos de planta colaboran con una comprensión compartida de las prioridades operativas".

A medida que evoluciona el mercado de la seguridad de la OT, las organizaciones priorizan cada vez más la resiliencia, la continuidad operativa y la reducción medible del riesgo, en lugar de limitarse a evaluaciones de visibilidad puntuales. Según TXOne Networks, la próxima generación de líderes de seguridad de la OT no se definirá por lo mucho que pueden ver, sino por la eficacia con la que permiten a los clientes pasar a la acción sin interrumpir el tiempo de actividad.

Acerca de TXOne Networks

TXOne Networks ofrece soluciones de ciberseguridad que protegen los sistemas de control industrial y los entornos de OT mediante enfoques de seguridad de defensa en profundidad centrados en las operaciones.

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FUENTE TXOne Networks